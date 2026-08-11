Adolescente de 16 años está grave tras ser atropellado por un ómnibus interdepartamental en Montevideo

Un adolescente de 16 años se encuentra grave luego de ser atropellado por un ómnibus interdepartamental en la noche de este lunes en la zona de Las Acacias , en Montevideo, confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía capitalina.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), efectivos que se encontraban realizando tareas operativas observaron el momento del siniestro y acudieron inmediatamente a asistir al adolescente , que permanecía tendido en la vía pública y consciente.

Los policías le brindaron una primera asistencia y realizaron maniobras de restricción de movimiento para evitar posibles lesiones adicionales .

Cortes y desvíos de tránsito en el Centro por el paro general con movilización del PIT-CNT: los detalles

Mataron de un disparo a un hombre de 27 años en Colonia: la Policía investiga el ataque

Posteriormente llegó personal médico, que continuó con la atención y dispuso el traslado del joven a un centro asistencial. De acuerdo con información primaria, el adolescente sufrió un traumatismo de cráneo y se encuentra en estado grave .

Qué declaró el conductor del ómnibus

El conductor del vehículo, un hombre de 48 años, declaró ante la Policía que circulaba por avenida General Flores en dirección al oeste y tenía habilitado el paso por el semáforo cuando dos peatones cruzaron corriendo por Carreras Nacionales. Según su versión, en ese momento se produjo el impacto con uno de ellos.

Personal de Policía de Tránsito realizó una espirometría al conductor, que arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

La Policía Científica trabajó en el lugar y realizó el relevamiento correspondiente. Además, fueron analizadas cámaras del Ministerio del Interior que registraron el siniestro.

Declaración de pasajeros y testigos

La Fiscalía Penal de Flagrancia de 10º turno fue informada de lo ocurrido y dispuso una serie de actuaciones para avanzar en la investigación.

Entre otras medidas, ordenó tomar declaración al personal policial que intervino, al conductor del ómnibus, a los pasajeros y a testigos del episodio.

También dispuso el trabajo de Policía Científica y el relevamiento de los daños registrados en el ómnibus.

Fiscalía ordenó además realizar un seguimiento del estado de salud del adolescente para posteriormente tomarle declaración.