El SUL, un rubro castigado que despega y lo que anhela para celebrar sus 60 años: una política país potente

“Estamos todos de acuerdo en que el rubro ovino está en un momento muy interesante ”, destacó Alfredo Fros, presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) , en el acto de conmemoración de los 60 años del secretariado , realizado este martes en el restaurante La Pradera, en la Rural del Prado.

Fros añadió que “nunca en la historia se había dado, por un tiempo importante, que se mantuvieran una fuerte demanda y buenos precios por los dos productos de forma simultánea, por lana y por carne”.

En un mercado del rubro ovino muy firme las lanas cierran la zafra con subas de más de 70%

El 3 de mayo de 1966 en la Asociación Rural del Uruguay (ARU) se firmó el acta de creación del SUL , con la participación de productores integrantes de la ARU, de la Federación Rural (FR) y de las sociedades de criadores de ovinos. Jaime Scremini fue su primer presidente. La institución tiene como misión promover el desarrollo sostenible del sector, maximizando el resultado económico a través de la investigación, la transferencia de tecnología, la capacitación y la oferta de servicios altamente especializados.

La mirada del presidente del SUL

La recuperación de los valores, que durante varios ejercicios estuvieron muy deprimidos y afectaron notoriamente a toda la agroindustria ovejera en Uruguay, ya suma dos zafras en el rubro carne y una en la lana, con buenas perspectivas.

“Estamos consolidando un momento histórico, no sólo valen los productos, sino que tienen precios récord, eso nos tiene muy contentos después de mucho tiempo de tristeza y entendemos que está todo dado para que el rubro ovino pueda despegar”, añadió.

Consecuencia de múltiples factores, no solo el de la demanda por los productos y los precios, que fueron mermando afectando la rentabilidad, la majada e achicó a un mínimo en casi 40 años, ubicándose en 4,75 millones de cabezas tras superar los 26 millones en su momento.

Se viene el anhelado rebote en la majada

El presidente del SUL señaló que, con base “en algunas mediciones que hemos hecho, hubo una retención de hembras, hubo una mayor encarnerada, entonces seguramente para el 2027 tengamos ese punto de inflexión que estamos deseando”, con un rebote en el stock de ovinos.

Para que eso suceda, además del empuje relevante del mercado, se entiende como algo fundamental “consolidar una política de Estado de apoyo al rubro ovino que no dependa de un negocio puntual, ni de un período de gobierno, que sea ‘un tema país’, por eso nos pareció importante tener acá al subsecretario de Ganadería (Matías Carámbula), en el acto de cierre de este aniversario, diciendo lo que dijo sobre la importancia que el sector tiene para el gobierno”.

Ese respaldo estatal, mencionó, “lo necesitamos para muchas cosas que se están haciendo bien, como los variadísimos sistemas de producción que hoy acá se mencionaron, pero también para crear cosas, nos gustó que se mencione que se está diseñando un plan de apoyo para poner a la producción ovina en el lugar que se merece”.

Fros admitió que hay restricciones en las que trabajar, por ejemplo los impactos adversos por abigeato, ataques de perros y de otros depredadores, “pero lo primero es la tracción potente del negocio que se está dando y tener un apoyo del Ejecutivo, no solo de Ganadería, incluso nosotros propusimos agregar en toda la gestión ni que hablar al Banco República, pero también a Economía, Cancillería, Educación y Cultura… a muchos ministerios".

Realmente hay que hacer una política país potente para el rubro todo Realmente hay que hacer una política país potente para el rubro todo

Ventajas comparativas de Uruguay

Un aspecto clave, mencionó, es “la importancia de trabajar en aprovechar las ventajas comparativas que tenemos acá con relación a nuestros competidores, que es cómo producimos, cómo es la gente que produce acá, la calidad de nuestros funcionarios y técnicos, ni que hablar de las condiciones de cría en Uruguay… porque todo eso en el mundo lo están demandando y lo están pagando”.

Sobre cuánto puede sostenerse este buen escenario de precios por la lana y por la carne ovina, “es difícil opinar… pero lo que sí está claro es que hay productos que están más demandados y valen más, hay un público dispuesto a pagar más por un producto con ciertas características, la lana fina es un ejemplo, la lana fina de calidad y en las condiciones con las cuales se produce y se cosecha, ahí entramos en el tema de las certificaciones de que acá lo hacemos de forma amigable con el medio ambiente, cuidando los animales”.

Volviendo al tema valores, “diría que tanto por carne ovina como por lana el escenario del mundo es que a todos los demás países productores, nuestros competidores, les pasó lo mismo que a nosotros, tienen bajas de productores y bajas de producción, por lo tanto si tenemos una demanda superior y una menor oferta claramente deberíamos tener demanda y valores sostenidos, con otra ventaja de Uruguay, porque es un país que en producción ovina por sus características somos los que podemos recomponernos de forma más rápida”, concluyó.

Emociones en la Rural del Prado

Fros recordó que el 3 de mayo, verdadero día del cumpleaños del SUL, hubo un primer festejo “familiar, hacia adentro”, para disfrutar juntos las autoridades y funcionarios.

Eso, explicó, tiene relación con algo que se dijo ahora en este festejo público, sobre los momentos muy adversos que hubo no hace tanto, cuando la depresión de los valores de la producción lanera y la caída en los ingresos pusieron en jaque al funcionamiento del SUL, tanto que se llegó a mencionar en una reunión de directivos que había recursos, entonces, “para aguantar un par de meses más”.

“Cuando se pasan momentos tan complicados, nos enfocamos justamente en nuestra gente, en que no se pierda un puesto de trabajo, pensamos en los gurises de los funcionarios, en cada familia, por eso cuando se llegó a los 60 años, por suerte dejando atrás esos momentos tan duros, priorizamos a nuestra gente, que quiero destacarlo siempre pusieron el hombro para todo, estuvieron para lo que se les pidió siempre, sobre todo en esos momentos, tenemos una institución formada por gente que es muy camisetera del SUL”, añadió.

Fros agradeció la presencia en el acto conmemorativo de autoridades del gobierno, encabezadas por Carámbula, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), del presidente del Banco República, Álvaro García, de legisladores y de representantes de muchas gremiales y entidades del sector productivo, no solo del rubro ovino.

Fue una instancia que tuvo como principal contenido la exposición de Fros y de seis expresidentes del SUL –Jaime Castells, Gabriel Capurro, Alejandro Tedesco, Alejandro Gambetta, Joaquín Martinicorena y Miguel Sanguinetti–, quienes básicamente reflexionaron sobre el valor del secretariado, con recuerdos del momento de cuando les tocó presidir y aportando también consideraciones sobre la situación actual en el sector ovino.

Hubo, además de reconocimientos al SUL, por ejemplo de los criadores de Texel y del frigorífico San Jacinto, un homenaje especial que el SUL le hizo a Guillermo Sanguinetti Pose, con 92 años años ya, fundador del secretariado e integrante de su primer equipo de autoridades en aquel 1966.

Un plan de desarrollo estratégico del sector

Matías Carámbula, tras el acto que tuvo como cierre un almuerzo de camaradería -una cazuela de cordero-, destacó que sentía "mucha alegría" por poder compartir ese momento, representando al gobierno.

El SUL es parte de la historia en este país, son 60 años, con todo lo que ha aportado al desarrollo del ovino El SUL es parte de la historia en este país, son 60 años, con todo lo que ha aportado al desarrollo del ovino

Sobre la charla que al final tuvo junto con el presidente del SUL, "creo que fue muy interesante, sobre todo el cómo construimos en conjunto las perspectivas para el sector, ese es un desafío que tenemos las instituciones públicas, las gremiales, el SUL, es un desafío que motiva mucho", expresó.

Sobre ese desafío, detalló que "hay un momento, un contexto, de buenos precios para la lana y la carne, creo que es un buen momento para poder construir un plan de desarrollo estratégico del sector, que le dé un horizonte en el tiempo, al 2030, al 2040, realmente estamos convencidos que el rubro tiene todas las condiciones para eso, pero además por la importancia del rubro ovino para nuestro país, en lo que es generación de empleo, radicación en el medio rural, es un rubro que motiva mucho a los jóvenes, que genera ingresos por exportaciones, genera trabajo, genera industria, genera desarrollo local".

"Por todas esas cosas entendemos que es bien importante apoyar, acompañar y trabajar entre todos ese plan de desarrollo del ovino, como un horizonte que le dé perspectiva en el tiempo", complementó.

El subsecretario de Ganadería mencionó como propósitos "lograr una mayor integración de lo que son las cadenas del ovino, tanto lo que es lana como carne, lograr aceitar mucho más que funcione de una forma más fluida toda la cadena; hay que seguir metiendo mucho en lo que es investigación, en ciencia, por ejemplo el tema finura y calidad de la lana es uno de los temas en los que hay que seguir trabajando, en lo que es genética animal tanto para calidad en lana o carne, pero también genética vinculada a sanidad es un desafío importante y tiene que estar ahí; tiene que haber algunos programas pilotos, como fue en su momento el cordero pesado, creo que hay que retomar esa experiencia, actualizarla y generar y promover algún tipo de zafra, de productos, en ese sentido, hay que trabajar mucho más; también lo que es la lana vinculada a la vestimenta de alta calidad, creo que ahí hay un nicho que Uruguay tiene para seguir explotando, el desarrollo de valor de los productos".

"Hay que pensar en una herramienta tributaria, financiera, que permita promover e invertir en el sector, creo que hay que también pensar en eso, son varios pilares que deben conformar ese plan nacional de desarrollo del ovino", concluyó.

Los 60 años del SUL