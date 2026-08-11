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Camilo Cándido suspendido tras los incidentes al final de Nacional vs Boston River: mirá qué sanciones recibieron los tres protagonistas

Mirá los fallos que emitió la Comisión Disciplinaria de la AUF tras los incidentes que se generaron entre jugadores de Nacional y Boston River el domingo

11 de agosto de 2026 9:26 hs
Camilo Cándido

Camilo Cándido

Foto: Dante Fernández/Focouy

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) castigó a los tres jugadores expulsados por Hernán Heras al final de la derrota de Nacional 2-1 contra Boston River, por la primera fecha del Torneo Clausura, con dos partidos de suspensión.

Camilo Cándido de Nacional y Juan Acosta y Gastón Ramírez de Boston River recibieron la misma sanción.

Titulares y suplentes se trenzaron en una discusión.

¿Cambio de estrategia? Peñarol quería jugar el partido suspendido ante Montevideo City Torque el sábado, pero la derrota de Nacional, hizo pensar en jugar cuanto antes el clásico del Torneo Clausura

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Camilo Cándido fue otro que la emprendió contra Acosta, lateral rochense con pasado en Peñarol y actual capitán de Boston River.

Ambos fueron expulsados y castigados con dos partidos por "agresión" y "desobediencias".

Otro expulsado fue Gastón Ramírez, quien no jugó pero ingresó al campo de juego. En su caso no se lo vio tener ningún mano a mano con jugador o rival ni cometer agresiones.

Sin embargo, Heras lo expulsó y en la tipificación se lo castigó por "injurias" y "desobediencias".

Ramírez ya había tenido un importante cruce con Heras en el Clausura 2024 jugando por Peñarol en partido ante Racing.

Tanto Cándido como Acosta no registran expulsiones en esta temporada por lo cual cuando cumplan el 50% de la pena, este fin de semana, quedarán habilitados para jugar en la tercera fecha, siempre que los clubes pidan sus respectivas rehabilitaciones.

Cándido se perderá el partido de Nacional contra Racing (sábado, hora 16.30, Estadio Centenario) pero podrá jugaren la tercera contra Progreso en el Gran Parque Central.

Acosta no podrá estar el viernes (hora 19.00, Campeones Olímpicos de Florida) contra Danubio, pero estará disponible en la tercera etapa ante Albion en el Franzini.

Ramírez está en idéntica situación porque esta fue su primera expulsión desde que llegó a Boston River.

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