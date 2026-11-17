A más de diez mil metros de altura, en el vuelo que lo condujo de regreso de Lima a Roma tras once días intensos de peregrinación sudamericana, el papa León XIV trazó el balance de la gira más desafiante de su pontificado. Con más de 31.000 kilómetros recorridos, catorce vuelos y cuarenta actos públicos que convocaron a más de trece millones de fieles en Uruguay, Argentina y Perú, el pontífice estadounidense-peruano desafió todos los pronósticos médicos apenas un mes después de haber sido operado de un tumor pulmonar. “Espero no haberlos cansado demasiado”, bromeó apenas tomó el micrófono ante los periodistas acreditados en el avión papal, dando inicio a una conferencia de prensa sin concesiones donde analizó la huella espiritual y política de su paso por la región, con un énfasis especial en el fenómeno vivido en suelo uruguayo.

El punto de partida del viaje fue también uno de los que mayor sorpresa despertó en la comitiva vaticana. Ante las preguntas del periodista uruguayo Juan Paullier sobre el impacto de la visita entre el 6 y el 8 de noviembre —que incluyó desde encuentros en Montevideo y Casavalle hasta actos en el Estadio Centenario, Paysandú y Florida—, León XIV destacó cómo el fervor popular superó cualquier preconcepto sobre el país más secularizado de América Latina: “En Uruguay todos hemos visto, quizá si algunos se sintieron sorprendidos, la respuesta de la comunidad católica, y no solo, ha sido muy grande”.

Lejos de percibir la tradición laica uruguaya como una barrera, el Santo Padre reivindicó el aporte espiritual y social del catolicismo en una sociedad plural. “Incluso en un país laico, la Iglesia tiene mucho que decir”, aseguró con contundencia, recordando además con especial emoción su paso por el santuario nacional en Florida: “Hemos podido estar en la fiesta, la celebración de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, una fiesta muy importante en la devoción de los católicos de Uruguay en su historia”.

En el vuelo de regreso a Roma, el papa León XIV habló sobre Uruguay. Estas fueron sus respuestas a mis preguntas. pic.twitter.com/1sBw3QRYsh

Una cruz para el papa de dos metros y medio y el reconocimiento de otros: la hazaña de los adolescentes presos en el Inisa

Consultado sobre qué ejemplo puede ofrecer la Iglesia uruguaya al resto del mundo, el Papa vinculó su reflexión con la cercanía del Adviento y la Navidad para reivindicar la fuerza de las minorías activas: “Pienso, por ejemplo, en Belén, en aquellos pueblos pequeños donde Jesús llegaba con su mensaje, cómo una comunidad pequeña puede hacer cosas grandes, no por ser enormes en sí mismos, pero porque la fe empieza como la semilla de mostaza”. Satisfecho por la calidez recibida tanto de creyentes como de no creyentes, sintetizó su paso por el país con optimismo: “La respuesta de estos días ha sido maravillosa y creo que habrá dejado alguna semilla que va a crecer”.

León XIV también abordó su resistencia física tras la reciente cirugía pulmonar: “Los demás se sorprenden conmigo por mi resistencia. Yo doy gracias a Dios. Desde un principio tuve en mente que el viaje estaba programado y yo quería cumplir”. Tras agradecer a los médicos y destacar “la fuerza de la oración” en mensajes recibidos “literalmente de todo el mundo”, admitió con franqueza: “Tengo que decirlo: no estoy al 100%, pero estoy bastante bien. Y pues la resistencia es uno de los dones que el Señor me ha dado”.

El diagnóstico de cáncer tras menos de 18 meses de papado conmocionó a la Iglesia católica, pero la cirugía fue exitosa y los doctores dijeron que no necesitan más terapia.

"Ha ido muy bien la parte del pulmón que han extirpado. Dijeron que el tumor estaba totalmente contenido, se había limitado a esa zona", explicó el pontífice.

La prensa en el avión papal le preguntó si había firmado una carta de renuncia antes de su operación, una medida de precaución adoptada por Francisco, ya que el derecho canónico no precisa qué ocurre si un pontífice queda incapacitado física o mentalmente.

"Por ahora no veo ninguna necesidad, gracias a Dios", declaró. "Como dije antes de ser elegido papa, confío en que, si alguna vez fuera necesario, lo haría".

Argentina: “cambiar el chip” frente a la grieta y el lenguaje violento

Si en Uruguay el eje fue la convivencia en la pluralidad, el balance sobre su paso por la Argentina (del 8 al 11 de noviembre) estuvo marcado por un llamado urgente a la pacificación social y política. Tras haberse reunido en Buenos Aires con el presidente Javier Milei y haber recorrido puntos clave como Luján, Claypole y Córdoba, León XIV no esquivó las preguntas sobre la profunda polarización que fractura a la sociedad argentina y la agresividad que domina el debate público.

El pontífice valoró que durante su charla con el mandatario argentino hubo “una apertura en él a escuchar este mensaje” y “una mutua comprensión sobre el valor de la vida, el valor del ser humano en todas sus etapas”, pero también dejó en claro que lo animó a “tomar más en consideración sobre todo a los más necesitados dentro de la sociedad” —en especial a los jubilados y las familias vulnerables— y a recordar que “la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía”.

Sin embargo, su mensaje más potente estuvo dirigido a desarmar la hostilidad cotidiana. “Me gustaría pensar que la visita haya servido para despertar en los corazones de muchas personas, es decir, podemos cambiar el chip, pensar de otra forma”, reflexionó León XIV en pleno vuelo. Y lanzó una advertencia directa contra la crispación: “Todavía va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar”. Para el Papa, la reconstrucción del tejido social argentino exige recuperar la cultura del encuentro y apoyar a las pequeñas empresas para fortalecer el empleo y la clase media.

Perú: el regreso a su tierra adoptiva y la broma del denario

La última etapa del viaje, del 11 al 16 de noviembre, significó el retorno de Robert Prevost al Perú, el país donde vivió casi dos décadas como misionero agustino y obispo de Chiclayo, y donde obtuvo la nacionalidad. En tierras peruanas, donde visitó Lima, Callao, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Zaña, la gira alcanzó su clímax con una misa de despedida ante un millón y medio de personas en la Base Aérea Las Palmas.

Fue precisamente allí donde ocurrió la anécdota más comentada del cierre del viaje. Mientras el Santo Padre saludaba a la multitud desde el papamóvil bajo el calor limeño, un fiel eufórico arrojó un decenario —una pulsera de devoción católica— que impactó directamente en el rostro del Papa, cerca de su ojo, obligándolo a llevarse la mano a la cara antes de continuar el recorrido con total normalidad. Consultado en el avión sobre el percance, León XIV desató las risas de los periodistas al tomarse el episodio con fina ironía: “Son cosas que uno lleva en el corazón... o quizás en el ojo”. Lejos de incomodarse, destacó aquel desborde como símbolo del afecto popular de una nación a la que despidió diciendo: “Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí, un poquito más, a servir como Sucesor de Pedro”.

El dolor de los abusos: sanación, justicia y un mandato a los obispos

Más allá de los baños de multitudes, el balance de León XIV reservó un capítulo central y solemne para las reuniones privadas que mantuvo en las nunciaturas durante la gira con víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de instituciones eclesiásticas, incluyendo sobrevivientes vinculados al disuelto Sodalicio de Vida Cristiana. Mientras afuera miles de fieles clamaban por un saludo desde el balcón, puertas adentro el Papa dedicó largas horas a escuchar en silencio el testimonio del dolor.

En su diálogo con la prensa, explicó que estos encuentros buscan expresar “el deseo de estar cerca de las víctimas, ayudarles a encontrar un camino, que quizás va poco a poco, pero un camino que puede llevarles a una auténtica sanación”. Pero el pontífice fue más allá del gesto de consuelo personal y transformó esas audiencias en una exigencia directa hacia la jerarquía católica sudamericana, señalando que sus reuniones son “una llamada a los obispos y a los agentes de pastoral” en cada diócesis. Con severidad, les recordó su deber ineludible: “Tienen que acompañar, tienen que ser ustedes los que realmente toman la responsabilidad de acompañar y de ayudar para que haya justicia y que nunca más se repitan estos delitos”.