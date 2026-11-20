Con una industria frigorífica mejor abastecida , en los últimos días se han ajustado moderadamente los precios para el ganado gordo , con mayor presión sobre las vacas y la intención de que el novillo no cruce los US$ 6 por kilo de carcasa , con algo que no afloja: el precio de exportación de la carne vacuna .

Las entradas a planta rondan los 15 días y, como es habitual en esta época del año, aparece algo más de oferta de ganado terminado.

En los frigoríficos con alta participación de animales de corral en la faena la presión de compra se ha apaciguado.

Récord de precio en la carne vacuna de exportación e intento de ajuste para el valor del ganado gordo

Algún frigorífico está sin pasar precios, con entradas para mediados de diciembre.

No se trata de bajas drásticas, sí de leves fluctuaciones dentro de un escenario general de firmeza, acompañado por una demanda internacional que continúa muy sólida y se refleja en valores que la semana pasada volvieron a marcar máximos para la tonelada exportada.

Precios de novillos, vacas y vaquillonas



Los negocios para los novillos estuvieron entre US$ 5,90 y US$ 6 por kilo esta semana, con valores de punta por lotes excepcionales.

En las vacas el rango se mueve entre US$ 5,50 y US$ 5,60 por kilo.

Para las vaquillonas, la demanda del abasto aparece como factor clave que consolida valores entre US$ 5,80 y US$ 5,90 el kilo, y algún centavo más en lotes especiales.

“Si llegas a planta con lotes interesantes, de buena terminación y volumen, los valores siguen siendo los mismos que se estaban recibiendo antes. El ajuste está dado básicamente por las plantas compradas y con entradas largas”, comentó Américo Pont, de Innova Campos y Ganados.

Faena de noviembre a la baja

Con alta participación de los ganados de engorde a corral, la faena de la última semana subió y alcanzó los 47.213 vacunos según los registros del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En las dos primeras semanas de noviembre la operativa se situó 14% por debajo del año pasado, con 93.289 cabezas y la faena de noviembre se encamina a ser inferior a la de 2025, en línea con la tendencia anual.

Hasta la fecha se llevan faenados 300 mil vacunos menos que el año pasado y difícilmente se alcancen los 2,1 millones de cabezas que el sector proyectaba.

Exportación muy firme

Mientras esto sucede en el mercado interno, el mundo confirma su avidez por carne vacuna.

El precio de exportación alcanzó un nuevo máximo en 30 días, y si bien hay una incidencia de los envíos a Europa dentro de la cuota 481, el promedio móvil ratifica la solidez en los valores, situándose en US$ 6.595 por tonelada.

En la última semana saltó a US$ 7.440 con 5.163 toneladas exportadas, de acuerdo a los datos preliminares de INAC.

Cautela en reposición por falta de lluvias

Contrario a lo que se esperaba en esta primavera Niño, en algunas zonas del país -particularmente en el este- está haciendo falta agua. Las lluvias no han llegado en los volúmenes esperados. Y esto comienza a ser un factor de cautela para el mercado de reposición, que mantiene una tónica de firmeza en general, pero con más mesura en los compradores.

“Dan algo más de trabajo los negocios por pretensiones de la parte vendedora y algo más de cautela de la parte compradora, que va en función del avance de la primavera y algunas lluvias que están haciendo falta”, comentó Pont.

La concreción de negocios se ha desacelerado en los últimos días.

En el remate de Lote 21 esta semana se dio un ajuste en el precio de los terneros y un nuevo récord en el promedio de las vacas de invernada.

Los terneros promediaron US$ 4,44 por kilo con una baja de 16 centavos (-3,5%), el tercer ajuste consecutivo desde el pico de US$ 4,66 a principios de octubre. Al bulto se ubicaron en US$ 854 por cabeza, una baja más moderada de 1,2%.

El promedio para la vaca de invernada, en tanto, subió 2,6% a US$ 2,72 por kilo, un récord para el consorcio.

La vaca preñada ajustó 4,3% a un promedio de US$ 1.353 y se mantiene como la categoría de mayor suba interanual con un salto de 55% y las piezas de cría volvieron a subir un 4% y se acercaron a los US$ 800 por cabeza.