Un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos en Santa Catalina

Un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos en la noche del sábado en una vivienda ubicada en la intersección entre Los Geranios y Burdeos, en Santa Catalina, según confirmó la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

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El hecho, divulgado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), fue reportado a través de llamados al servicio de emergencias que alertaban sobre una persona herida por arma de fuego.

Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron al joven lesionado y lo trasladaron de inmediato al Hospital del Cerro. Sin embargo, al arribar al centro de salud, los médicos constataron su fallecimiento.