Se casaron Taylor Swift y Travis Kelce: una lista de invitados llena de famosos, Adam Sandler de maestro de ceremonias y un anuncio en pantalla gigante

La reina del pop estadounidense Taylor Swift y la estrella de la NFL Travis Kelce , cuya fastuosa boda llevó a cientos de celebridades a Nueva York, se casaron oficialmente, confirmó una representante de la cantante el viernes. El evento se manejó en absoluto secreto, sin imágenes filtradas y con una lista de invitados que se reveló de forma gradual a medida que las estrellas llegaban a la fiesta.

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La emoción rodeó la "boda real" de Estados Unidos, que coincide con el fin de semana del aniversario 250° de independencia y en medio de una ola de calor en varias partes del país.

La expectativa era todavía mayor pues los recién casados no hicieron anuncios públicos sobre sus planes de boda en el estadio Madison Square Garden. Además, habrían insistido en que los invitados firmaran acuerdos de confidencialidad.

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Pero la publicista de larga data de Swift, Tree Paine, rompió el silencio el viernes para detallar una ceremonia lujosa e íntima, sin decir cuándo se casaron exactamente.

BREAKING: Taylor Swift and Travis Kelce are married, according to her publicist Tree Paine. pic.twitter.com/dsNYYFKNG4 — CONSEQUENCE (@consequence) July 3, 2026

"Taylor y Travis no tuvieron damas de honor ni padrinos. En cambio, el hermano de ella, Austin Swift, fue el hombre de honor de Taylor, y Jason Kelce fue el padrino", dijo la publicista en un comunicado.

"La ceremonia reunió a ambas familias y fue oficiada por su amigo Adam Sandler", agregó Paine.

Dijo que el vestuario de boda de la pareja fue creado por Christian Dior Haute Couture, mientras que sus zapatos fueron hechos a medida por Christian Louboutin. Swift llevó joyas de Cartier.

Poco antes del anuncio, una pantalla gigante fuera del Garden mostró el mensaje: "JUST&T MARRIED", con T&T en referencia a Taylor y Travis.

La boda del año

Durante casi tres horas, los invitados se precipitaron a la famosa sala de espectáculos y arena deportiva a bordo de vehículos con vidrios oscuros, o bien, a pie.

La cantante multimillonaria y el campeón del Super Bowl en tres ocasiones, ambos de 36 años, llevaban saliendo dos años y se comprometieron en agosto de 2025.

Una multitud de swifties, como se conoce a los fans de la artista, cantó sus canciones frente al Garden, mientras una fila de camionetas negras dejaba a los numerosos invitados.

"Crecí con su música y estoy muy emocionada de poder estar hoy en Nueva York en el día de su boda", dijo Mayan Menahem, de 31 años, en Manhattan.

Actores como Ethan Hawke y Hugh Grant, así como al cantante Benson Boone, fueron vistos llegar al famoso escenario. Las modelos Gigi Hadid y Karlie Kloss, el actor Bradley Cooper, la actriz Dakota Johnson y también la cantante Camila Cabello fueron fotografiados con atuendos de gala en las calles de la ciudad.

Ed Sheeran y su esposa, Cherry, llegando a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce pic.twitter.com/R8evihPDw4 — Fefe (@fedeebongiorno) July 3, 2026

Bradley Cooper e Gigi Hadid a caminho do casamento de Taylor Swift e Travis Kelce.



A modelo está usando um vestido rosa brilhante. pic.twitter.com/SllrmvEJU1 — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) July 3, 2026

Hasta el edificio Empire State se iluminó de azul para celebrar la boda, con un mensaje publicado en las redes del edificio que decía "su algo azul", en referencia a la tradición de que las novias deben casarse usando "algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul".

Her something blue



See tonight’s lights live: https://t.co/iavtXSm3Fx



Text CONNECT to 274-16 for real-time lighting alerts. pic.twitter.com/WZZnZ3kpRL — Empire State Building Observation Deck (@EmpireStateBldg) July 3, 2026

Fiesta toda la noche

Los amigos de la famosa pareja llegaron a Nueva York para la celebración, que comenzó el jueves con una cena de ensayo para 100 invitados en el Madison Square Garden.

La cantante Selena Gomez compartió una foto luciendo atuendo de noche con sus 405 millones de seguidores en Instagram.

Alrededor del recinto se pusieron vallas de seguridad y se levantó una gran carpa blanca en la entrada VIP para impedir que se viera llegar los invitados. Trabajadores también ajustaron enormes cortinas en las ventanas del estadio.

Medios de entretenimiento informaron que Swift y Kelce obsequiaron a los invitados cajas de terciopelo negro grabadas con las iniciales de la pareja que aparentemente contenían una copa de champán adornada con diamantes.

Algunos neoyorquinos se mostraron molestos ante la conmoción en la ciudad por la boda.

"Creo que ya tenemos suficientes problemas en esta ciudad. Los agentes de policía, que tanto se esfuerzan por mantener la paz y reducir la delincuencia en esta ciudad, no tienen por qué estar ahí parados", dijo la residente Natalie Reed.

Al mediodía, la policía cerró las calles que rodean el recinto.

Boda de cuento de hadas

Antes del gran día, el portavoz de Swift dijo que la pareja donó US$ 26 millones a varias organizaciones benéficas estadounidenses, incluidas algunas en Nueva York y Kansas City.

Swift reveló su compromiso en agosto pasado en una publicación de Instagram. Los fans se derritieron ante la idea de una boda de cuento de hadas con la artista —que construyó su carrera sobre canciones de amor y desamor— diciendo "sí, acepto" al corpulento y barbudo Kelce.

La ganadora de 14 premios Grammy viene de un año estelar, con el éxito de su álbum The Life of a Showgirl, su incorporación al Salón de la Fama de los Compositores y una nueva canción en la banda sonora de Toy Story 5.

Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, firmó para disputar su 14.ª temporada en la Liga Nacional de Fútbol Americano.

FUENTE: Con base en AFP