"¡Buena, Ronald!": la exigente prueba física en la que Araujo superó a sus compañeros de Barcelona y el amistoso en el que podría volver a jugar este viernes; mirá el video

El defensa uruguayo Ronald Araujo sigue avanzando con su puesta a punto en la pretemporada de FC Barcelona , donde se lo vio superar a compañeros en una exigente prueba física de corridas a velocidad con ida y vuelta.

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“¡Buena, Ronald!”, le gritaron al ver su esfuerzo y cómo lideraba el ejercicio por un buen margen.

Desde el pasado 20 de julio el uruguayo realiza la pretemporada de los blaugranas luego de perderse por lesión el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que fue convocado por Marcelo Bielsa pero no llegó a jugar debido a la temprana eliminación en fase de grupos.

La exigente prueba física en la que Ronald Araujo superó a sus compañeros de Barcelona

El riverense , que ya había padecido exactamente lo mismo en Catar 2022 por una lesión, no estuvo a la orden en los primeros partidos ante Arabia Saudita y Cabo Verde y fue suplente ante España, sin entrar.

Ronald Araujo entrenó de forma individualizada en Barcelona como parte del plan del club para su puesta a punto tras el Mundial 2026

Ronald Araujo volvió a los entrenamientos de Barcelona tras su paso por el Mundial 2026 con la selección uruguaya

Ronald Araujo por segunda Copa del Mundo consecutiva, no pudo jugar con la selección uruguaya; en este Mundial 2026, le pasó lo mismo que en Qatar 2022

Barcelona informó que el uruguayo regresó lesionado de la cita mundialista, aunque ya ha empezado a trabajar junto al resto de sus compañeros.

Ronald Araujo en el viaje a Inglaterra para la pretemporada

Amistoso este viernes

Barcelona realiza su pretemporada en Inglaterra, más precisamente en St. George's Park, la Ciudad Deportiva que la Federación Inglesa de Fútbol tiene a 50 kilómetros de Birmingham.

Para este viernes los catalanes tienen pactado su primer amistoso de pretemporada frente al local Birmingham City.

La exigente prueba física en la que Ronald Araujo superó a sus compañeros de Barcelona

El partido se jugará a la hora 15:45 de Uruguay y podría tener el regreso de Ronald Araujo a las canchas, quien no juega desde el pasado 23 de mayo, cuando perdieron por 3-1 ante Valencia por la última fecha de LaLiga, luego de los festejos del título.