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Una mujer de 51 años sufrió quemaduras graves y su hijo fue detenido en el barrio Verdisol

El hombre manifestó que había mantenido una discusión con ella mientras manipulaba combustible

4 de octubre de 2026 10:25 hs
policia
Foto: Gastón Britos / FocoUy

Una mujer de 51 años resultó con quemaduras graves el sábado en una vivienda del barrio Verdisol, en Montevideo, y su hijo, de 21, fue detenido, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según la información policial, efectivos de la Seccional 19.ª, afectados al Operativo PADO, concurrieron en la mañana del sábado a una vivienda ubicada en Calle 3 y Pasaje 1, tras un llamado por una persona quemada.

Al llegar, los policías encontraron a la mujer con quemaduras en el rostro, el pecho y ambas manos. Fue trasladada de inmediato al Hospital Saint Bois. Permanece en estado grave, a la espera de su derivación a un CTI.

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En el lugar fue detenido el hijo de la víctima. De acuerdo con la Jefatura, el hombre manifestó que había mantenido una discusión con ella mientras manipulaba combustible.

Por disposición de la Fiscalía, el procedimiento fue derivado al Departamento de Homicidios. También se dispuso la intervención de Policía Científica y de Bomberos para realizar las pericias correspondientes. El detenido quedó a disposición de la Justicia.

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