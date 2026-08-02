Un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos en Santa Catalina

Un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos en la noche del sábado en una vivienda ubicada en la intersección entre Los Geranios y Burdeos, en Santa Catalina, según confirmó la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.
El hecho, divulgado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), fue reportado a través de llamados al servicio de emergencias que alertaban sobre una persona herida por arma de fuego.
Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron al joven lesionado y lo trasladaron de inmediato al Hospital del Cerro. Sin embargo, al arribar al centro de salud, los médicos constataron su fallecimiento.
En la escena del crimen la Policía relevó indicios balísticos. La investigación continúa para establecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.