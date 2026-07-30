Hombre alcoholizado entró con un machete en cada mano a seccional de Montevideo: fue detenido y ya está en libertad

Momentos de nerviosismo se vivieron en la Seccional 17 de Montevideo cuando, sobre las 22:30 del lunes, un hombre entró al lugar con un machete en cada mano en evidente estado de ebriedad .

Los policías lograron detener al alcoholizado sin que se produzcan lesionados . A la mañana siguiente el hombre fue liberado por disposición de la Justicia, informó en primera instancia Telenoche (Canal 4).

La decisión judicial responde a que el hombre tiene patologías psiquiátricas , confirmó la Fiscalía a El Observador. Como dentro de la dependencia policial no hubo amenazas a policías ni ruptura de objetos , y tampoco se lo podía imputar por sus patologías ni por consumir alcohol, el hombre quedó en libertad.

"Fue una verdadera masacre" y "puede volver a repetirse", dijo el presidente del Inisa sobre joven asesinado en la puerta de un centro de estadía

Adolescente de 14 años fue detenido con un rifle de asalto AR-15, dos cargadores y 14 balas: será internado en Inisa

La persona en cuestión irrumpió con los dos machetes en el sector de atención al público de la seccional de la zona de Casavalle . Según informó el citado medio, los efectivos desenfundaron sus armas reglamentarias.

Más tarde llegaron otros dos funcionarios y juntos lograron reducir al hombre, quien dio positivo en una prueba de espirometría.

Por la noche del martes, pero en la zona de Lezica, un adolescente de 14 años fue detenido por la Policía luego de ser perseguido y capturado con un rifle de asalto AR-15, dos cargadores y 14 cartuchos, durante un operativo desplegado.

La Fiscalía de Adolescentes de 3° Turno dispuso que el menor recibiera asistencia médica, fuera trasladado al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y posteriormente conducido a declarar ante la sede fiscal.

El arma en cuestión funciona en modo semiautomático, es decir, realiza un disparo por cada presión sobre el gatillo. Tiene un alcance efectivo de entre 400 y 600 metros y suele utilizar cargadores desmontables con capacidad para 20 o 30 cartuchos, aunque existen versiones de mayor capacidad.