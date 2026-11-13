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Papa León XIV pide reparación a las víctimas de abusos sexuales en Perú

Durante su visita a Perú, el Papa León XIV se reunió con víctimas de abusos e instó a la Iglesia Católica a responder con verdad y justicia.

13 de noviembre de 2026 11:22 hs
El Papa León XIV se reúne con víctimas de abusos en Perú.
El Papa León XIV se reúne con víctimas de abusos en Perú.

El Papa León XIV se reunió en Lima con seis víctimas de abusos sexuales perpetrados por miembros del clero y organizaciones religiosas, en el marco de su visita a Perú. El pontífice llamó a la reparación y a crear ambientes seguros ante el dolor que estas agresiones han causado.

Este encuentro se suma a un discurso dirigido a los obispos peruanos, donde León XIV exhortó a responder a los abusos cometidos por miembros del clero o en el contexto eclesial con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso decidido a favor de una cultura de prevención.

Las acusaciones más graves en Perú recaen sobre el Sodalicio de Vida Cristiana, una agrupación ultraconservadora de laicos y sacerdotes que fue disuelta en abril de 2025 por orden del papa Francisco. Integrantes de esta organización han sido señalados por abusar sexualmente de menores y mayores entre 1975 y 2002.

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El llamado a la justicia frente a los casos en la Iglesia Católica

Durante su visita, León XIV enfatizó la necesidad de enfrentar el pasado con justicia y sensibilidad, y denunció la mentalidad machista que aún permea la sociedad. El sumo pontífice, quien se recuperó recientemente de una cirugía de pulmón, llegó a Perú el miércoles, en la última etapa de una gira de 12 días por Sudamérica.

La visita incluyó momentos de oración en la iglesia de las Nazarenas, donde saludó a los fieles y bendijo a personas en sillas de ruedas. El Vaticano informó que el encuentro con las víctimas, que duró más de una hora, se llevó a cabo en la Nunciatura Apostólica, donde el papa escuchó personalmente sus historias de sufrimiento y dolor.

El caso Sodalicio y el futuro de la reparación

El Sodalicio de Vida Cristiana ha sido señalado por la propia organización de reconocer abusos sexuales contra 19 menores y 10 mayores entre 1975 y 2002. Tras la disolución, el Vaticano estableció en mayo de 2026 un canal de escucha en Lima para las víctimas, con el fin de fijar indemnizaciones a partir de los bienes incautados a la organización.

Las víctimas reclaman una compensación integral, que incluye apoyo psicológico, médico y reinserción social, además de ayuda económica. La esperanza recae en que el proceso de reparación culmine con el apoyo del sumo pontífice.

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