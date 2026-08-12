Gremiales del Agro pidieron al Ejecutivo que declare la esencialidad para asegurar la operativa en el puerto

Gremiales de productores agropecuarios que integran el colectivo Campo Unido solicitaron al Poder Ejecutivo que tome todas las medidas que entienda sean necesarias para que la operativa en el Puerto de Montevideo sea normal , lo que incluye la declaración de esencialidad.

Las actividades en el puerto capitalino uruguayo se han visto obstaculizadas durante varias de las últimas semanas.

Principalmente, el motivo ha sido el conflicto que involucra a SUPRA (Sindicato Único Portuario y Ramas Afines) y a la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) .

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Pero, además, el viernes pasado cuando se cargaba ganado en un buque con destino en Israel se produjo una movilización de la Coordinación por Palestina que también impidió una operativa normal en la zona portuaria.

El contexto

Las cinco entidades del sector Agro que firmaron un comunicado en el que se expresa lo anterior son la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA); la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL); la Asociación Rural del Uruguay (ARU); las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF); y la Federación Rural (FR).

"Las gremiales expresamos nuestra profunda preocupación ante la persistencia del conflicto en el Puerto de Montevideo y las medidas que afectan su normal funcionamiento", indicaron en el inicio del documento.

Allí detallaron que "Uruguay es un país esencialmente agroexportador y su desarrollo depende, en buena medida, de la capacidad de colocar su producción en los mercados internacionales", y que "la interrupción de la operativa portuaria genera atrasos, mayores costos, incumplimientos comerciales y afecta la competitividad y la confiabilidad del país como proveedor".

"Ante esta situación, solicitamos al Poder Ejecutivo que adopte las medidas necesarias para asegurar la operativa del Puerto de Montevideo, incluyendo la declaración de esencialidad cuando corresponda", expusieron.

Finalmente, indicaron que "el país vive de sus exportaciones y no puede permitir que un conflicto particular comprometa una infraestructura estratégica y la salida de su producción".

El comunicado de Campo Unido