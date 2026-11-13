Papa León XIV pide reparación a las víctimas de abusos sexuales en Perú

El Papa León XIV se reunió en Lima con seis víctimas de abusos sexuales perpetrados por miembros del clero y organizaciones religiosas, en el marco de su visita a Perú. El pontífice llamó a la reparación y a crear ambientes seguros ante el dolor que estas agresiones han causado.

Este encuentro se suma a un discurso dirigido a los obispos peruanos, donde León XIV exhortó a responder a los abusos cometidos por miembros del clero o en el contexto eclesial con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso decidido a favor de una cultura de prevención.

Las acusaciones más graves en Perú recaen sobre el Sodalicio de Vida Cristiana, una agrupación ultraconservadora de laicos y sacerdotes que fue disuelta en abril de 2025 por orden del papa Francisco. Integrantes de esta organización han sido señalados por abusar sexualmente de menores y mayores entre 1975 y 2002.

Sturla le dio a León XIV la carta escrita por un uruguayo que denunció abusos en una parroquia de San José y abandono en un seminario extranjero

La carta al papa de un uruguayo que revela abusos en una parroquia de San José y abandono en un seminario de Estados Unidos

Durante su visita, León XIV enfatizó la necesidad de enfrentar el pasado con justicia y sensibilidad, y denunció la mentalidad machista que aún permea la sociedad. El sumo pontífice, quien se recuperó recientemente de una cirugía de pulmón, llegó a Perú el miércoles, en la última etapa de una gira de 12 días por Sudamérica.

La visita incluyó momentos de oración en la iglesia de las Nazarenas, donde saludó a los fieles y bendijo a personas en sillas de ruedas. El Vaticano informó que el encuentro con las víctimas, que duró más de una hora, se llevó a cabo en la Nunciatura Apostólica, donde el papa escuchó personalmente sus historias de sufrimiento y dolor.

El caso Sodalicio y el futuro de la reparación

El Sodalicio de Vida Cristiana ha sido señalado por la propia organización de reconocer abusos sexuales contra 19 menores y 10 mayores entre 1975 y 2002. Tras la disolución, el Vaticano estableció en mayo de 2026 un canal de escucha en Lima para las víctimas, con el fin de fijar indemnizaciones a partir de los bienes incautados a la organización.

Las víctimas reclaman una compensación integral, que incluye apoyo psicológico, médico y reinserción social, además de ayuda económica. La esperanza recae en que el proceso de reparación culmine con el apoyo del sumo pontífice.