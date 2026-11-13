Nueva encuesta de Opción: desaprobación del gobierno de Yamandú Orsi baja cinco puntos, pero sigue en 52%

La desaprobación del gobierno de Yamandú Orsi cayó por primera vez desde el inicio de su gestión, aunque sigue siendo ampliamente mayoritaria. Según la última encuesta de Opción Consultores , el 52% de los uruguayos evalúa negativamente al gobierno, cinco puntos porcentuales menos que en el trimestre anterior , mientras que apenas el 19% tiene una opinión favorable.

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El relevamiento, realizado entre octubre y noviembre de 2026, muestra que se frenó el deterioro de la imagen del gobierno , que había acumulado seis trimestres consecutivos de crecimiento de las opiniones negativas . Sin embargo, la recuperación no se tradujo en un aumento de la aprobación, que permaneció en 19%.

La diferencia se explica por el crecimiento de las opiniones neutras : quienes consideran que la gestión no es buena ni mala pasaron del 24% al 28%.

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De esta manera, el saldo entre las evaluaciones positivas y negativas se ubicó en 33 puntos porcentuales negativos , frente a los 38 puntos negativos del trimestre anterior.

La desaprobación del gobierno dejó de crecer por primera vez desde 2025

La evolución de la imagen gubernamental muestra un deterioro pronunciado desde los primeros meses de la administración.

En el segundo trimestre de 2025, el 30% de los uruguayos evaluaba positivamente al gobierno y el 19% lo hacía negativamente. Desde entonces, la desaprobación creció de manera ininterrumpida hasta alcanzar el 57% en el tercer trimestre de 2026.

La nueva medición interrumpe esa trayectoria, aunque las opiniones negativas siguen superando ampliamente a las favorables.

Opción señala en su informe que la reducción de la desaprobación representa una señal favorable para el oficialismo, pero advierte que la evaluación gubernamental continúa siendo claramente deficitaria y es la más adversa entre los cuatro gobiernos frenteamplistas transcurridos hasta ahora.

El gobierno recupera terreno entre los votantes del Frente Amplio, pero menos de la mitad lo aprueba

La mejora de la imagen gubernamental se concentra principalmente entre quienes votaron al Frente Amplio en las elecciones nacionales de octubre de 2024.

En ese electorado, la aprobación del gobierno aumentó del 39% al 42%, mientras que la desaprobación cayó del 28% al 23%.

Sin embargo, el respaldo sigue lejos de los niveles registrados al comienzo de la administración. En el segundo trimestre de 2025, el 61% de los votantes frenteamplistas aprobaba la gestión y apenas el 2% la evaluaba negativamente.

Esto significa que, pese a la recuperación reciente, menos de la mitad de quienes votaron al Frente Amplio considera buena o muy buena la gestión de Orsi. Otro 35% mantiene una evaluación neutra.

Entre los votantes de la Coalición Republicana, en cambio, la desaprobación permanece en 81%, mientras que la aprobación alcanza apenas el 2%.

Seguridad pública: el 73% desaprueba la gestión y solo el 12% la evalúa positivamente

La seguridad pública aparece como el principal punto débil del gobierno.

Según la encuesta, el 73% de los uruguayos considera mala o muy mala la gestión en seguridad, mientras que apenas el 12% la evalúa favorablemente y el 15% mantiene una posición neutra.

El saldo entre opiniones positivas y negativas es de 61 puntos porcentuales negativos, considerablemente peor que la evaluación general del gobierno.

La economía también registra un balance desfavorable, aunque menos pronunciado: el 50% de los encuestados evalúa negativamente la gestión económica, frente a un 17% que la considera buena o muy buena y un 33% que no expresa una valoración positiva ni negativa.

La desaprobación en seguridad supera así en 23 puntos porcentuales a la registrada en economía y en 21 puntos a la evaluación negativa del gobierno en su conjunto.

Opción sostiene que la seguridad constituye un foco especialmente crítico para la administración, una situación que también se observó durante los dos gobiernos anteriores.

La aprobación de Yamandú Orsi cae al 20% y casi la mitad desaprueba su desempeño

La encuesta también midió por separado la evaluación del presidente.

En este caso, el 20% de los uruguayos aprueba el desempeño de Yamandú Orsi, el 49% lo desaprueba y el 31% no aprueba ni desaprueba.

La aprobación presidencial cayó dos puntos respecto al trimestre anterior, cuando se ubicaba en 22%, mientras que la desaprobación bajó levemente del 50% al 49%.

El saldo de aprobación presidencial es de 29 puntos porcentuales negativos.

La evolución muestra, además, que se ha reducido la diferencia entre la valoración personal del mandatario y la del gobierno. Actualmente, la aprobación de Orsi supera en apenas un punto a la de su administración.

Entre quienes votaron al Frente Amplio, el 43% aprueba su desempeño y el 21% lo desaprueba. Entre los votantes de la Coalición Republicana, la aprobación presidencial es de 4% y la desaprobación alcanza el 73%.

Ficha técnica de la encuesta de Opción Consultores

El relevamiento fue realizado mediante 803 encuestas telefónicas a personas mayores de 18 años residentes en Uruguay.

El trabajo de campo se desarrolló en dos etapas: del 1° al 7 de octubre, con 401 entrevistas, y del 2 al 5 de noviembre, con otras 402.

La encuesta tiene un margen de error máximo de ±3,5 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

Los resultados fueron ponderados por nivel educativo, edad, género, región de residencia y voto anterior.