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Gremiales del Agro pidieron al Ejecutivo que declare la esencialidad para asegurar la operativa en el puerto

Gremiales que integran Campo Unido solicitaron al Ejecutivo que tome las medidas necesarias para que la operativa en el Puerto de Montevideo sea normal

12 de agosto de 2026 14:44 hs
Gremiales del Agro expusieron su malestar por decisiones que impiden un normal funcionamiento de la operativa portuaria.

Gremiales del Agro expusieron su malestar por decisiones que impiden un normal funcionamiento de la operativa portuaria.

Foto: Juan Samuelle

Gremiales de productores agropecuarios que integran el colectivo Campo Unido solicitaron al Poder Ejecutivo que tome todas las medidas que entienda sean necesarias para que la operativa en el Puerto de Montevideo sea normal, lo que incluye la declaración de esencialidad.

Paros y movilizaciones en el Puerto de Montevideo

Las actividades en el puerto capitalino uruguayo se han visto obstaculizadas durante varias de las últimas semanas.

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El contexto

Las cinco entidades del sector Agro que firmaron un comunicado en el que se expresa lo anterior son la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA); la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL); la Asociación Rural del Uruguay (ARU); las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF); y la Federación Rural (FR).

"Las gremiales expresamos nuestra profunda preocupación ante la persistencia del conflicto en el Puerto de Montevideo y las medidas que afectan su normal funcionamiento", indicaron en el inicio del documento.

Allí detallaron que "Uruguay es un país esencialmente agroexportador y su desarrollo depende, en buena medida, de la capacidad de colocar su producción en los mercados internacionales", y que "la interrupción de la operativa portuaria genera atrasos, mayores costos, incumplimientos comerciales y afecta la competitividad y la confiabilidad del país como proveedor".

"Ante esta situación, solicitamos al Poder Ejecutivo que adopte las medidas necesarias para asegurar la operativa del Puerto de Montevideo, incluyendo la declaración de esencialidad cuando corresponda", expusieron.

Finalmente, indicaron que "el país vive de sus exportaciones y no puede permitir que un conflicto particular comprometa una infraestructura estratégica y la salida de su producción".

El comunicado de Campo Unido

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