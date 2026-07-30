"¡Buena, Ronald!": la exigente prueba física en la que Araujo superó a sus compañeros de Barcelona y el amistoso en el que podría volver a jugar este viernes; mirá el video

El defensa uruguayo Ronald Araujo sigue avanzando con su puesta a punto en la pretemporada de FC Barcelona, donde se lo vio superar a compañeros en una exigente prueba física de corridas a velocidad con ida y vuelta.
“¡Buena, Ronald!”, le gritaron al ver su esfuerzo y cómo lideraba el ejercicio por un buen margen.
La exigente prueba física en la que Ronald Araujo superó a sus compañeros de Barcelona
Desde el pasado 20 de julio el uruguayo realiza la pretemporada de los blaugranas luego de perderse por lesión el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que fue convocado por Marcelo Bielsa pero no llegó a jugar debido a la temprana eliminación en fase de grupos.
El riverense, que ya había padecido exactamente lo mismo en Catar 2022 por una lesión, no estuvo a la orden en los primeros partidos ante Arabia Saudita y Cabo Verde y fue suplente ante España, sin entrar.
Ronald Araujo por segunda Copa del Mundo consecutiva, no pudo jugar con la selección uruguaya; en este Mundial 2026, le pasó lo mismo que en Qatar 2022
Barcelona informó que el uruguayo regresó lesionado de la cita mundialista, aunque ya ha empezado a trabajar junto al resto de sus compañeros.
Ronald Araujo en el viaje a Inglaterra para la pretemporada
Amistoso este viernes
Barcelona realiza su pretemporada en Inglaterra, más precisamente en St. George's Park, la Ciudad Deportiva que la Federación Inglesa de Fútbol tiene a 50 kilómetros de Birmingham.
Para este viernes los catalanes tienen pactado su primer amistoso de pretemporada frente al local Birmingham City.
La exigente prueba física en la que Ronald Araujo superó a sus compañeros de Barcelona
El partido se jugará a la hora 15:45 de Uruguay y podría tener el regreso de Ronald Araujo a las canchas, quien no juega desde el pasado 23 de mayo, cuando perdieron por 3-1 ante Valencia por la última fecha de LaLiga, luego de los festejos del título.