Joven fue asesinado a disparos en el barrio Peñarol: se encontró una mochila con dinero en efectivo, cartuchos y sustancia blanca

Un joven de 20 años fue asesinado a disparos en el barrio Peñarol durante la madrugada de este martes. Las autoridades encontraron en las inmediaciones una mochila con dinero en efectivo, cartuchos y sustancia blanca.

El hecho ocurrió entre Camino Vecinal A y Pasaje 2, según registró el sistema ShotSpotter para la detección de disparos , confirmó la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador. En total, se detectaron 30 detonaciones de arma de fuego , informó en primera instancia Telemundo de Canal 12.

Los agentes fueron hasta el lugar y encontraron a un hombre tendido en la vía pública , con una herida en la cabeza y sin signos vitales. Ante esta situación, se procedió al resguardo de la escena y a la identificación de varios testigos . Cerca de la víctima fue localizado, además, un revólver y 24 vainas.

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Mataron de un disparo a un hombre de 27 años en Colonia: la Policía investiga el ataque

Más tarde, una emergencia móvil que concurrió al lugar para constatar la muerte. En la escena del crimen trabajó Policía Científica , entre otras dependencias.

También sobre la noche, pero en Colonia, un joven de 27 años fue asesinado de un disparo en la ciudad de Carmelo. Según informó la Policía, efectivos que realizaban tareas de patrullaje preventivo observaron a varias personas que hacían señas en la vía pública y se acercaron al lugar.

Al llegar encontraron una motocicleta al borde de la calzada y, sobre la vereda, a un hombre tendido en el suelo con una herida de arma de fuego. Los efectivos trasladaron inmediatamente al herido en el móvil policial hasta un centro asistencial. El hombre ingresó al establecimiento y su muerte fue constatada minutos después.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar y realizó el relevamiento de la escena, la recolección de evidencias y los peritajes correspondientes. La investigación busca determinar las circunstancias y el motivo del ataque, así como identificar a los presuntos responsables.

El caso está a cargo de la Fiscalía Letrada de Carmelo, que dirige las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.