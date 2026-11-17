Ramiro de Gregorio , uno de los protagonistas en la obtención de l Torneo Clausura de Liverpool , repasó las claves del éxito negriazul y su proceso de adaptación al fútbol local tras su salida de Racing de Avellaneda en una entrevista con Quedó Picando , el programa de deportes del streaming de El Observador.

Para el futbolista argentino de 23 años, este título representa su primera consagración importante como jugador activo . "En lo personal estoy muy contento. Es un orgullo grande poder salir a préstamo por primera vez y lograr un título", expresó De Gregorio, quien destacó la tranquilidad de Montevideo como un factor determinante para su adaptación.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la transformación que experimentó su juego bajo la dirección técnica de Jorge Fossati . El entrenador, conocido por su metodología de trabajo, ha sido fundamental en la evolución del argentino.

"Lo que mejoré es el correr para atrás . Antes, jugando como extremo, mi labor era seguir al lateral, pero ahora que estoy más interno, tengo que tener mucha más ida y vuelta. Si no, no ayudo al equipo. Mis compañeros saben que hacia adelante les puedo dar soluciones , pero hacia atrás me tengo que esforzar más, que es lo que más me cuesta" , admitió el jugador.

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Sobre la exigencia del cuerpo técnico, De Gregorio reveló una constante en las charlas con el entrenador: "Fossati me pide que largue la pelota antes. A veces se me pega al pie", expresó entre risas el delantero, líder de asistencias de su equipo con ocho pases de gol.

El sello de un equipo ganador

Leonel Jaime y Ramiro De Gregorio Foto: Dante Fernández/Focouy

Liverpool ha logrado establecerse en la última década como uno de los clubes más competitivos del fútbol uruguayo, rompiendo la hegemonía tradicional de Nacional y Peñarol. Según De Gregorio, esta mentalidad no es casualidad, sino una cultura institucional que se respira en cada rincón de Belvedere.

"Los funcionarios y quienes trabajan en el club saben que algo en el año van a ganar. Están acostumbrados a ser ganadores. Las charlas con el presidente José Luis Palma son concisas y directas: él siempre termina resumiendo que somos un equipo ganador y que, para estar en Liverpool, hay que ganar", señaló.

El futbolista también hizo referencia a la importancia de la perseverancia, especialmente tras momentos complejos en el torneo, como la derrota 3-0 ante Montevideo City Torque. "Sabíamos que no nos íbamos a dar por vencidos nunca, porque este grupo se formó así. La perseverancia y la constancia es lo que nos hace fuertes", añadió.

El paso por Racing y el futuro

Al ser consultado sobre su formación en Racing de Avellaneda, De Gregorio destacó la influencia de compartir plantel con figuras de jerarquía como Juan Fernando Quintero. "Verlo entrenar era una maravilla. Trabajaba la pelota parada dos minutos y te ponía la pelota en la cabeza o al pie como él quería", recordó sobre el colombiano.

Respecto a su futuro, el jugador se mostró abierto a la posibilidad de continuar en el club, dado que existe una opción de compra en su contrato de préstamo. "Estoy bastante cómodo. Si Liverpool decide comprar el pase, me quedaré acá", concluyó.