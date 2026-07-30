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Thiago Espinosa no debutará este fin de semana en Peñarol, luego de que la dirigencia le recomendara a Diego Aguirre no usarlo por un motivo reglamentario: qué pasó

Ante una posible apelación de Cerro Largo por la inscripción de Espinosa, la dirigencia de Peñarol decidió no arriesgar y le comunicó que el lateral no podrá jugar este fin de semana

30 de julio de 2026 10:36 hs
Thiago Espinosa en un entrenamiento de Peñarol

Thiago Espinosa en un entrenamiento de Peñarol

Foto: Peñarol

La dirigencia de Peñarol le recomendó al entrenador Diego Aguirre no utilizar a Thiago Espinosa, uno de sus nuevos fichajes, en el encuentro de la séptima fecha del Torneo Intermedio ante Cerro Largo, debido a un motivo reglamentario.

El lateral izquierdo, que llegó al club cedido desde el América de México, era una opción clara para el once titular del carbonero este sábado en el Campeón del Siglo, pero un posible problema de interpretación del reglamento de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) hizo que se encendieran las alarmas en la directiva.

Marcelo Solomita, dirigente mirasol, explicó a Referí que Espinosa fue inscripto luego de la fecha en la que se fijó el partido ante Cerro Largo, ya que la fecha 6 y 7 del Intermedio se fijaron en conjunto.

Esas fechas se marcaron antes de que se disputara la fecha 5, que comenzó el viernes 17 de julio, y Espinosa llegó al país el sábado 18, día en el que Peñarol venció 3-0 a Boston River.

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"Hay una interpretación y ya han habido fallos en los que se entiende que la habilitación tiene que estar antes que la fecha se haya fijado. Y la Mesa Ejecutiva fijó las dos fechas, la sexta y la séptima juntas, entonces hay un entendimiento generalizado de que cualquier jugador que vaya a jugar en la séptima fecha, tendría que haber estado habilitado antes del inicio de la fecha 6", explicó el delegado de Peñarol Julio Trostchansky en entrevista con Carve Deportiva.

Según Solomita, en Peñarol se mantiene la "duda" de si Espinosa está habilitado o no, e incluso marcó que hicieron una consulta ante la AUF y les respondieron que podría jugar, pero esta "no es vinculante" ante una posible apelación de Cerro Largo en la que se arriesgan a perder puntos.

Por todo esto, los dirigentes decidieron "no arriesgar" y le comunicaron a Aguirre que el jugador no podrá jugar este fin de semana, detalló Solomita.

"Ya lo hablamos con Diego Aguirre y el presidente y entendemos que hay una situación de peso que hace que no debamos correr ese riesgo", explicó por su parte Trostchansky.

¿Qué pasa con Jonathan Rodríguez?

Jonathan Rodríguez en un entrenamiento de Peñarol

Jonathan Rodríguez en un entrenamiento de Peñarol

Jonathan Rodríguez fue otro jugador que llegó a Peñarol casi en la misma fecha que Thiago Espinosa, por lo que también surgió la duda de su posible habilitación para el encuentro.

Sin embargo, Solomita afirmó que el delantero fue inscripto antes de la fijación de las dos últimas fechas del Intermedio, por lo que estará a la orden de Diego Aguirre para el partido de este fin de semana.

"Jonathan Rodríguez va al banco y va a debutar el sábado, va a hacer un gol", expresó a Sport 890 su representante, Edgardo "Chino" Lasalvia, que confirmó que el club hizo la consulta sobre su habilitación y está "todo en regla".

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