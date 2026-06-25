Cientos de empleos en riesgo en el frigorífico Carrasco y posible salida en la planta de Colonia

La Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (FOICA) se mantiene en contacto constante con el gobierno , al que trasladó su preocupación por la posible pérdida de cientos de empleos en frigoríficos , lo que coincide con la baja en la calidad del salario de muchos trabajadores, debido a actitudes de empresas multinacionales que el sindicato cuestiona.

La situación que más inquieta es la existente en Frigorífico Carrasco, de Minerva, considerando que para el caso de Frigorífico Colonia, de Marfrig, en los últimos días se encaminó una solución, aunque con una pérdida salarial para los trabajadores.

Hay otros complejos industriales, no son solo esos dos, con diversas dificultades que involucran la actividad de los trabajadores .

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Minerva Foods en Uruguay posee los frigoríficos Carrasco SA (Canelones), Breeders & Packers Uruguay SA - BPU (Durazno), Canelones SA (Canelones) y PUL SA (Melo).

Grupo Marfrig (MBRF) en Uruguay tiene los frigoríficos Tacuarembó SA (Tacuarembó), Inaler SA (San José), La Caballada - Cledinor SA (Salto) y Establecimientos Colonia SA (Tarariras).

La FOICA y los frigoríficos

Martín Cardozo, presidente de la FOICA, señaló a El Observador que de modo reiterado se ha expuesto desde el colectivo que representa a los trabajadores que se trata de "empresas multimillonarias que utilizan la herramienta del seguro de desempleo para bajar costos y aumentar ganancias".

Detalló que en el caso de Frigorífico Carrasco fueron enviados al seguro de paro cerca de 700 trabajadores a fines de octubre, que en marzo se aprobó por ley la extensión de esa herramienta, no obstante, por temas burocráticos, los trabajadores acumulan cuatro meses sin recibir el pago.

Sin fecha todavía para poder cobrar lo que se les adeuda, con el rumor de que las actividades en ese frigorífico no se reanudarían este año, el 1° de julio se queda sin trabajo y sin cobertura de seguro de paro el 90% de la plantilla, en calidad de despido indirecto.

Está prevista para la semana que viene una reunión entre la FOICA y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para poner el foco en esta adversidad, informó Cardozo, a la vez que jerarcas de esa Secretaría de Estado también se reunirán con la empresa.

Sobre los motivos que Minerva tiene para mantener inactivo al complejo industrial, señaló dos, el alto valor del ganado para faenar y el convenio colectivo: "Sobre lo primero no podemos incidir, pero en el tema del convenio tenemos siempre la disposición de sentarnos a dialogar", afirmó el presidente de la FOICA.

"Lo real es que estas empresas utilizan la herramienta del seguro paro para reducir costos y manejar su economía, lo hicieron en Canelones, en BPU y otros frigoríficos, es un mecanismo de extorsión: hundir al trabajador en el seguro de paro, seguir faenando en sus otras plantas para cumplir bien sus compromisos y plantear una reducción de personal y una rebaja salarial a cambio de mantener a los trabajadores", detalló.

Durante varios meses, añadió, "la empresa evita aportes, evita salarios, en este caso por la extensión de estar en el paro evita el año que viene el pago de licencias... todo eso multiplicado por 650 empleados es una ganancia enorme".

Nosotros queremos trabajar, no queremos estar en el seguro, que el seguro sea algo excepcional y que nos permita un ingreso sí, pero que sea usado como una estrategia empresarial no debería permitirse Nosotros queremos trabajar, no queremos estar en el seguro, que el seguro sea algo excepcional y que nos permita un ingreso sí, pero que sea usado como una estrategia empresarial no debería permitirse

Cardozo, sobre el caso de Frigorífico Colonia, de Marfrig, contó que desde fines de febrero permanencen en el seguro de paro unos 120 trabajadores.

Durante las últimas semanas, también con rumores de despidos en el escenario, hubo intensas negociaciones "en las que los trabajadores cedimos, hay una leve pérdida salarial de la mano de una reestructura de cómo se abona el salario con base en la productividad, algo que nunca nos gusta, pero a la vez proyectando para dentro de poco que la planta reanude sus actividades con el regreso de toda la plantilla", explicó.

El próximo lunes habrá una asamblea de trabajadores, en Tarariras, para considerar la última propuesta negociada.

"No salimos tan lesionados, sí habrá con el paso del tiempo un ajuste en la cantidad de trabajadores, que la empresa entiende tiene un excedente, para lo cual estas multinacionales suelen utilizar mecanismos tales como causal jubilatorio o casos complejos de ausentismo", mencionó.

Faena de vacunos en Uruguay en 2026

En lo que va de 2026, con base en datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), se registró la siguiente faena de vacunos, considernado en la lista solo los complejos industriales de las empresas mencionadas.

Tacuarembó con 137.327 cabezas puesto 1 en el ranking de faena

BPU con 75.374 cabezas puesto 5

PUL con 74.891 cabezas puesto 6

La Caballada con 64.659 cabezas puesto 7

Canelones con 57.871 cabezas puesto 8

Inaler con 47.502 cabezas puesto 9

Colonia con 17.145 (sin faena en el segundo trimestre) cabezas puesto 15

Carrasco sin faena durante este año

En el ranking de las 25 plantas frigoríficas con actividad este año Tacuarembó aparece en el puesto uno, le siguen los frigoríficos Las Piedras, San Jacinto y Pando, ocupando el quinto escalón BPU.

En lo que va del año en curso, al 20 de junio, la faena de vacunos alcanzó a 967.242 cabezas, con una caída de 17% en ese volumen con relación a igual lapso de 2025.