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La goleadora de Nacional que llegó de Sudáfrica y debutó con cuatro tantos en 54 minutos: Sinoxolo Cesane, primera africana en el fútbol femenino uruguayo

Con la Copa Libertadores como gran objetivo, las tricolores ficharon a la africana y a la portuguesa Jessica Pastilha

11 de agosto de 2026 11:05 hs
Sinoxolo Cesane en Nacional

Sinoxolo Cesane en Nacional

Sinoxolo Cesane en Nacional

Sinoxolo Cesane en Nacional

Sinoxolo Cesane en Nacional

Sinoxolo Cesane en Nacional

Sinoxolo Cesane en Nacional

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Sinoxolo Cesane en Nacional

Sinoxolo Cesane en Nacional

Sinoxolo Cesane y Jessica Pastilha en su debut en Nacional

Sinoxolo Cesane y Jessica Pastilha en su debut en Nacional

Nacional Femenino tuvo un gran estreno de su reciente fichaje internacional, la sudafricana Sinoxolo Cesane, quien debutó en el fútbol uruguayo con cuatro goles en 54 minutos en la goleada 15-0 ante Juventud de Las Piedras este domingo.

Tras ser presentada oficialmente por los tricolores la semana pasada, lo que fue toda una novedad y sorpresa, "Sino" tuvo su primer partido y lo hizo en gran forma.

Sinoxolo Cesane en Nacional

Sinoxolo Cesane en Nacional

Además de los cuatro goles, los mismos que anotó ese día Julieta Ladós, la futbolista de 25 años se convirtió en la primera africana en jugar en el fútbol femenino uruguayo de la AUF.

Su llegada a Uruguay de la mano de Testas

Desde el fútbol femenino de Nacional indicaron a Referí que la llegada de Cesane a los tricolores se dio de la mano de la vuelta del bicampeón Diego Testas y Javier Noble al primer equipo albo luego de su experiencia en México.

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En ese país ambos dirigieron a Cruz Azul y enfrentaron a Cesane, quien jugaba en Mazatlán.

Sinoxolo Cesane en Nacional

Sinoxolo Cesane en Nacional

Al conocer sus grandes características, hicieron un contacto para ficharla en los tricolores y se cerró la negociación.

Cesane, que tiene una hermana gemela, Noxolo, que también es futbolista, nació en Gugulethu, Sudáfrica.

Sinoxolo Cesane en Nacional

Sinoxolo Cesane en Nacional

Su carrera la comenzó en las ligas juveniles de su país, hasta que en 2020 se fue al fútbol universitario de Estados Unidos, firmando su primer contrato profesional en 2024 con Mazatlán de México, club desde el que llegó a Uruguay como goleadora.

Además, es internacional con la selección de Sudáfrica, con la que debutó en 2023.

Refuerzos para la Copa Libertadores

La llegada de Cesane es un gran refuerzo de Nacional de cara a la Copa Libertadores Femenina 2026 que se disputará en Ecuador del 15 al 31 de octubre y en el que las tricolores representarán a Uruguay por ser campeonas en 2025.

Sinoxolo Cesane y Jessica Pastilha en su debut en Nacional

Sinoxolo Cesane y Jessica Pastilha en su debut en Nacional

Con ese objetivo, el equipo albo también fichó la semana pasada a la volante portuguesa Jessica Pastilha, quien también fue titular ante Juventud, y que jugó en las selecciones juveniles de su país.

El período de pases tricolor tuvo además las altas de la golera Helena Reja y la volante Clara Jaureguiberry, quien recientemente sufrió una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha.

Sinoxolo Cesane en Nacional

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