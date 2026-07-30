Metsul advierte que una nueva ola de tormentas afectará a Uruguay desde este viernes y que el mayor riesgo serán los vientos fuertes

El organismo meteorológico brasileño Metsul advirtió que una nueva ola de tormentas comenzará este viernes en la región del Río de la Plata y afectará a Uruguay entre la tarde y la noche , con un escenario en el que el principal riesgo serán los vientos fuertes , por encima de las lluvias.

Según el meteorólogo Luiz Fernando Nachtigall, el episodio de inestabilidad se iniciará durante la tarde y la noche del viernes sobre la provincia de Buenos Aires , donde se espera la formación de un frente cálido con lluvias intensas, tormentas fuertes a severas, granizo, intensa actividad eléctrica y vendavales.

Posteriormente, con el avance de una masa de aire frío y la influencia de un sistema de baja presión, el fenómeno evolucionará hacia un frente frío , que ingresará a Uruguay por el suroeste y avanzará sobre el resto del territorio hasta la madrugada del sábado .

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El pronóstico de Metsul coincide con la advertencia especial emitida por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) , que prevé tormentas fuertes y, en algunos casos, severas entre la tarde del viernes y la noche del sábado .

Según Inumet, la inestabilidad afectará inicialmente al oeste del país y luego se desplazará hacia el noreste durante el sábado.

El organismo prevé precipitaciones acumuladas de entre 40 y 60 milímetros, aunque esos valores podrán superarse en forma puntual. Además, advirtió por la posibilidad de ráfagas de viento fuertes y muy fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos.

El viento aparece como la principal amenaza

Metsul señaló que la principal preocupación asociada al pasaje del frente frío no son las lluvias, sino las ráfagas de viento, debido a que la línea de tormentas avanzará rápidamente sobre la región.

Según explicó el instituto, ese desplazamiento favorecerá la ocurrencia de vendavales intensos, aunque las precipitaciones serán, en general, de corta duración.

En el sur de Brasil, el pronóstico incluye ráfagas de entre 80 y 100 km/h antes incluso de la llegada de las tormentas, impulsadas por una corriente de aire cálido y seco proveniente del norte. Luego, con el avance de la línea de inestabilidad, podrían registrarse vientos de entre 70 y 90 km/h, con episodios aislados que podrían acercarse o superar los 100 km/h.

El instituto advirtió que estas condiciones podrían provocar caída de árboles y columnas, voladuras de techos, cortes de energía eléctrica y daños materiales.

No descartan fenómenos severos aislados

Metsul agregó que la combinación entre la línea de tormentas y una intensa corriente en chorro de baja altitud podría favorecer fenómenos severos muy localizados, como microrráfagas e incluso tornados aislados, similares a los registrados recientemente en el estado brasileño de Rio Grande do Sul.

En cuanto a las lluvias, el instituto indicó que no espera acumulados excesivos durante el pasaje del sistema, ya que la línea de tormentas se moverá con rapidez. Sin embargo, anticipó que la próxima semana volverán las precipitaciones intermitentes en el sur de Brasil debido al retorno del aire cálido, que volverá a favorecer condiciones de inestabilidad.