En un mercado del rubro ovino muy firme las lanas cierran la zafra con subas de más de 70%

El mercado lanero australiano cerró los remates de la zafra 2025/26 con un balance anual que sigue siendo ampliamente positivo , pese a la baja semanal de precios más pronunciada en la temporada, en un momento del rubro ovino estimulante dados los valores por animales, carne ovina y lanas .

En la última semana de comercialización el indicador lanero IME cayó 4,5% desde US$ 14,05 hasta US$ 13,42 por kilo base limpia y culminó la temporada 71% por encima de un año atrás, con una recuperación de US$ 5,57 por kilo en los últimos 12 meses.

La apreciación del dólar australiano incidió en el resultado semanal. En moneda local el IME descendió 2,3%, finalizando la campaña en AU$ 19,43 por kilo base limpia. La semana próxima ya comienzan los remates de la zafra 2026/27 y el receso será en el segundo semestre de julio.

Mejora gradual de la faena de vacunos e indicios de aumento en los precios del ganado

Rubro ovino con precios máximos y oferta mínima en lanas y en corderos

Durante la última rueda se colocó el 83,7% de la oferta, el nivel más bajo en nueve meses. Los compradores se mostraron más sensibles al precio luego del fuerte rally registrado en semanas anteriores, mientras que los vendedores mantuvieron firme su postura y evitaron convalidar bajas importantes.

El comportamiento del mercado no refleja un deterioro de la demanda sino una reevaluación de valores tras una prolongada etapa de apreciación, sostuvo la Bolsa Australiana de Lana (AWEX)

En toda la zafra se ofrecieron 1,51 millones de fardos, 3,4% menos que en la temporada anterior. El valor comercializado en los remates se incrementó 35% en la zafra.

Producción lanera en Uruguay. CRILU

Uruguay: escasa oferta y demanda sostenida

En el mercado lanero local continúan los escasos negocios debido a la reducida disponibilidad de lana mientras se aguarda el ingreso de los lotes de la nueva zafra.

Los primeros resultados de calidad de vellón en las esquilas preparto son algo mejores a los esperados y la industria topista ya cierra negocios por lana en el lomo en precios a cerrar luego de la esquila.

Los últimos negocios en lanas súperfinas entre 16 y 17 micras alcanzaron valores “muy alentadores” con operaciones por encima de los US$ 12 por kilo base sucia, indicó un consignatario lanero.

La industria continúa estirando sus valores para asegurarse las últimas lanas disponibles, en una campaña caracterizada por una demanda activa.

El Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) relevó negocios por 2,8 millones de kilos en la zafra 2025/26 con precios que subieron entre 70% y más de 100% dependiendo de la finura, en los últimos 12 meses.

En las lanas tradicionales de 28 micras el ascenso fue desde US$ 0,8 a US$ 1 por kilo hasta US$ 2 y US$ 2,25 por kilo base sucia.

Las lanas de 22 a 25 micras siguen siendo las de menor dinamismo comercial.

La expectativa para la próxima zafra continúa siendo positiva. La oferta de lana volvería a ser limitada, con un mercado que seguirá más favorable para el vendedor que para el comprador.

La recuperación del negocio lanero, sumada a los precios récord de la carne ovina, también impulsa la retención de vientres y el interés por recomponer las majadas, en un escenario donde incluso resulta difícil conseguir reproductoras. La reciente zafra de carneros confirmó esa tendencia, con una demanda muy firme.

Faena y exportaciones

La escasez de ovinos continúa condicionando la actividad industrial. En la semana del 14 al 20 de junio se faenaron 6.928 lanares, recuperándose parcialmente luego del mínimo registrado la semana anterior, cuando apenas se procesaron 357 animales.

Los corderos representaron el 61% de la actividad, seguidos por las ovejas con 24% y los borregos con 13%. En las primeras tres semanas de junio la faena acumula una caída de 58% respecto al mismo período del año pasado, mientras que en el acumulado anual el descenso alcanza al 29%, con 202.965 cabezas procesadas.

La reducida oferta continúa sosteniendo los precios de la hacienda. Los corderos promedian US$ 6,13 por kilo mientras los capones superan los US$ 5,20 y las ovejas rondan los US$ 5,10 por kilo.

En el comercio exterior, el precio promedio de exportación de la carne ovina se mantiene por encima de los US$ 7.100 por tonelada, cerca de 30% superior al de un año atrás, pese a registrar cuatro semanas consecutivas de ajuste desde los máximos históricos muy cerca de US$ 8.000 /ton.

Brasil incrementó sus compras respecto al año anterior y China triplicó la demanda, compensando en buena medida la ausencia de Israel.

Aunque el volumen exportado disminuye por la menor disponibilidad de animales, el mayor valor unitario permite sostener el ingreso de divisas, con exportaciones que hasta el 20 de junio sumaban 4.610 toneladas por US$ 31,3 millones.