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/ HOMICIDIO

Un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos en Santa Catalina

La Policía continúa investigando el caso para establecer las circunstancias del homicidio

2 de agosto de 2026 18:10 hs
Policias, Policia, patrullero, ministerio del interior, Policía Científica.
Foto: Leonardo Carreño.

Un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos en la noche del sábado en una vivienda ubicada en la intersección entre Los Geranios y Burdeos, en Santa Catalina, según confirmó la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

El hecho, divulgado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), fue reportado a través de llamados al servicio de emergencias que alertaban sobre una persona herida por arma de fuego.

Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron al joven lesionado y lo trasladaron de inmediato al Hospital del Cerro. Sin embargo, al arribar al centro de salud, los médicos constataron su fallecimiento.

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En la escena del crimen la Policía relevó indicios balísticos. La investigación continúa para establecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.

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