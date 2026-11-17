La Alianza Uruguaya por el Agua (AUA) organizó un encuentro denominado “Nature Positive y Water Positive: cómo crear impacto real desde la empresa” , en el World Trade Center Free Zone, con participación de autoridades, representantes de organismos multilaterales y empresas que ya trabajan en el cuidado del agua y la naturaleza .

Abrió el encuentro el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, quien afirmó que “esta administración puso al agua como una de sus prioridades”.

Repasó los ejes del gobierno para fortalecer la seguridad hídrica: las inversiones de OSE, las obras de saneamiento, la mejora en la disponibilidad de agua para la producción y nuevas estaciones de monitoreo en los principales cursos de agua.

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Según se detalló a El Observador, todo apunta a anticiparse a sequías e inundaciones, con una gestión que sume al sector público y al privado.

Ortuño planteó que incorporar criterios ambientales es para las empresas un compromiso ético y también una oportunidad de desarrollo, ya que “se premia con acceso a mercados en países que tienen compromisos ambientales”.

Destacó, además, el trabajo conjunto del Ministerio y la AUA con productores ganaderos y lecheros de las subcuencas de los arroyos Casupá y La Virgen, en la cuenca del Santa Lucía, para promover buenas prácticas y reducir el aporte de nutrientes a los cursos de agua.

Dos conceptos clave

Mauro de la Vega, director ejecutivo de AUA, explicó los dos conceptos que guiaron el encuentro.

Nature Positive es el compromiso de detener la pérdida de naturaleza y empezar a revertirla.

es el compromiso de detener la pérdida de naturaleza y empezar a revertirla. Water Positive propone que una empresa devuelva a la cuenca más agua de la que consume, reduciendo su uso en planta e invirtiendo en proyectos que repongan agua en el territorio.

Luego mostró cómo se traduce eso en la práctica. En las nacientes del río Santa Lucía, la Alianza ya se trabaja con productores en más de 1.000 hectáreas del Arroyo El Soldado (Lavalleja), conservando el suelo y el campo natural que regulan el agua de la cuenca. Junto al Ministerio de Ambiente, el modelo se extenderá ahora a las subcuencas de los arroyos Casupá y La Virgen, con más de 3.000 hectáreas y 22 productores. “Las empresas reducen su consumo dentro de la planta; nosotros las ayudamos a generar impacto en la cuenca”, resumió.

Sofía Polcaro, especialista sectorial en Cambio Climático y Sostenibilidad del BID, propuso mirar la naturaleza como infraestructura que trabaja: los humedales amortiguan inundaciones y los bosques filtran el agua que luego se potabiliza. Recordó que en América Latina se invierte unas diez veces menos de lo necesario en capital natural.

Para las empresas planteó tres pasos: medir impactos y dependencias, hacer visible ese valor con datos verificables e invertir en alianza.

Por Coca-Cola Uruguay, Antonella Pelizzari y Lucía Ottati mostraron las dos caras de su estrategia de agua:

Reposición en la cuenca: el programa en el Valle del Lunarejo (Rivera) recuperó 2.039 hectáreas de bosque nativo. El proyecto en el área del embalse Paso Severino suma más de 1.150 hectáreas con 18 productores.

el programa en el Valle del Lunarejo (Rivera) recuperó 2.039 hectáreas de bosque nativo. El proyecto en el área del embalse Paso Severino suma más de 1.150 hectáreas con 18 productores. Gestión en planta: controlan diariamente el consumo de agua y recuperan efluentes para darles nuevos usos.

Andrea Carballo, de Traxpalco, presentó la Ruta 9 doble vía entre Pan de Azúcar y Rocha como la primera obra vial integral con criterios de biodiversidad desde el diseño. La obra incluye pasajes de fauna, franjas secas en puentes, 20 cámaras trampa y restauración de bosque ribereño. Además, trabaja desde 2023 con escuelas rurales de Maldonado y Rocha.

Cerró Constanza Gebhart, de Minerva Foods: contó cómo la sequía de 2023 los llevó a redefinir su estrategia hídrica. Desde entonces sumaron más capacidad de almacenamiento dentro del embalse y bajaron el consumo con medidas de eficiencia, retorno de retrolavado y reúso de efluentes tratados.

El encuentro dejó una idea en común: reducir el consumo dentro de la planta es el primer paso, pero el impacto real se logra en la cuenca, trabajando junto a productores, comunidades y el sector público.