La murga Araca la cana reclamó el desenlace de la prueba de admisión del Carnaval 2027 , luego de que quedaran afuera del Concurso oficial 2027 tras empatar en el noveno puesto de la categoría con La Reina de La Teja y el jurado votara en favor de esta última.

La murga publicó un comunicado este jueves donde señalaban: "consideramos que, con el puntaje obtenido y debido a un error humano por parte del jurado en el desempate en la clasificación, debíamos tener nuestro lugar en el próximo Carnaval, e iniciamos gestiones en tal sentido". El conjunto explicó que se planteaba el escenario de una instancia legal para disputar el resultado, algo que confirmaron en un segundo comunicado publicado este viernes.

El conjunto plantea que en conjunto con el abogado Ignacio Durán están "analizando las acciones a seguir" y que efectivamente seguirán las vías legales posibles.

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Polémica con Araca la cana tras la Prueba de Admisión del Carnaval 2027: la murga anunció que reclamará su puesto en una "instancia legal"

"Araca la cana empató en el noveno lugar de la categoría, y dos de los tres jurados que votaron a sobre cerrado, nos calificaron por encima del conjunto con el que se definió el desempate. Sin embargo, muy pocos minutos después, el desempate se resolvió en sentido contrario, y hasta hoy, no se han dado a conocer sus fundamentos ni hemos recibido una explicación lógica al respecto de porqué se dio ese cambio en la votación", señalan en el comunicado más reciente.

"Esa falta de claridad y transparencia, y el cambio de criterio que se produjo entre la calificación y la votación, constituyen a nuestro juicio irregularidades que vician por completo la resolución", agregan.

La murga dijo además que desde Daecpu y la Intendencia de Montevideo (IM) les aseguraron que la decisión sería revertida y los dos conjuntos avanzarían al concurso, pero eso finalmente no sucedió.

"Por tal motivo, vamos a solicitar formalmente el acceso a las actas del jurado, y exigir copia de las resoluciones de la IM que mencionan a los grupos que pasaron de ronda y sus puntajes, y habremos de iniciar el reclamo por las vías administrativas y judiciales que correspondan", indicaron desde el conjunto, que señala que la IM actuó de forma "extremadamente reglamentarista".

"Pedimos que haya coherencia, que se investiguen los hechos sucedidos y que se logre revertir la decisión que fue producto de un clarísimo error", concluyen.