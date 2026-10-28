Evaluación presidencial: el 26% aprueba la gestión de Orsi y el 52% la desaprueba, según encuesta de Factum

En esta oportunidad, según los datos de la empresa, el 52% dijo que desaprueba la actuación de Yamandú Orsi como presidente de la República, el 26% que la aprueba y el 22% manifestó juicios intermedios (ni aprueba ni desaprueba), mientras que el 1% restante indicó no saber o no contestó.

La medición anterior, del cuarto bimestre del año, había mostrado una desaprobación de 55% hacia Orsi, una aprobación de 26% y valoraciones neutras de 19%.

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En este período, la aprobación de la gestión del presidente se mantuvo estable, al tiempo que la desaprobación registró una baja de tres puntos porcentuales.

Entre los votantes frenteamplistas en las elecciones de octubre de 2024, la aprobación hacia Orsi pasó de 56% en el cuarto bimestre a 54%. La desaprobación, en tanto, aumentó de 19% a 22% y los juicios intermedios variaron levemente, pasando de 24% a 23%.

Por otra parte, entre los votantes de los partidos de la Coalición Republicana la desaprobación bajó al 79% (en el cuarto bimestre se ubicaba en 86%), la aprobación subió del 2% al 5% y los juicios intermedios pasaron del 11% al 15%.

Pese al descenso en el nivel general de rechazo, los registros de aprobación presidencial continúan ubicándose entre los más bajos del período de gobierno, tras el piso de 24% alcanzado en el tercer bimestre de 2026 y lejos de los valores que supo tener a lo largo de 2025.

La encuesta se realizó entre el 1° y el 17 de octubre de 2026 y abarcó a un total de 900 casos consultados por teléfono celular. El máximo margen de error para el total de la muestra y para la hipótesis más desfavorable (p.q=0,5) es de +/- 1,7% en el nivel de confianza de 1 sigma y de +/-3,3% en el de dos sigmas.