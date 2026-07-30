Federación de Funcionarios de Salud Pública resolvió un paro nacional de 24 horas en rechazo a la Rendición de Cuentas

La Federación de Funcionarios de Salud Pública ( FFSP ) resolvió realizar un paro nacional de 24 horas con concentración , cuya fecha y modalidad serán definidas en los próximos días, en rechazo al proyecto de Rendición de Cuentas presentado por el Poder Ejecutivo .

La organización sindical cuestionó, además, que la iniciativa no incluyera la recuperación del Banco de Seguros del Estado (BSE) y expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el incumplimiento de la negociación colectiva por parte del Poder Ejecutivo" .

En un comunicado, la FFSP sostuvo que "no fue convocada ni tuvo acceso al contenido del proyecto antes de su envío al Parlamento" , situación que, a su entender, vulnera lo dispuesto por la Ley Nº 18.508 de Negociación Colectiva en el Sector Público .

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La Federación también manifestó preocupación por la falta de recursos previstos para la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) .

Según indicó, mientras el organismo anuncia la creación y ampliación de nuevos servicios, la Rendición de Cuentas "no contempla los recursos humanos ni el financiamiento necesarios para hacerlos sostenibles".

"No alcanza con crear nuevos servicios; es imprescindible fortalecer los equipos de salud, mejorar las condiciones de trabajo y garantizar los recursos que permitan brindar una atención oportuna y de calidad", señaló el sindicato.

La FFSP advirtió que, de no incorporarse esos recursos, serán los trabajadores quienes deberán asumir una mayor sobrecarga laboral para responder al aumento de la demanda, con consecuencias tanto para las condiciones de trabajo como para la atención de los usuarios.

En ese sentido, reclamó que toda expansión de servicios en ASSE "esté acompañada de la creación de cargos, el fortalecimiento de los equipos de trabajo y las partidas presupuestales necesarias para asegurar su correcto funcionamiento".

Las medidas resueltas

Además del paro nacional de 24 horas, la Federación resolvió solicitar reuniones urgentes con el ministro de Trabajo y Seguridad Social y con la ministra de Salud Pública.

También pedirá la convocatoria inmediata del Consejo de Rama, integrado por representantes de ASSE, el Banco de Seguros del Estado (BSE), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y realizará recorridas por el Parlamento para trasladar la posición del sindicato a todas las bancadas.

Por otra parte, el gremio facultó a su Secretariado Ejecutivo a adoptar "todas las acciones gremiales, institucionales y organizativas que resulten necesarias para defender los derechos de las y los trabajadores" y advirtió que "no se descarta ninguna medida sindical" si persisten los incumplimientos y la falta de respuestas del Poder Ejecutivo.

La FFSP reafirmó además su compromiso con la defensa de la negociación colectiva, el cumplimiento de los acuerdos suscritos y el fortalecimiento de ASSE como prestador público de salud, y reclamó "un presupuesto acorde a las necesidades de los trabajadores, de los servicios y de la ciudadanía".