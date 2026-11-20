No sabemos si ya te enteraste, pero hay un nuevo James Bond . El personaje del agente secreto del MI6 que Daniel Craig interpretó durante 17 años ya tiene un nuevo hombre para llenar el traje más codiciado de Hollywood.

Ser James Bond se ha convertido uno de esos papeles consagratorios en las carreras de muchos de los actores que lo interpretaron. Uno de esos roles que esperan toda la vida. Y así también lo toma el público: un acontecimiento .

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Hay nuevo James Bond: el actor británico Robert Pattinson será el encargado de dar vida al agente 007 en su nueva etapa

Hasta ahora el hombre que encarnara al agente 007 tenía que ser un tipo medianamente conocido –mas no extraordinariamente famoso–, talentoso y alguien que se viera particularmente bien en un smoking.

Sabemos que Pattinson es uno de los actores más talentosos de su generación, que es un hombre apuesto sin dudas, pero también es uno de los actores más famosos del medio. Desde que apareció en pantalla como Cedric Diggory en Harry Potter y el Cáliz de Fuego se ha convertido no solo en un actor de películas de autor sino también en el nombre favorito de algunas de las sagas más taquilleras del cine como Crepúsculo, Duna y hasta Batman.

Ha sido el galán y el villano, el protagonista y el actor de reparto. A sus 40 años, el actor que esta temporada fue la cara de The Drama junto a Zendaya y el antagonista de Matt Damon en La Odisea de Nolan, fue anunciado como el próximo Bond bajo la dirección de Denis Villeneuve. Y según afirman medios norteamericanos desbancó a actores como Callum Turner, Jack Lowden, Josh O’Connor o Nicholas Hoult.

Pero fue Pattinson, Robert Pattinson.

La confirmación por parte de Amazon MGM, que estará por primera vez a cargo de la saga con “control creativo” después de un acuerdo, inició una ola de comentarios y memes en internet sobre la omnipresencia de Pattinson en la pantalla (que actualmente protagoniza el thriller psicológico Primetime de A24 en las carteleras del hemisferio norte).

Desde el rostro de Pattinson como el protagonista de una próxima biopic de Carlos Menem, el nuevo papa o Mafalda hasta la firma del contrato como nuevo director técnico de cualquier cuadro de fútbol o el nuevo jugador de los Lakers.

O, el favorito de Carla, Robert Paddington.

Hasta Ralph Fiennes, el actor que interpretó a Voldemort en la saga original de Harry Potter se refirió a la ubicuidad del nuevo James Bond. En la alfombra roja de Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha, le preguntaron si existía la posibilidad de regresar al rol del “innombrable” para la serie de HBO que reversionará la saga del niño mago. "Tal vez se lo ofrezcan a Robert Pattinson", bromeó a Associated Press.

A esta altura Robert Pattinson ya podría ser elegido como participante de una nueva edición de Gran Hermano Uruguay.

Una remake de 25 Watts.

O el protagonista de la biopic de Jaime Roos.

De cualquier manera, en Doble Programa lo bancamos y lo seguimos desde el Torneo de los Tres Magos.

Al servicio de su majestad

James Bond (el personaje) tiene ya 73 años. Su versión cinematográfica, 64. Los tiempos han cambiado tanto que las novelas de Ian Fleming en las que nació el agente 007 fueron reeditadas hace algunos años para eliminar de ellas frases y comentarios que eran habituales para un británico blanco hace tres cuartos de siglo, pero hoy son vistas como racistas o políticamente incorrectas.

Las películas —ya son 25— siguen ahí intactas, aunque al revisitar las aventuras de Sean Connery, por ejemplo, plantean a un personaje cuyos rasgos distintos son casi todos cuestionables con los ojos de hoy: desde su vínculo con las mujeres hasta su constante consumo de martinis. Y eso sin meterse en cuestiones geopolíticas como la relevancia del Reino Unido en su universo narrativo, que ya no se condice con la preponderancia que el antiguo imperio británico supo tener.

De una manera u otra, las películas de Bond han intentado acomodarse a cambios culturales. El paso de las décadas las fue llevando de películas de acción con premisas disparatadas y mujeres en paños menores a superproducciones con muchas explosiones, persecuciones y trompadas, más cercanas a las Misión Imposible de Tom Cruise que otra cosa. Los smokings, los martinis y las “chicas Bond” siguen ahí, pero el 007 es más un héroe de acción serio (sin dejar de ser un galán) que el seductor empedernido de los 60.

Las películas más recientes, las protagonizadas por Daniel Craig, fueron en ese sentido las que buscaron traer al agente secreto al siglo XXI, no sólo proponiendo una continuidad más marcada entre los cuatro filmes, con referencias continuas a las entregas previas, sino también convirtiéndolo en un héroe atormentado, traumatizado y capaz de enamorarse.

La nueva entrega que protagonizará Pattinson y dirigirá Villeneuve parecen apuntar en esa misma línea: mayor escala y un actor capaz de hacer creíble todas las facetas del agente con licencia para matar.

Elegir a un actor de tan alto perfil también parece ser un intento de Amazon, la actual dueña cinematográfica de Bond, de dar un golpe en la mesa, llamar la atención y equiparar al 007 con los superhéroes (actuales reyes del cine taquillero), con una estrella ya consolidada en lugar de un actor ascendente que pueda dar el salto al calzarse el traje negro.

La “chica” Bond

Ahora que ya tenemos al próximo James Bond, los fanáticos de la saga especulan sobre quién lo acompañará. ¿Quién será la nueva “chica Bond”?

Desde la primera película de la franquicia, El satánico Dr. No (1962), Ursula Andress se convirtió en la primera mujer en acompañar al agente secreto y pasó a ser recordada saliendo del agua con un bikini blanco y una daga a la cintura (aunque casi una década antes Linda Christian fue la primera en aparecer en la adaptación televisiva de Casino Royale). Y definió un canon.

En las seis décadas que lleva la saga, la expresión “chica Bond” ha mutado pero mantuvo una característica innegociable: una mujer cuyo principal capital es ser híper-sensual. Personajes que en las primeras épocas de la saga llevaban nombres tan terribles como sexualmente sugestivos –como Honey Ryder, Pussy Galore, Mary Goodnight, Kissy Suzuki o Holly Goodhead– también se fueron adaptando a los cambios de época.

Las chicas bond parecerían descartables. Difícilmente regresan en la próxima película, ya sean aliadas o adversarias. El novelista Roald Dahl contó en una entrevista con el periodista Tom Soter que le dieron una "fórmula de Bond" para escribir 007: sólo se vive dos veces (1867). Bond tiene tres mujeres a lo largo de la película: la primera muere, la segunda también y la tercera lo abraza al final (y en ocasiones también muere).

"Esa es la fórmula. Descubrieron que es infalible. Así que hay que eliminar a dos, después de que él se haya acostado con ellas unas cuantas veces”, sostuvo.

Los personajes femeninos de Bond están en discusión mucho antes de que se viralizara el neologismo "woke". En 1969 la maravillosa actriz británica Diana Rigg –a quien quizás recuerdes en uno de sus últimos papeles como Olenna Tyrell en Juego de Tronos– recibió a la BBC en el set de Al servicio secreto de su majestad, en la que interpretó a Tracy di Vicenzo, el personaje que sería tan extraorinario que se convertiría en la única esposa del agente secreto.

“Las mujeres son víctimas y actualmente en nuestra sociedad las mujeres están muy ocupadas intentando probar que no lo son. Pero Ian Fleming definitivamente las pone en posiciones subsidiarias y Bond las usa: son vehículos para su lujuria o para llegar al gran jefe. No son personas reales”, consideró Rigg.

Finalmente la “chica” Bond se convirtió en una mujer. El arquetipo se ha ido adaptando a los cambios de época y lo que en su momento fueron hermosas y jóvenes mujeres decorativas para la mirada de los espectadores, se escriben ahora como auténticas mujeres de acción y se ponen en manos de reconocidas actrices como Monica Bellucci, Lea Seydoux o Ana de Armas.

Y no solo se trata de los personajes. En la última entrega de la saga, una mujer apareció por segunda vez en seis décadas como escritora en los créditos. Phoebe Waller-Bridge –creadora y protagonista de Fleabag– fue convocada para trabajar en el guión de Sin tiempo para morir. La primera había sido Johanna Harwood, que participó del guión únicamente en las dos primeras películas del agente.

¿Quién será la mujer Bond de la nueva generación? Nada hay confirmado y tanto los fanáticos de la franquicia como los medios especializados especulan con nombres que van desde Margaret Qualley y Zendaya hasta Anya Taylor-Joy, Florence Pugh o Hunter Schafer.

¿Qué pensás de Robert Pattinson con licencia para matar? ¿Cuál es tu James Bond preferido? Podés contarnos a nuestros correos: [email protected] y [email protected]

Hasta la próxima y gracias, como siempre, por tu lectura.