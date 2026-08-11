Nacional negocia con Estudiantes por Edwuin Cetre, extremo colombiano que fue buscado por Peñarol en 2025

Nacional negocia con Estudiantes de La Plata para contratar al extremo colombiano Edwuin Cetré , jugador que estuvo en el radar de Peñarol hace un año, confirmaron distintas fuentes a Referí.

El tricolor está a ocho puntos de la Tabla Anual de Peñarol con un partido más que el carbonero y viene de perder 2-1 con Boston River en el arranque del Clausura, lo que llevó a que la directiva se planteara la continuidad del entrenador Jorge Bava en el cargo en la sesión de este lunes.

Una charla con el DT llevó a que la dirigencia decidiera mantenerlo, algo que también se resolvió con el mánager general Sebastián Eguren , decisiones que llevaron a la renuncia del secretario general Raúl Giuria .

En medio de este contexto, el área deportiva de Nacional continúa activa en el período de pases , tras cerrar seis contrataciones en las pasadas semanas: Alexis Martín Arias, Francisco Calvo, Benjamín Núñez, Bruno Zuculini, Santiago Silva, Rubén Botta y Tiziano Correa .

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Uno de los puestos en los que el tricolor había intentado reforzarse sin éxito era en la zona de los extremos. Cristian "Kike" Olivera fue una de las alternativas, pero un cruce con las autoridades de Gremio terminó de cerrar las puertas, y también estuvo en el radar Esteban Obregón, que también está descartado.

Según informó El Espectador Deportes y ratificaron distintas fuentes a Referí, en las últimas horas Nacional avanzó en las negociaciones para buscar a Cetré, extremo colombiano de 28 años que juega desde 2024 en Estudiantes de La Plata.

Un año atrás, a mediados de 2025, el futbolista fue buscado por Peñarol luego de que Jaime Baez se fuera del equipo. El carbonero presentó una oferta de préstamo con cargo a Estudiantes y esperaba el visto bueno del jugador, que nunca llegó.

Cetré se quedó en el pincha, y fue parte del equipo que salió campeón del Torneo Clausura argentino a fines del año pasado. Peñarol contrató a Alejo Cruz, que se lesionó al poco tiempo de arribar al club, situación por la que volvió a buscar a Baez.

En 2026 el colombiano lleva disputados 1.034 minutos repartidos en 23 partidos con la camiseta del club de La Plata (44 minutos de promedio por encuentro), en los que aportó una asistencia. Solo fue titular en ocho de esos enfrentamientos, y completó los 90 minutos en dos oportunidades.

Cetré también tiene pasado en el fútbol uruguayo. En marzo de 2016, a sus 18 años, el colombiano se fue del Boca Juniors de Cali y recaló en Rocha, que en ese entonces jugaba en la Segunda División Profesional. Disputó seis partidos y convirtió un gol ante Central Español, antes de llegar meses después a la cantera del Santos Laguna de México.