Una mujer de 51 años sufrió quemaduras graves y su hijo fue detenido en el barrio Verdisol

Una mujer de 51 años resultó con quemaduras graves el sábado en una vivienda del barrio Verdisol, en Montevideo, y su hijo, de 21, fue detenido, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

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Según la información policial, efectivos de la Seccional 19.ª, afectados al Operativo PADO, concurrieron en la mañana del sábado a una vivienda ubicada en Calle 3 y Pasaje 1, tras un llamado por una persona quemada.

Al llegar, los policías encontraron a la mujer con quemaduras en el rostro, el pecho y ambas manos. Fue trasladada de inmediato al Hospital Saint Bois. Permanece en estado grave, a la espera de su derivación a un CTI.

En el lugar fue detenido el hijo de la víctima. De acuerdo con la Jefatura, el hombre manifestó que había mantenido una discusión con ella mientras manipulaba combustible.