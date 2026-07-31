Metsul pronostica un agosto con "mayor riesgo de ciclogénesis" por El Niño: qué puede pasar en Uruguay, según Inumet y meteorólogos

El pronóstico de Metsul para agosto coincide, en parte, con la tendencia climática prevista por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet): temperaturas por encima de lo normal para la época del año. Sin embargo, la firma brasileña anticipa que el fortalecimiento de El Niño favorecerá un mes con más lluvias, tormentas frecuentes y cambios bruscos de temperatura en la región , un escenario que también podría tener impacto en Uruguay.

Según el pronóstico climático mensual de Metsul, el octavo mes del año estará marcado por lluvias superiores a lo normal, tormentas más frecuentes, cambios bruscos de temperatura y períodos de calor inusual , especialmente en el sur de Brasil, con posibles repercusiones sobre Uruguay.

Metsul señaló que el fenómeno de El Niño continuará intensificándose durante agosto y recordó que el último informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ubicó la anomalía de temperatura del Pacífico ecuatorial en 2,2 °C , un nivel compatible con un El Niño muy fuerte o Super El Niño .

Metsul advierte que una nueva ola de tormentas afectará a Uruguay desde este viernes y que el mayor riesgo serán los vientos fuertes

La advertencia de Metsul por una ola de tormentas fuertes que afectará a Argentina y Uruguay desde esta tarde

La empresa meteorológica considera que el evento podría convertirse en el más intenso registrado en al menos 150 años , una situación que seguirá condicionando el comportamiento del clima en la región.

Más lluvias y riesgo de tormentas

El informe sostiene que agosto será más lluvioso de lo habitual en el sur de Brasil, donde los tres estados de la región podrían registrar precipitaciones por encima de los valores históricos.

Metsul advierte que no pueden descartarse episodios de lluvias torrenciales, con acumulados muy superiores a los normales en algunas zonas.

Si bien el informe se centra en Brasil, ese escenario también resulta relevante para Uruguay, ya que los sistemas frontales y las áreas de inestabilidad que afectan al sur brasileño suelen extenderse hacia el territorio uruguayo.

Un mes de cambios bruscos de temperatura

Agosto también se caracterizará por una marcada alternancia entre masas de aire cálido y frío.

Según Metsul, habrá varios períodos con temperaturas por encima de lo normal, aunque eso no impedirá el ingreso de irrupciones de aire polar.

La firma prevé que la segunda semana del mes esté marcada por un descenso de temperatura tras un comienzo de agosto más cálido.

Aun así, considera que el balance mensual terminará mostrando temperaturas superiores al promedio climatológico en gran parte del centro-sur de Brasil.

Granizo, viento y tormentas severas

Otro de los aspectos destacados del pronóstico es el aumento de la actividad convectiva, un comportamiento habitual en agosto que este año podría verse reforzado por El Niño.

Metsul prevé una mayor frecuencia de tormentas severas, con riesgo de granizo, ráfagas intensas de viento, lluvias copiosas en cortos períodos y abundante actividad eléctrica.

La empresa recuerda que agosto suele marcar el inicio de una temporada con mayor ocurrencia de fenómenos severos debido al choque más frecuente entre masas de aire cálido y frío.

El pronóstico de Metsul coincide con la tendencia prevista por Inumet

El escenario planteado por Metsul es consistente, en parte, con las proyecciones difundidas semanas atrás por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para el trimestre junio-julio-agosto.

El organismo uruguayo estimó que existe un 50% de probabilidad de que las temperaturas se ubiquen por encima de los valores normales durante el trimestre más frío del año. En cambio, para las precipitaciones no identificó una señal predominante y asignó la misma probabilidad (33,3%) a un escenario con lluvias por debajo de lo normal, dentro de los valores habituales o por encima del promedio.

Inumet aclaró que un invierno más cálido que el promedio no excluye la ocurrencia de irrupciones de aire polar, heladas o jornadas de bajas temperaturas, un comportamiento que también destaca Metsul para agosto al prever una marcada alternancia entre masas de aire cálido y frío.

La principal diferencia entre ambos pronósticos está en las precipitaciones. Mientras Inumet señaló que todavía no era posible identificar una tendencia clara para el trimestre, Metsul entiende que el fortalecimiento de El Niño favorecerá lluvias superiores a lo normal y un aumento de las tormentas durante agosto, especialmente en el sur de Brasil y, por extensión, en el área del Río de la Plata.

Meteorólogos uruguayos también anticipan más lluvias y tormentas

Las proyecciones de Metsul también coinciden con los pronósticos realizados por los meteorólogos Nubel Cisneros y José Serra, quienes anticipan que agosto estará marcado por una mayor influencia del excepcional episodio de El Niño.

En diálogo con El Observador, Cisneros sostuvo que el fenómeno comenzará a sentirse con más fuerza durante la segunda quincena del mes.

"Hay que esperar que las temperaturas vuelvan a subir rápidamente y que tengamos eventos de lluvias importantes durante agosto, asociados también a tormentas fuertes", afirmó.

El meteorólogo advirtió además que el fortalecimiento del fenómeno podría provocar nuevos episodios de crecidas de ríos y arroyos. "Comienza a generar fenómenos preocupantes y volvemos a tener crecidas prácticamente en todo el territorio", señaló.

Por su parte, José Serra sostuvo que Uruguay ingresará en un período de mayor frecuencia de fenómenos severos y definió el actual evento como un escenario excepcional.

"No es un Niño común, es un escenario de riesgo desde el punto de vista científico", afirmó, al señalar que no existen antecedentes recientes de temperaturas tan elevadas en las aguas del Pacífico tropical.

Según Serra, agosto estará marcado por varios episodios de precipitaciones, tormentas y temperaturas superiores a lo normal.

"Vamos a tener algunas mejoras temporarias de dos o tres días, pero será un mes con volúmenes significativos de lluvia y algunos fenómenos meteorológicos severos", aseguró.

El especialista también manifestó preocupación por el impacto que las lluvias y la falta de heladas podrían tener sobre la producción agropecuaria y advirtió que los eventos severos serán cada vez más frecuentes e intensos.

Un mes históricamente variable

Metsul destaca que agosto suele ser el mes más templado del invierno desde el punto de vista climatológico, con temperaturas medias superiores a las de junio y julio.

Sin embargo, también es uno de los meses más variables del año. En el pasado se registraron durante agosto grandes inundaciones, intensas nevadas, fuertes irrupciones de aire polar y episodios de calor atípico, una combinación de extremos que este año podría verse acentuada por el fortalecimiento de El Niño.

Para Uruguay, ese escenario implica una mayor probabilidad de episodios de lluvia intensa, tormentas fuertes y cambios abruptos de temperatura durante las próximas semanas, en línea con los efectos que históricamente genera este fenómeno climático en la región.

¿Qué pasará con los ciclones?

Metsul recuerda que agosto suele ser uno de los meses con mayor actividad de ciclones extratropicales en el Atlántico Sur, fenómenos que históricamente favorecieron intensas irrupciones de aire polar e incluso nevadas en el sur de Brasil.

Para este año, sin embargo, estima que la ciclogénesis tendrá mayor probabilidad de producirse en latitudes más australes, ya que el aire más frío permanecerá concentrado sobre el extremo sur del continente. Esto reduciría la probabilidad de grandes irrupciones polares sobre la región y reforzaría un escenario dominado por tormentas, lluvias abundantes y frecuentes cambios de temperatura.