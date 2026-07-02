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Las exportaciones de bienes bajan por tercer mes consecutivo por menor rendimiento de la soja

El comportamiento de las ventas externas mensuales generaron un mínimo crecimiento en el primer semestre del año

2 de julio de 2026 5:00 hs
Exportaciones de soja

Exportaciones de soja

El Instituto Uruguay XXI informó que las exportaciones uruguayas de bienes acumularon bajas en abril, mayo y junio y esos malos resultados mensuales comenzaron a sentirse en el acumulado de 2026 que cerró el primer semestre con un aumento mínimo de 1%.

Entre enero y junio se efectuaron exportaciones, incluidas las de zonas francas, por US$ 6.585 millones.

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En ese período, la carne vacuna fue el primer producto de exportación con US$ 1.300 millones y una variación prácticamente nula respecto al mismo período del año pasado.

El instituto explicó que a pesar de eso, el descenso en kilogramos y en la faena fue más marcado en el año, pero se compensó con un aumento de los precios internacionales lo que matizó la disminución del volumen.

Exportaciones uruguayas de bienes
Exportaciones uruguayas de bienes

El segundo lugar lo ocupó la celulosa con ventas por US$ 1.177 millones y una baja interanual de 3%. En el tercero se ubicaron los productos lácteos con exportaciones por US$ 416 millones. La soja quedó en el quinto lugar con US$ 370 millones, pero con una disminución interanual de 28%, desde los US$ 501 millones de un año atrás.

En junio, las colocaciones en el exterior llegaron a US$ 1.307 millones con una disminución de 4% en comparación con el mismo mes de 2025. En el dato mensual, el mal desempeño de la soja fue mucho más marcado con una caída de las exportaciones de 53%. Además se proyecta una caída de las ventas en 2026 explicada por reducciones en el volumen sembrado y rendimiento de la plantación.

A su vez, el informe señaló que China tuvo una incidencia significativa en el resultado: las exportaciones de ese mes fueron poco más de un tercio del monto de junio del año pasado.

El principal producto del mes fue la carne vacuna con US$ 251 millones y un crecimiento de 11%. Uruguay XXI explicó que el aumento en valor respondió principalmente a una mejora del precio promedio y no a mayores cantidades vendidas. En comparación interanual, el precio medio pasó de US$ 6.870 por tonelada a US$ 8.300.

La celulosa quedó en el segundo lugar con ventas por US$ 240 millones. Eso representó una suba de 4% en la relación interanual.

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