El MiG-31 , desarrollado por la entonces Unión Soviética y operado actualmente por Rusia , encabeza el ranking de los aviones de combate más rápidos que permanecen en servicio, por delante de modelos de Estados Unidos y China , según la clasificación de la plataforma especializada en defensa Envanter Medya .

El interceptor puede alcanzar una velocidad máxima de Mach 2,83, equivalente a poco más de 3000 kilómetros por hora a gran altitud. Su diseño prioriza la capacidad de cubrir grandes distancias en poco tiempo y responder ante amenazas aéreas, antes que la maniobrabilidad en enfrentamientos cercanos.

El listado contempla aeronaves producidas en serie que continúan operativas y tienen capacidad para transportar misiles. Bajo esos criterios, el modelo ruso ocupa el primer puesto, por delante del F-15 Eagle estadounidense y el J-20 chino , cuyas velocidades máximas declaradas son inferiores.

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Si bien el SR-71 Blackbird de Estados Unidos alcanzó Mach 3,3 y fue reconocido por el Instituto Smithsonian como el avión más rápido propulsado por motores de respiración atmosférica, era de un tipo de reconocimiento, que dejó de operar en 1998.

¿Cómo es el MiG-31, el avión de combate más rápido del mundo?

MiG-31

El Mikoyan MiG-31, identificado por la OTAN con el nombre Foxhound, es un avión interceptor pesado diseñado en la Unión Soviética para reemplazar progresivamente al MiG-25. Su primer prototipo realizó el vuelo inaugural en septiembre de 1975 y fue desarrollado para responder a amenazas que se desplazaran a gran velocidad y a grandes altitudes.

Una de sus principales características es su sistema de propulsión, compuesto por dos motores turbofán D-30F6 con poscombustión. Esta configuración le permite alcanzar más de 3000 kilómetros por hora en altura, mientras que su velocidad máxima cerca del suelo ronda los 1500 kilómetros por hora.

El MiG-31 tiene una longitud de aproximadamente 22,7 metros y una tripulación de dos personas: un piloto y un operador encargado de los sistemas de navegación, detección y armamento. Además, puede alcanzar una altitud operativa de hasta 20.000 metros, de acuerdo con las especificaciones técnicas recopiladas por el Ministerio de Defensa de Ucrania.

"A partir del MiG-31 se han desarrollado varias variantes, entre ellas una plataforma para el lanzamiento aéreo de pequeñas naves espaciales (MiG-31I), un vector para el misil Kh-47M2 Kinzhal (MiG-31K), un vector para un misil antisatélite (MiG-31D), entre otras", puntualizó la cartera la nación de Europa oriental.

A diferencia de los cazas concebidos para combatir mediante maniobras cerradas, el Foxhound fue diseñado para interceptar objetivos aéreos en grandes extensiones de territorio. Entre sus posibles blancos figuran aviones de alta velocidad, helicópteros y misiles de crucero, incluso en condiciones meteorológicas adversas.

Para cumplir esa función dispone de sistemas de radar y armamento de largo alcance. Puede transportar hasta seis misiles aire-aire R-33S o R-37, destinados a interceptar aeronaves enemigas a grandes distancias. Su configuración también permite distintas adaptaciones militares, entre ellas una versión utilizada como plataforma de lanzamiento del misil hipersónico Kinzhal.

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En la comparación con otros modelos, el F-15 Eagle estadounidense aparece en el segundo puesto de la clasificación de velocidad máxima, con Mach 2,50, mientras que el J-20 chino figura con Mach 2.