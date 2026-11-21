Todo un tema, el programa periodístico de actualidad del canal de streaming de El Observador conducido por Carolina Delisa, Diego Cayota y Leonardo Pereyra se quedó con el Martín Fierro de su terna.
"Todos los que estamos acá sabemos el momento que pasamos los medios, lo difícil y desafiante que puede ser. En ese marco El Observador decidió innovar, invertir y apostar por gente que hace mucho trabaja con nosotros y también gente nueva. Este premio nos pone muy contentos porque quiere decir que esa apuesta está dando sus frutos", expresó Juan Robledo durante la ceremonia.
En la sala de prensa, luego de haber recibido el premio, los conductores se refirieron a la "felicidad" que les provocó haber sido reconocidos en su categoría a manos de un año del inicio del ciclo periodístico.
Todo un tema es el programa periodístico diario del canal de Youtube de El Observador que aborda la coyuntura uruguaya e internacional con el apoyo de columnistas habituales como Santiago Soravilla, Miguel Noguez, Maximiliano Montautti, Juan Samuelle, Mara Brauchok, Tania Rodríguez, Agustín Escudero, Natalia Roba o Andrés Fidanza.
El programa cuenta con la producción de Nicolás Opazo, Sofía Ferreiro y Alina Gutiérrez además de la coordinación de Lucia Núñez y la dirección general de Martín Pietruszka.
Todo un tema se emite de lunes a viernes a partir de las 18:00 y está disponible on demand en el canal de El Observador.