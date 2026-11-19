Hasta el 30 de abril del año que viene está prohibido realizar fuegos y quemas al aire libre , para prevenir la existencia de incendios , según recordó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) , aludiendo a una disposición activada el reciente 1° de noviembre.

La medida está dispuesta, como en cada período que va del cierre de la primavera al inicio del otoño, por el Decreto Nº 245/025.

Desde dicha Secretaría de Estado se indicó, además, que ante la presencia de humo o fuego se debe llamar inmediatamente al 911.

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Casi la totalidad de los incendios forestales y de campo que se registran cada año son consecuencia de la acción humana.

Por este motivo, extremar los cuidados y adoptar conductas responsables resulta fundamental para prevenirlos, especialmente durante los meses de mayor riesgo.

Contexto

El Decreto N° 245/2025 establece la prohibición de encender fuegos y realizar quemas al aire libre entre el 1° de noviembre y el 30 de abril de cada año, con las excepciones previstas en la normativa, incluso contempla la posibilidad de que el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) extienda ese período cuando las condiciones de riesgo así lo requieran.

La norma señala, además, que no se debe utilizar pirotecnia en zonas donde haya material combustible vegetal, así como tampoco tirar al suelo colillas de cigarros, fósforos encendidos, ni tirar o dejar botellas de vidrio o plástico al aire libre.

Otra disposición es que cuando se utilicen herramientas de trabajo que puedan generar chispas, se deben extremar las precauciones y contar siempre con un reservorio de agua cercano.

También se prohíbe la quema al aire libre de residuos, tanto vegetales provenientes de la limpieza de terrenos, como aquellos residuos comunes. Para su disposición se debe coordinar su retiro o depósito con la comuna correspondiente.

¿Dónde se puede hacer fuego?

Se encuentra exceptuada de la prohibición, la realización de fuegos para cocción de alimentos, en churrasqueras y parrilleros acondicionados para ello, los establecimientos en los que funcionen campings organizados, colonias de vacaciones y clubes, en áreas habilitadas, así como los fogones ubicados a nivel de piso en predios privados, siempre que se realicen dentro de un área circular mínima de cinco metros de diámetro, limpieza de malezas, hojarascas y cualquier otro material combustible y cuente con borde protector de piedras, arena o tierra.

En todos los casos, el fuego debe permanecer vigilado y disponerse de los medios de extinción, antes de abandonar el lugar.

¿Qué hacer ante un incendio forestal o de campo?

Ante la presencia de columnas de humo o fuego, se debe avisar inmediatamente al teléfono 911, alertar y coordinar acciones con los vecinos, a la vez que se debe limpiar el área de elementos combustibles para evitar el avance del fuego.

Si el fuego se propaga dentro de una vivienda, además de llamar al 911, se debe cortar el suministro eléctrico y de gas, para posteriormente evacuar, manteniendo la calma y utilizando las escaleras.

¿Cuáles son las sanciones?

El incumplimiento de la prohibición de realizar fuegos y quemas al aire libre podrá dar lugar, según la naturaleza y gravedad de la infracción, a las siguientes consecuencias: