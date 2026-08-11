La Copa AUF Uruguay 2026 tendrá su sorteo este martes; mirá los equipos clasificados y cómo será la forma de disputa con un cupo para la Copa Libertadores en juego

La quinta edición de la Copa AUF Uruguay tendrá su sorteo oficial este martes a las 19:00 horas en el Estadio Centenario, según comunicó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

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Este año el certamen tendrá un nuevo formato y la gran novedad de que el campeón clasificará a la Copa Libertadores 2027 con el cupo Uruguay 4.

En las últimas horas se confirmaron los equipos clasificados para disputar el torneo

El motivo por el que Alejandro Domínguez no pudo estar en el lanzamiento de la Copa AUF, quien envió un mensaje a Ignacio Alonso y repasó su formación con la "escuela" uruguaya de dirigentes

Copa AUF Uruguay 2026: con nuevo formato y cupo para la Copa Libertadores, mirá cómo se jugará el torneo que comenzará en agosto con cruces entre clubes de Primera y Segunda

8 equipos de la Segunda División Profesional: Atenas de San Carlos, Cerrito, Colón, Fénix, Oriental de La Paz, Plaza Colonia, Rentistas y River Plate.

Equipos de la Primera Divisional C (clasifican 4): Rampla Juniors, Deportivo Colonia, Deutscher, Lito, Bella Vista, Terremoto, Durazno y Deportivo Italiano.

2 equipos de la Divisional D AUF: Rincón FC y Real Montevideo.

10 equipos de OFI: Ferrocarril de Salto, Gladiador de Salto, Sportivo Barracas de Dolores, Porongos de Flores, Rio Negro de San José, Wanderers de Durazno, Racing de Durazno, Nacional de Florida, Libertad de San Carlos y Club Atlético San Carlos.

Nuevo formato

El nuevo formato establece una primera Eliminatoria – Equipos AUF entre equipos profesionales que la disputarán los 16 clubes de la Primera División Profesional y los 8 primeros de la Tabla Anual del torneo de la Segunda División Profesional al momento de la finalización de la primera rueda de la fase regular del torneo de la Segunda División Profesional.

Esos 24 equipos se dividirán en 6 series de 4 equipos cada una.

Formato de la Copa AUF Uruguay 2026

Para el sorteo de las series, en el primer copón estarán Nacional, Peñarol, los dos mejores clasificados en la Tabla Anual de la Primera División Profesional al final del Torneo Intermedio (que obviamente no sean los dos ya designados), y los dos mejores clasificados de la Tabla Anual de la Segunda División Profesional a la finalización de la primera rueda de su fase regular (esto a efectos de evitar que haya una serie con más de dos equipos de la Segunda División Profesional).

Mientras que en el segundo copón irán los 6 siguientes mejores clasificados de la Primera División Profesional al finalizar el Torneo Intermedio, que obviamente no estén en el primer copón.

En el tercer copón, los restantes 6 equipos de la Primera División Profesional.

En el cuarto copón, los 6 equipos clasificados por la Segunda División Profesional que no estén en el primero.

Se disputarán tres fechas en cada serie, todos contra todos. Clasificarán a la siguiente fase de la Copa AUF Uruguay los dos primeros de cada serie, más los cuatro mejores terceros. Para definir los mejores terceros que clasificarán se utilizará el sistema utilizado por FIFA

Además, habrá una fase eliminatoria entre equipos de Primera División Amateur (PDA).

Se disputará una llave eliminatoria entre los cuatro mejores equipos clasificados del Torneo Inicial 2026 y los cuatro clasificados en la temporada anterior. Se sortearán entre los ocho equipos los enfrentamientos y respectivas localías. Una vez definido lo anterior, se disputará un partido eliminatorio en las respectivas cuatro llaves, que de terminar empatado en los noventa minutos reglamentarios, definirán su clasificación mediante tiros penales de acuerdo al sistema FIFA.

De esta manera, surgirán los cuatro clubes clasificados a la Segunda Fase.

Formato de la Copa AUF Uruguay 2026

Segunda Fase

Integran esta fase:

16 clubes clasificados de la Fase Eliminatoria entre equipos profesionales.

4 clubes de PDA clasificados de la Fase Eliminatoria entre los equipos de la divisional.

2 clubes de SDA (Segunda División amateur).

10 clubes de OFI (Organización del Fútbol del Interior).

Se enfrentarán, por un lado los 16 equipos clasificados de la Fase Eliminatoria entre equipos profesionales entre sí, de acuerdo a los cruzamientos que se originen de un sorteo, quedando 8 clubes clasificados. El primer club mencionado en el sorteo en cada enfrentamiento será el locatario en esta fase.

Por otra parte, se enfrentarán los 16 clubes del ámbito amateur (4 de PDA, 2 de SDA y 10 de OFI) entre sí, de acuerdo a los cruzamientos que se originen de un sorteo, quedando 8 clubes clasificados. El primer club mencionado en el sorteo en cada enfrentamiento será el locatario en esta fase.

A partir de esta fase los partidos serán eliminatorios; de terminar los 90 minutos con resultado de empate, se procederá a la definición de un ganador por tiros desde el punto del penal.

Los octavos de final la disputarán los ganadores de la fase anterior, realizándose un sorteo entre los 16 equipos previamente clasificados para dar lugar a los ocho partidos de esta fase.

Habiendo algún equipo amateur en cualquiera de las llaves, dichos equipos serán locatarios.

La fase de cuartos de de final será disputada por los ganadores de la fase anterior, según lo determinado por el cuadro de enfrentamientos, bajo las mismas condiciones en lo que respecta a localías, canchas y arbitraje.

Las semifinales se disputarán por los cuatro ganadores de la fase anterior, según cuadro de enfrentamientos, en cancha neutral fijada por la MEC AUF.

La final se jugará en cancha neutral, a partido único, con penales en caso de igualdad en el tiempo reglamentario.

Premios para el campeón

El club vencedor del torneo recibirá el Título de Campeón de la Copa AUF Uruguay y obtendrá la copa correspondiente y 30 medallas para sus integrantes oficiales y jugadores.

Además, el campeón clasificará para la Copa Conmebol Libertadores del año siguiente ocupando el cupo de Uruguay 4.

El acceso y uso de dicho cupo por el club campeón queda condicionado al referido mérito deportivo, al cumplimiento de las condiciones de elegibilidad que determine Conmebol y su efectiva participación en los Torneos oficiales de la Liga Profesional de Primera División de AUF en el año que se dispute la Copa Libertadores para la cual haya clasificado.