Artigas Rivero, 50 años produciendo maní y el problema que le llega desde fuera de fronteras

La existencia de años buenos, otros no tanto y ejercicios malos es aplicable prácticamente en todos los rubros productivos, también en la granja . Y un ejemplo de una campaña adversa lo protagoniza ahora la producción manicera : “Estamos rodeados de una montaña de maní y no casi no podemos vender” , lamentó un referente en el rubro, Artigas Rivero .

El obstáculo, resumió en su charla con El Observador, es el ingreso de producción desde los países vecinos, desplazando al maní nacional.

“Habría que hacer algo, que se permita primero vender a la gente que produce acá, generando trabajo en nuestro campo, pagando las cuentas acá, dando trabajo, para que pueda seguir en lo suyo y bueno, si falta maní después sí traer”, expresó.

INIA abrió un llamado a proyectos de terceros y el monto para asignarles apoyos es US$ 3,7 millones

Batacazo de un queso artesanal uruguayo en el concurso top de Brasil: cosechó la medalla de oro

El maní es uno de los productos que integran la Lista Inteligente, elaborada por el Observatorio Granjero, con un precio minorista en La Feria de la UAM (Mercado Polivalente) de $ 150 el kilo. La lista es un conjunto de alimentos producidos en sistemas granjeros cuyo consumo es recomendado por la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).

50 años produciendo maní

Artigas tiene 62 años y, recordó, arrancó a producir maní con solo 12 años.

“Aprendí con mi padre, pero éramos muchos hermanos y tuve que largarme por las mías, arranqué aprovechando rastrojos en una chacra que me dieron, saqué tres bolsas y media, cada bolsa de 20 kilos, eso lo guardé todo para semilla y al año siguiente ya saqué producción para vender”, recordó.

Vive en Paysandú, donde tiene el depósito y la infraestructura para el tostado del maní y su fraccionamiento.

La distancia entre su local y el cultivo es otra gran adversidad: “Conseguir tierra acá cerca no es sencillo, tuvimos que irnos lejos, arrendamos en Tacuarembó y cada día de la semana, a veces también toca los domingos, hay que hacer casi 336 kms para ir hasta la chacra”.

Actualmente cultiva en un predio cercano al poblado Las Arenas, próximo a Caraguatá, cerca de la ruta 26, detalló.

En un área de 50 hectáreas trabaja codo a codo con su hijo, que tiene 21 años, heredó sus conocimientos y fue señalado en su momento como "el productor manicero más joven en el país, porque cuando arrancó todavía estaba en la escuela, ya es una tercera generación y como quien dice nació adentro del maní”, señaló.

Artigas tiene otro hijo que produce por su cuenta y una hija que trabaja en Montevideo. Además, tiene tres empleados. "Nos gusta hacer esto, es lo que aprendimos y sabemos hacer, demanda mucho trabajo pero la vamos llevando, el tema es que precisamos vender la producción", añadió.

“Mis hijos trabajan mucho, aprendieron, son un orgullo y uno es lo que les puede dejar, un oficio, para que se puedan defender”, reflexionó.

Estimar la producción anual no es sencillo, porque varía mucho, eso depende del clima y del mercado, pero en un año normal puede sacar unos 100 mil kilos, aunque no es ese el volumen exacto de lo que se termina comercializando, por la merma que se da en todo el proceso.

Este año la cosecha comenzó en marzo y se extendió hasta el inicio de junio, aproximadamente.

Pese al esfuerzo, el futuro no entusiasma dadas las dificultades para vender: “Tenemos una montaña de maní, vas a ver, te voy a pasar fotos, la verdad que asusta, pero se está mandando muy poco a la UAM -Unidad Agroalimentaria Metropolitana- porque bueno, entra mucho maní de afuera y esa competencia nos complica”.

Además, señalando un detalle nada menor, “no se trata de que el maní que se trae sea mejor, el nuestro, me dicen los clientes, tiene mejor sabor, el importado se ve lindo pero es más rico el de acá”.

El dato

El maní o cacahuate es una de las legumbres más consumidas como snacks, aunque se utiliza también en cosmética, pinturas o alimento de ganado. Es originario de los Andes. En nuestro país existe una zona tradicional donde se mantiene el cultivo en la zona de Noblía en Cerro Largo y otra importante zona en el departamento de Paysandú, en las inmediaciones de Guichón. Si bien se asimila a un fruto seco, es habitual que en los meses de invierno comparta góndolas con frutas y hortalizas. Es un alimento calórico rico en proteínas y grasas y además de su uso como snack invernal se puede utilizar como ingredientes de salsas, ensaladas, pastas y hasta sopas (fuente: listainteligente.uy).

700 kms cada día para mover la producción

Los ingresos que por esa producción obtiene Artigas Rivero son fundamentales, solo complementados durante el verano con producción de sandía.

La venta se hace fraccionando el maní en paquetes de 10 kilos y de dos kilos, con comercialización en el local propio de Paysandú, por ejemplo a comerciantes, y a un mayorista en la UAM.

“La verdad es que esto que nos pasa, como quien dice quedar afuera del mercado, no poder vender después de tanto sacrificio, es algo que te da mucha tristeza”, dijo.

Artigas cada día sale desde Paysandú a las 6 de la mañana hacia Tacuarembó y regresa a las 9 de la noche.

Todos los días hace casi 700 kms.

Con las cuentas en rojo

Con gastos importantes para afrontar, en la renta del campo, por la producción propia de semilla, el costo de la mano de obra, lo que se paga por el combustible para mover la producción y para la maquinaria, también fertilizantes y productos para el curado de las plantas, del gas para el proceso del tostado, las cuentas por ahora están en rojo.

Artigas concluyó: “Lamentablemente nos va a sobrar mucho maní, vamos a ver si lo vendemos más adelante porque lo bueno que tenemos acá es que lo conservamos muy bien y aguanta mucho con su calidad, pero realmente nos va a quedar un ingreso solo para seguir sembrando”.

No nos queda otra que seguir trabajando, nos da mucha pena que esto pase, pero bueno, hay que seguir No nos queda otra que seguir trabajando, nos da mucha pena que esto pase, pero bueno, hay que seguir