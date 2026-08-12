El anuncio de la TV de Turquía sobre la inminente llegada de Darwin Núñez para firmar con un club de la liga que ya fichó a varias estrellas; mirá el video

El delantero uruguayo Darwin Núñez llegará en las próximas horas a Turquía para fichar con su nuevo equipo, según anunciaron este miércoles en la TV de ese país

“¡Darwin Núñez llega mañana!", informaron en el canal A Spor , en su sección sobre el período de pases.

El artíguense suena desde hace varios días para Trabzonspor , que disputará a finales de agosto las previas de la Europa League y que recientemente anunció el fichaje de la estrella egipcia Mohamed Salah, excompañero del uruguayo en Liverpool.

La TV turca profundizó la información sobre la llegada del delantero celeste. “Demos la buena noticia desde aquí, Darwin Núñez llega mañana. Estará en Estambul, firmará el contrato y luego se trasladarán a Trabzon”, indicaron.

Darwin Núñez jugó con Al-Hilal en la pretemporada en Austria, ante Alger de Argelia

Lo que dijo Virgil Van Dijk, excompañero de Darwin Núñez y capitán de Liverpool, sobre la llegada de Ronald Araujo a los reds

"Ellos son especiales": el mensaje de Darwin Núñez a Ronald Araujo deseándole éxitos en Liverpool y destacando a sus hinchas, a la espera del anuncio oficial

El uruguayo busca cambiar de equipo luego de su pasada temporada en Al Hilal de Arabia Saudita, al que llegó a mediados de 2025 desde Liverpool y que lo descartó para jugar en el primer semestre de este año.

"DARWIN NUNEZ YARIN GELYOR!"



@ZekiUzundurukan: Buradan müjdeyi verelim, Darwin Nunez yarn geliyor. stanbul'da olacak, sözlemeyi imzalayp Trabzon'a geçecekler. pic.twitter.com/SCuvOoBpQv — A Spor (@aspor) August 12, 2026

Salah, Lukaku y más fichajes en Turquía

La liga turca está acaparando a varias estrellas de renombre en este período de pases.

Mohamed Salah firmó el pasado jueves por dos temporadas con Trabzonspor, luego de nueve exitosas temporadas en el Liverpool.

Mohamed Salah Foto: Elsa/Getty Images/AFP

La estrella de 34 años firmó "un contrato por una duración de dos años", anunció el Trabzonspor, que disputará a finales de agosto las previas de la Europa League.

Segundo jugador mejor pagado de la Premier League la temporada pasada, Salah cobrará 17 millones de euros al año (casi 20 millones de dólares) sin incluir de las primas por rendimiento, un récord para el campeonato de Turquía, precisó su nuevo club en un comunicado.

El extremo derecho percibirá además el 20% de las ventas de las camisetas y productos derivados que lleven su nombre y que comercialice el club turco, según detalló este último.

El capitán y superestrella de la selección de Egipto, recibido como un héroe por miles de aficionados en Trebisonda (noreste), tiene previsto participar el jueves por la noche en un acto de firma en presencia de aficionados en el estadio del Trabzonspor.

Este miércoles al atacante belga Romelu Lukaku, que no entraba en los planes del Nápoli para la nueva temporada, anunció este miércoles su incorporación al club turco del Fenerbahçe.

Romelu Lukaku Foto: Carlo Herrmann / AFP

"Es un honor y un privilegio unirme a este club", declaró el goleador de 33 años en un vídeo, compartido en la red social X por el Fenerbahçe. "Estoy en forma, al 100%, preparado", añadió el internacional belga, que marcó tres goles para los Diablos Rojos en el reciente Mundial y que debe llegar a Estambul este miércoles.

El Fenerbahçe no precisó por ahora la duración del contrato ni la cuantía del fichaje de Lukaku, que se suma a otros jugadores ofensivos contratados para la nueva temporada, el inglés Mason Greenwood y el kosovar Vedat Muriqi.

Edinson Cavani y Mason Greenwood en Manchester

Lukaku, que en el pasado vistió las camisetas de grandes clubes europeos como el Chelsea, el Manchester United o el Inter de Milán, se había unido a Nápoli a mediados de 2024.

Fenerbahçe, rival la próxima semana del Lyon francés en la ronda previa de la Liga de Campeones, lleva doce años sin proclamarse campeón de Turquía, el mayor tiempo de sequía de su historia.

Besiktas también se refuerza

Besiktas está a punto de incorporar a su plantilla al delantero serbio Dusan Vlahovic, tras cumplir su compromiso con el Juventus, y la entidad de Estambul ya ha informado a la Plataforma de Divulgación Pública (KAP) por lo que solo está pendiente de oficializar el anuncio aunque el jugador ya ha posado con la camiseta de su nuevo equipo y se dirige Turquía para cerrar el acuerdo.

Dusan Vlahovic Foto: Isabella Bonotto / AFP

Vlahovic, de 26 años, llegó a la Juventus en enero de 2022 procedente de la Fiorentina, después de haberse consolidado como uno de los delanteros más destacados de la Serie A. El atacante serbio fue fichado por el conjunto turinés por una cantidad cercana a los 80 millones de euros.

El internacional serbio afronta ahora un cambio de escenario después de no haber alcanzado un acuerdo para renovar su contrato con la Juventus. Su vinculación con el conjunto italiano finalizaba en junio de 2026, una situación que ha facilitado el interés de otros clubes europeos por hacerse con sus servicios.

Besiktas pretende cerrar así la incorporación de un delantero de primer nivel para reforzar su ataque y convertir a Vlahovic en uno de los principales nombres de su proyecto deportivo para la próxima temporada.

De derecha a izquierda los jugadores de la selección de Bélgica: Kevin De Bruyne, Lois Openda, Wout Faes, Leandro Trossard, Jeremy Doku, Romelu Lukaku y Yannick Carrasco AFP

Dicho club ya logró la cesión del belga Leandro Trossard, a préstamo desde Arsenal.