Alfredo Arias en Quedó Picando: el recuerdo de su paso por Peñarol, las palabras de Ignacio Ruglio al despedirlo y su análisis del fútbol colombiano

El entrenador uruguayo Alfredo Arias habló sobre su actualidad, luego de salir de Junior de Barranquilla tras obtener dos ligas de Colombia consecutivas, y repasó su paso por Peñarol en el primer semestre de 2023 en Quedó Picando , el programa de deportes del streaming de El Observador.

Con una carrera que incluye pasos por clubes de peso en el continente como Emelec, Bolívar, Deportivo Cali y Junior , el técnico mantiene intactas sus expectativas de retornar a los bancos de suplentes , preferentemente en el medio local.

Durante la entrevista, Arias repasó los pormenores de su ciclo en Peñarol. En aquel período, la institución aurinegra se adjudicó el Torneo Apertura con una diferencia de 11 puntos sobre su inmediato perseguidor, aunque el rendimiento internacional en la Copa Sudamericana derivó en su salida por decisión de la directiva encabezada por Ignacio Ruglio.

Arias se refirió a la charla mano a mano que mantuvo con el presidente carbonero en Los Aromos tras una derrota ante River Plate , instancia en la cual se l e comunicó la finalización del vínculo contractual.

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"Siento que has hecho un muy buen trabajo, ganaste los clásicos, ganaste la apertura con amplitud, pero hiciste una muy mala Sudamericana y yo necesito ahora dar un vuelco de timón pensando en el año electoral", fueron las palabras de Ruglio al momento de su despido, según el DT.

El técnico lamentó que el peso de la campaña internacional opacara los logros conseguidos en el plano local, donde el equipo logró potenciar a juveniles formados en la institución.

"Nosotros tomamos Peñarol cuando venía de haber salido sexto, tuvimos que clasificar a la Sudamericana ganándole un partido de mata a mata a River. Salimos campeones del Apertura con un partido solo perdido y ganamos el clásico, que es un campeonato aparte", enfatizó.

Consultado sobre si su salida fue una injusticia, Arias optó por la mesura propia del análisis futbolístico, aunque dejó entrever las complejidades políticas que atraviesan los clubes grandes en períodos electorales.

"En el fútbol no hay injusto o justo; se trató de que se tomó una decisión y yo creo que esa decisión no dio el resultado que esperaban. Nosotros veníamos muy bien con el plantel y con el convencimiento de lo que habíamos propuesto", señaló. Asimismo, recordó los pronósticos que recibió antes de asumir: "Mis amigos y excompañeros me decían: 'No es el momento de venir, Alfredo, porque Peñarol está mal y porque es año electoral'".

Alfredo Arias en Peñarol Inés Guimaraens

La ilusión de volver a dirigir y el valor de la profesión

Con una dilatada trayectoria en el exterior, el orientador táctico reconoció que su vinculación con la dirección técnica es una pasión que va más allá de lo económico.

"A mí me pagan y me pagan bien, pero si yo tuviera muchísimo dinero, yo pagaría por dirigir los equipos que he dirigido. Me gustaría estar dirigiendo ya, pero viene bien este descanso", afirmó Arias.

Además, marcó que tiene varios sondeos para volver a dirigir, pero le pidió a su hermano y agente que busque a un equipo que lo "quiera": "Uno nota a veces que están en duda entre vos y otro, pero hay equipos que te quieren a vos; a ese equipo normalmente es el que tenés que ir, porque vas a tener después el respaldo de los malos momentos, que los va a haber".

Arias también reconoció que le "gustaría" volver a dirigir, y no descartó retornar a Uruguay, pero admitió que le "viene bien este descanso". Consultado sobre la posibilidad de volver a Peñarol en 2027, también dio el visto bueno.

Experiencia en Colombia y el contraste con el fútbol uruguayo

Alfredo Arias durante su paso por Junior Foto: AFP

Arias acumuló pergaminos importantes en el fútbol colombiano, donde obtuvo títulos y se consolidó como una referencia respetada. Al contrastar la idiosincrasia del jugador colombiano con la del futbolista uruguayo, el entrenador identificó marcadas diferencias culturales y genéticas.

"Colombia tuvo unas selecciones que agarraban la pelota y tocaban 20, 30, 40 veces. Tienen atributos genéticos que los hacen más potentes y veloces en algunas circunstancias, pero la materia prima del jugador de fútbol uruguayo es única e irrepetible", analizó.

En esa línea, profundizó sobre el nivel de exigencia competitiva que moldea al deportista local desde etapas tempranas, destacando la resiliencia como un factor diferencial: "El país tan chiquito y cercano hace que desde el baby fútbol compitas a un nivel estresante. La necesidad con la que nos formamos casi todos los jugadores uruguayos, donde las canchas y los vestuarios no son los mejores, te hace competir de una manera feroz".

Por último, el técnico reflexionó sobre la necesidad de comprender y aceptar las dinámicas culturales de los planteles en el exterior. Cuando dirigía a Wanderers, le pedía a sus jugadores que festejaran rápido los goles, hasta que llegó a Colombia y vio los bailes de los futbolistas a la hora de celebrar.

Trató de corregirlo, pero lo pararon rápidamente. "Mi preparador físico se me puso adelante y me dijo: 'Alfredo, no digas nada, ellos son así, ya está'. Yo aprendí también de eso; no son menos o peores jugadores, pero sí la cultura condiciona", concluyó.