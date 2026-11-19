La victoria de Peñarol sobre Cerro Largo este jueves de tarde en el Campeón del Siglo, en la última fecha del Torneo Clausura de la temporada 2026, le dio a Peñarol tres puntos de enorme valor que los aurinegros celebraron con sus hinchas de forma muy especial.

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El triunfo confirmó a Peñarol como mejor equipo del año , aseguró el número 1 de la Tabla Anual, clasificó a la final de la Liga AUF Uruguaya . Jugará Copa Libertadores en 2027 y confirma el ingreso de US$ 3.000.000 por jugar la fase de grupos.

Peñarol ganó después de 45 días, el goleador Matías Arezo cortó una racha negativa y volvió a reencontrarse con la red después de seis partidos y el equipo de Diego Aguirre celebró de forma especial.

El triunfo determinó todo esto para Peñarol:

Aldana Ferrao, la primera jugadora de Peñarol en llegar a la selección uruguaya de handball: "Es un sueño cumplido"

Peñarol 3-0 Cerro Largo: cortó una racha de 45 días sin victorias, goleó el día que sus hinchas volvieron al CDS, ganó la Tabla Anual y jugará la final de la Liga

Fue primero en la tabla del año

Clasificó a las finales de la Liga AUF Uruguaya 2026 que jugará ante el ganador de la semifinal Racing vs Liverpool

Jugará Copa Libertadores 2027 en la fase de grupos, porque por su posición en la tabla del año será Uruguay 1 o Uruguay 2. Será 1, si es campeón de la Liga, y 2 si pierde en la final

Se aseguró US$ 3.000.000 por jugar la fase de grupos del principal torneo de Conmebol

Además, este jueves, con los resultados Progreso 1-1 Torque y Boston River 1-0 Deportivo Maldonado, quedó abierta la definición del segundo al quinto lugar de la Tabla Anual, a la espera de los partidos que este viernes jugarán Nacional ante Cerro y Liverpool frente a Wanderers.

Estos resultados le permiten a Nacional terminar tercero en la tabla del año si le gana a Cerro este viernes y Liverpool empata o pierde frente a Wanderers.

Equipo a equipo esta es la situación:

Torque será segundo en la Anual:

Si pierde o empata Nacional

Si pierde o empata Liverpool

Liverpool será segundo:

Si este viernes le gana por dos goles a Cerro. En ese caso igualará a Torque en puntos y lo superará en saldo de goles. Actualmente Torque tiene +18 y Liverpool +17, pero los celestes tienen mayor cantidad de goles a favor.

Nacional será segundo:

Si este viernes le gana por ocho goles a Cerro y Liverpool pierde, empata o gana por un gol. Nacional tiene un saldo de +11 y Torque +18, y los celestes tienen mayor cantidad de goles a favor.

Deportivo Maldonado terminará tercero, cuarto o quinto:

Nacional y Liverpool lo pueden superar este viernes y desplazarlo del tercer lugar que ocupa ahora. Para ello deben ganar los dos, porque con el empate igualarán la línea de Depor Maldonado pero quedarán debajo por diferencia de goles.

Racing entre el cuarto y sexto lugar:

Si gana podrá ser cuarto, si empata podrá terminar quinto y si pierde mantendrá el sexto lugar que ocupa actualmente.

Wanderers será séptimo:

El equipo bohemio no saldrá de la séptima posición. Para jugar Copa Sudamericana en 2027 tendrá que permanecer en Primera División, situación que definirá este viernes de tarde.

Albion será octavo:

El equipo pionero culminará octavo y espera conocer de qué forma ingresará a las copas internacionales. En su caso tiene varios escenarios:

Si Juventud gana la Copa AUF Uruguay y Wanderers se mantiene en primera no jugará Sudamericana. Ese es el único escenario en donde se perderá la competencian internacional. En cualquier otro contexto estará en el segundo torneo de Conmebol en 2027.

Cómo se definen los lugares para la Libertadores y Sudamericana 2027

Los dos finalistas, Peñarol y el ganador de Racing/Liverpool serán Uruguay 1 y Uruguay 2 e irán a la Copa Libertadores 2027.

El resto de las posiciones quedaron abiertas.

Resta definir Uruguay 3 para Copa Libertadores.

Uruguay 4, Uruguay 5, Uruguay 6 y Uruguay 7 jugarán Copa Sudamericana.

El lugar de Uruguay 4 en Copa Libertadores lo ocupará el ganador de la Copa AUF Uruguay.

Ahora empiezan a tallar otros detalles para definir las clasificaciones a las copas internacionales y eso depende de si gana Liverpool o Racing la semifinal, y si el ganador de la Copa AUF Uruguay es Nacional o Torque, que están entre los clasificados a las copas entre los siete primeros de la tabla del año o si es Danubio o Juventud, que no ocupan esas posiciones.

Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual: