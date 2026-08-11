Hace seis meses, Edwuin Cetré, quien es seguido por Nacional, no pasó la prueba médica cuando tenía todo acordado para jugar en Boca Juniors

El mercado de pases del fútbol uruguayo suma un capítulo de alto impacto internacional. Según informó Referí, Nacional inició gestiones para incorporar al atacante colombiano Edwuin Cetré, actual futbolista de Estudiantes de La Plata.

Las charlas entre las partes están en marcha para intentar abrochar la llegada de un extremo veloz y con amplio recorrido continental, en lo que significaría un salto de calidad importante para el ataque tricolor.

Sin embargo, el posible desembarco del delantero cafotero en Montevideo no solo genera expectativa por sus condiciones futbolísticas, sino que también trae al centro de la escena los antecedentes médicos que frenaron su carrera a comienzos de este año.

En febrero, Cetré estuvo a un paso de convertirse en flamante refuerzo de Boca Juniors. El acuerdo entre los clubes y el contrato del jugador estaban completamente cerrados, pero la transferencia se derrumbó en la instancia decisiva.

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Cetré no pasó la prueba médica en Boca Juniors

En aquel momento, Edwuin Cetré no logró superar con éxito la revisión médica de rutina exigida por Boca Juniors, lo que provocó que el traspaso quedara totalmente estancado y se cancelara de forma imprevista.

Las anomalías detectadas en los exámenes físicos encendieron las alarmas en el Consejo de Fútbol de la entidad xeneize, abortando la firma de un vínculo que parecía un hecho consumado.

Edwuin Cetré ante Camilo Cándido, cuando enfrentó a Nacional jugando para Independiente Medellín AFP

Cetré, que estuvo en la mira de Peñarol a principios de 2025, también estuvo muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Athletico Paranaense de Brasil, pero no pasó la revisión médica por problemas en su rodilla y la operación cayó.

Y luego le pasó lo mismo con Boca Juniors, por lo que tuvo que volver a jugar a Estudiantes de La Plata.