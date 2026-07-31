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Unas 120 mil jubilaciones y pensiones aumentarán 2,5% en agosto: quiénes cobran, cuándo paga el BPS y cómo consultar con cédula

El incremento está dirigido a los jubilados y pensionistas que cobran la pasividad mínima como único ingreso a través del BPS

31 de julio de 2026 12:37 hs
&nbsp;Banco de Previsión Social. BPS.&nbsp;

 Banco de Previsión Social. BPS. 

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El Banco de Previsión Social (BPS) confirmó que unas 120.000 jubilaciones y pensiones se pagarán con un aumento del 2,5% durante agosto, un beneficio que alcanza a quienes perciben la pasividad mínima como único ingreso.

El ajuste, anunciado a comienzos de julio, se aplicará de forma automática sobre las prestaciones correspondientes al mes de julio, que se cobran durante agosto.

¿Quiénes recibirán el aumento?

El incremento está dirigido a los jubilados y pensionistas que cobran la pasividad mínima como único ingreso a través del BPS, incluyendo también a beneficiarios de las cajas Militar y Policial.

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Con este ajuste, la jubilación y pensión mínima pasará a ser de $ 21.887.

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, señaló que se trata de un aumento adicional y no descontable, por lo que no será absorbido por futuros ajustes de las pasividades.

¿Cuándo paga el BPS las jubilaciones y pensiones de agosto?

El calendario de pagos comenzará el martes 4 de agosto.

  • Depósitos en cuentas bancarias e instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES): se acreditarán el 4 de agosto, tanto en Montevideo como en el interior.
  • Cobros presenciales en Montevideo (oficinas del BPS): desde el 4 hasta el 19 de agosto, según el último dígito de la cédula de identidad.
  • Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos: los pagos estarán disponibles del 5 al 19 de agosto.
  • Giras de pago en el interior: se realizarán del 5 al 7 de agosto.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro ingresando al calendario de pagos o utilizando la herramienta de consulta del BPS con su número de cédula.

No será necesario realizar trámites

El BPS aclaró que los jubilados y pensionistas comprendidos en este aumento no deberán realizar ninguna gestión para acceder al beneficio.

El incremento se aplicará automáticamente al momento del cobro de las prestaciones correspondientes a julio, que comenzarán a pagarse durante agosto.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro con la cédula

El Banco de Previsión Social dispone de una herramienta en línea que permite a los beneficiarios consultar si tienen prestaciones pendientes de cobro, además de verificar la fecha, el lugar y la modalidad de pago.

El servicio está disponible para quienes perciben jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y subsidios.

La consulta puede realizarse ingresando el número de cédula de identidad o mediante el Usuario Personal BPS, que además permite acceder al detalle de los recibos y a otra información vinculada a las prestaciones.

Para cobrar cualquiera de los beneficios es necesario presentar la cédula de identidad vigente. Si el trámite es realizado por un apoderado, tutor o curador, también deberá exhibir el último recibo o una fotocopia de la cédula del titular de la prestación.

Los pagos pueden retirarse en las oficinas del BPS, en los locales habilitados de Abitab, RedPagos y ANDA, además de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico, según la modalidad elegida por cada beneficiario.

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