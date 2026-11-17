La Universidad de la República ( Udelar ) confirmó las fechas de inscripción para los estudiantes que comenzarán sus carreras universitarias en 2027 , con un calendario que contempla los períodos de exámenes de la enseñanza secundaria.

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El Consejo Directivo Central (CDC) de la universidad pública resolvió que las inscripciones para la generación 2027 estarán habilitadas desde el miércoles 3 hasta el miércoles 24 de febrero , inclusive.

El plazo será común para todas las carreras que ofrece la institución, aunque los estudiantes deberán consultar los requisitos específicos de ingreso de la formación que elijan.

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La decisión fue adoptada teniendo en cuenta la finalización de los períodos de exámenes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), con el objetivo de facilitar la transición entre la enseñanza media y la universitaria.

Según explicó la Udelar, la resolución también considera la experiencia de años anteriores, especialmente la cantidad de estudiantes involucrados, los tiempos necesarios para procesar las inscripciones y las dificultades administrativas que pueden surgir durante el proceso.

En ese sentido, la universidad busca fortalecer la "coordinación interinstitucional prevista en el Plan de promoción de la democratización de la educación superior".

Cuándo comienzan las inscripciones de Udelar para 2027

El calendario aprobado por el Consejo Directivo Central establece dos fechas clave para los futuros estudiantes:

Inicio de inscripciones: miércoles 3 de febrero de 2027.

miércoles 3 de febrero de 2027. Cierre de inscripciones: miércoles 24 de febrero de 2027, inclusive.

Estas fechas corresponden al período común de inscripción para la generación de ingreso 2027.

Qué carreras ofrece Udelar y dónde consultar los requisitos de ingreso

La Universidad de la República cuenta con más de 140 carreras universitarias, distribuidas en distintas facultades y sedes de Montevideo y el interior del país.

Los interesados pueden consultar la oferta académica a través del sitio oficial de carreras de Udelar, donde se encuentra disponible información sobre cada formación.

En ese apartado se detallan la duración estimada de las carreras, la cantidad de créditos necesarios para obtener el título, las sedes donde se dictan y los requisitos de ingreso.

Además, cada facultad o servicio universitario dispone de información específica sobre sus carreras y las condiciones que deben cumplir los estudiantes para inscribirse.

Más de 21.600 estudiantes ingresaron a Udelar en 2026

La definición del calendario para 2027 se produce después de un año en el que la universidad pública registró un incremento en la cantidad de nuevos estudiantes.

Según los datos difundidos por la institución, más de 21.600 estudiantes ingresaron a Udelar durante 2026, una cifra superior a la registrada en 2025.

Con el nuevo cronograma, la universidad busca organizar el ingreso de la próxima generación y facilitar los procedimientos administrativos para quienes comiencen sus estudios terciarios.