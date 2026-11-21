Todo un tema se llevó el premio a mejor programa de actualidad en streaming en los Martín Fierro Uruguay

Todo un tema, el programa periodístico de actualidad del canal de streaming de El Observador conducido por Carolina Delisa, Diego Cayota y Leonardo Pereyra se quedó con el Martín Fierro de su terna.

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"Todos los que estamos acá sabemos el momento que pasamos los medios, lo difícil y desafiante que puede ser. En ese marco El Observador decidió innovar, invertir y apostar por gente que hace mucho trabaja con nosotros y también gente nueva. Este premio nos pone muy contentos porque quiere decir que esa apuesta está dando sus frutos", expresó Juan Robledo durante la ceremonia.

En la sala de prensa, luego de haber recibido el premio, los conductores se refirieron a la "felicidad" que les provocó haber sido reconocidos en su categoría a manos de un año del inicio del ciclo periodístico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Observador UY (@observadoruy) Todo un tema es el programa periodístico diario del canal de Youtube de El Observador que aborda la coyuntura uruguaya e internacional con el apoyo de columnistas habituales como Santiago Soravilla, Miguel Noguez, Maximiliano Montautti, Juan Samuelle, Mara Brauchok, Tania Rodríguez, Agustín Escudero, Natalia Roba o Andrés Fidanza.