Día 1 de Diego Forlán en el Complejo de la AUF como entrenador de la selección uruguaya: se reunió con dos técnicos y elogió las instalaciones

Diego Forlán vivió este miércoles su día 1 en el Complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) como entrenador de la selección uruguaya aunque aún no haya firmado contrato.

El exfutbolista llegó este martes a Montevideo , tras el Mundial 2026 y unas vacaciones con su familia en Centroamérica, y este miércoles se instaló en el Complejo de la AUF en donde estará al frente de las selecciones uruguayas sub 20 y la mayor hasta el próximo año.

Según pudo conocer Referí, este miércoles se reunió con dos de los tres candidatos a integrar su cuerpo técnico.

Los dos primeros encuentros fueron con Santiago Espasandín y Andrés Rodríguez , entrenadores de juveniles, a quienes la AUF proyecta integrar al cuerpo técnico de Forlán.

Diego Forlán hará su estreno oficial como entrenador de la selección uruguaya en Corea del Sur y en Japón, en setiembre

Empieza la era Diego Forlán en la selección uruguaya: cuenta regresiva para la presentación en la sub 20 y en la mayor

Este jueves se entrevistará con Diego Jaume, el tercer nombre que maneja el área deportiva de la AUF para ocupar el cargo de asistente del cuerpo técnico de la sub 20.

La AUF busca a un entrenador de juveniles para brindar al jefe de equipo, Forlán, el perfil que necesita de conocimiento de las juveniles del fútbol uruguayo pensando en el trabajo con la sub 20.

Espasandín, de 51 años, es entrenador del equipo de Cuarta división de Nacional. Desde hace 21 años trabaja en el club, al que ingresó como preparador físico, estuvo en forma interina también como profe en Primera división y desde hace 10 años se desempeña como entrenador de juveniles. Dirigió a los albos en la última Copa Libertadores sub 20. Santiago es hijo de Alberto, reconocido preparador físico y entrenador de básquetbol, quien dirigió a la selección uruguaya.

Santiago Espasandín, técnico de la sub 20 de Nacional que jugará la Copa Libertadores Foto: X

Jaume es un exfutbolista, quien este año cumple 53 años y se destacó por su trabajo en Boston River. Actualmente trabaja en Cuarta División del sastre.

Diego Jaume Leonardo Carreño

Andrés Rodríguez es el más joven de los tres candidatos, tiene 43 años, y es el entrenador de Cuarta División de Defensor Sporting, en donde con su trabajo se ganó el lugar para integrar esta terna que la AUF evalúa para completar el cuerpo técnico de Forlán.

Uno de los tres integrará el equipo de trabajo de la sub 20 que encabezará Forlán e integrarán Diego "Ruso" Pérez como asistente, Ignacio Bordad como entrenador de goleros y Marcos Mansulino como preparador físico.

Ruso Pérez y Bordad también compartirán con Forlán el cuerpo técnico de la mayor, junto a los preparadores físicos Estavillo y Ferro.

La sorpresa que se llevó Diego Forlán en el Complejo de la AUF

Al recorrer el Complejo de la AUF, Forlán se sorprendió con las nuevas instalaciones, distribución de canchas y un espacio exclusivo para las selecciones juveniles en el que entrenará la sub 20.

La foto llegando al Complejo de la AUF

El nuevo entrenador de la selección mayor elogió el complejo, que creció en los últimos cuatro años.

Para el Mundial, la AUF con la Intendencia de Canelones y aportes de FIFA realizó una gran inversión que, entre otras cosas, permitió tener canchas de césped híbrido.

Además conoció el nuevo sector de juveniles, con instalaciones independientes a las de la selección mayor.

El contrato de Forlán con la AUF

Forlán e Ignacio Alonso, presidente de la AUF, informaron este martes que solo restan detalles para firmar el acuerdo.

Esperan suscribirlo entre jueves y viernes, porque el lunes tendrá su primer entrenamiento con la sub 20 en el Complejo de la AUF.

Forlán estará a cargo de dos selecciones, de la sub 20 y de la mayor.

En el caso de la sub 20, dirigirá el Sudamericano de enero-febrero, que clasificará al Mundial de mayo-junio.

Si clasifica en enero continúa hasta el Mundial, pero si no avanza su vínculo con la sub 20 finalizará en el Sudamericano.

Con la selección mayor tendrá un interinato hasta marzo de 2027, en donde dirigirá ocho partidos en las fechas FIFA de setiembre, octubre, noviembre de este año y marzo del próximo.

En la doble fecha de setiembre-octubre jugará ante Corea del Sur y Japón, rivales que ya están confirmados, mientras la AUF aguarda concretar dos partidos más.

El estreno de Forlán como entrenador de Uruguay se producirá frente a Corea y Japón.

El contrato del exfutbolista con la selección mayor se extenderá hasta marzo del año próximo.

En marzo-abril de 2027 se realizarán las elecciones de la AUF y el nuevo comité ejecutivo nombrará al entrenador para el período 2027-2030.

La experiencia de Forlán en estos meses será clave para determinar si continúa al frente de la selección por tres años más o no.

¿Qué dijo Ignacio Alonso sobre el contrato de la AUF con Forlán?

"Si bien queda algún detalle menor, el acuerdo ya lo tenemos, lo cerramos luego de la final de la Copa del Mundo", dijo este martes Alonso sobre la llegada de Forlán a las selecciones.

El presidente de la Asociación recordó que Forlán "va a tener el desafío de dirigir a la selección sub 20 en un Sudamericano" que se disputará entre enero y febrero de 2027, además de "ocho partidos de selección mayor" entre setiembre y marzo.

Ignacio Alonso Foto: Gastón Britos/Focouy

"Es un menudo desafío que tiene Diego, una marca registrada de la selección nacional, una persona que confiamos mucho, y ojalá tenga mucho éxito en este proceso", continuó Alonso.

Al jerarca le preguntaron sobre la posibilidad de que Forlán continúe en el cargo más allá de 2027, y Alonso contestó que esa "es otra definición que se tiene que tomar más adelante", pero dejó a entrever que el exjugador de la selección es un nombre en lista.

"Naturalmente un nombre como el de Diego, al ingresar a una selección como la (sub) 20 que es parte muy importante de la estructura de selecciones nacionales, se posiciona como una figura a observar, pero es independiente del proceso de toma de decisiones quien es el técnico de la 20", sentenció.