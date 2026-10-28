De las góndolas a la bolsa: claves de la emisión de acciones de Farmashop que pagará dividendos en pesos y donde podrán participar pequeños inversores

Farmashop se convertirá en la primera firma del sector retail en salir a cotizar en Uruguay .

Su ingreso al mercado de valores representa un movimiento poco frecuente para la plaza financiera local. Actualmente, existen únicamente siete emisoras de acciones de oferta pública (Aluminios del Uruguay, Areaflin S.A., Frigorífico Modelo, Gralado S.A., ISUSA, Pamer S.A. y Zorzal Inversiones Tecnológicas) y con escasa operativa en el mercado secundario.

Desde la dirección ejecutiva de Farmashop, Martín Sorrosal fundamentó las razones que hacen de este el momento oportuno para abrirse al ámbito bursátil. Durante una reunión con periodistas en la que participó El Observador, destacó el liderazgo alcanzado en los rubros de salud, belleza y bienestar , junto con una plataforma que definió como moderna, escalable y con capacidad para desarrollar nuevos negocios.

Farmashop recibió el aval del BCU y quedó a un paso de cotizar acciones en bolsa

Farmashop invierte US$ 18 millones en un nuevo centro de distribución, le pone fin a las tiendas Puntoshop y explora nuevas oportunidades en el negocio de la belleza

Sostuvo asimismo que el grupo cuenta con un modelo consolidado que no requiere grandes desembolsos adicionales en el corto plazo , lo que garantiza la generación de un flujo de caja excedente sostenible. A esto sumó un esquema de gobernanza diseñado con estándares elevados para proteger y dar transparencia a los accionistas.

En sintonía, Alfredo Irigoin, socio fundador de Linzor Capital Partners y presidente del directorio, argumentó la propuesta de valor de esta alternativa. Según señaló, frente a opciones conservadoras como Letras de Regulación Monetaria o bonos soberanos —que rinden en torno al 6% o 7%—, este activo de renta variable ofrece la perspectiva de un retorno superior a cambio de un riesgo que calificó como medido, afirmando que la firma genera ganancias suficientes para compartirlas.

Irigoin ponderó además el proceso de transformación institucional: mientras que históricamente la plaza dependía de firmas familiares con registros informales, Farmashop estructuró sistemas modernos y profesionalizados que reducen significativamente el perfil de riesgo para los nuevos socios.

"Es un momento de madurez. Podemos pasar a una fase de menor inversión que nos permite fijar una política de dividendos a futuro, los cuales se van a pagar de forma trimestral a partir de marzo de 2027. Esta compañía invirtió US$ 150 millones en un poco más de diez años y hoy está en condiciones de repartir utilidades", dijo.

Estructura de la emisión de acciones de Farmashop y acceso para el minorista

La colocación se realizará en pesos uruguayos y las acciones cotizarán simultáneamente en la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (BEVSA) y en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM).

La operación se estructurará mediante una Oferta Pública Inicial (IPO) de 431.602.291 acciones ordinarias escriturales, equivalentes al 49% del capital integrado. El fondo Linzor Capital Partners mantendrá el 51% restante del control y estará sujeto a un período de restricción de venta (lock-up) de 180 días.

El capital social total asciende a 880.821.004 acciones que quedarán inscriptas en el BCU.

La adjudicación se ejecutará mediante una subasta holandesa modificada. Previo a la salida se fijará un precio mínimo, y tras el cierre se definirá un valor de corte único, aplicándose prorrateo si la demanda supera la oferta.

La suscripción constará de tres tramos. El Mayorista operará el 9 de diciembre para institucionales (a partir de US$ 2.000.000 o US$ 300.000 individuales), donde mediante subasta se fijará el precio único de corte de la emisión. Al día siguiente, 10 de diciembre, operarán los tramos de Intermediarios y Minorista a ese precio ya determinado, este último enfocado en pequeños ahorristas con un tope máximo equivalente a UI 500.000 en dólares por cuenta.

Para el pequeño inversor, la operativa se estructurará técnicamente en paquetes de 100 acciones como unidad mínima de negociación, por lo que el monto mínimo de ingreso quedará determinado multiplicando ese lote por el precio de corte que surja de la subasta. Quienes deseen ingresar podrán canalizar su solicitud a través de corredores de bolsa autorizados o mediante su institución bancaria habitual.

En materia tributaria, los dividendos de títulos que cotizan en bolsa están exentos de IRPF.

Bolsa de Valores de Montevideo. Camilo dos Santos

El respaldo institucional y el impacto en la economía local

Al respecto, Juan Terra —de Gletir Corredor de Bolsa, entidad estructuradora— destacó que el valor de la acción para el tramo minorista queda definido por el tramo mayorista. De acuerdo con Terra, son las AFAP y el Banco de Seguros del Estado —instituciones con equipos profesionales de análisis— quienes marcan el pulso y validan la cotización justa mediante la subasta, lo que otorga tranquilidad a los particulares.

Terra recordó que durante los últimos 30 años la plaza local se construyó sobre la espalda del ahorro previsional (unos US$ 30.000 millones), cuyas emisiones de largo plazo en infraestructura o forestación no siempre sintonizaban con las necesidades del pequeño ahorrista. En su lectura, este hito acorta esa brecha al brindar un activo privado con pagos constantes, impulsado por un marco regulatorio gubernamental que busca modernizar el mercado de valores y fomentar la interoperabilidad bursátil.

Por su parte, Gabriel Genta, también de Gletir, remarcó la importancia de educar al inversor para operar en el mercado formal y regulado por el BCU con visión de largo plazo. Sostuvo que, al igual que muchos buscan diversificar en activos internacionales en dólares como el S&P 500, incorporar títulos locales en moneda nacional fortalece la composición del portafolio.

Genta resaltó también lo que calificó como un "efecto derrame" positivo para la economía uruguaya: explicó que, al ser hasta ahora una sociedad privada, los retornos migraban al exterior, mientras que con la salida a bolsa la distribución trimestral alcanzará a actores locales que volcarán esa liquidez al consumo e inversión interna.

Trayectoria de la empresa y datos financieros

Farmashop nació en 1998 y registró un hito en 2013 cuando Linzor Capital Partners adquirió la firma, iniciando un proceso de expansión y profesionalización.

Según datos de la firma, el grupo genera más de 1.500 puestos de trabajo directos y cuenta con una calificación A+.uy con perspectiva estable otorgada por Moody's Local AR.

Entre 2021 y 2025 ejecutó una etapa de inversión intensiva que incluyó la apertura de 54 locales, la reconversión de otros 70 puntos y el desarrollo de nuevos formatos complementarios. Con este ciclo completado, informa presencia en los 19 departamentos a través de una red de 160 farmacias y un centro logístico de 10.000 m² dotado de tecnología automatizada (AutoStore).

Los estados financieros exhiben que entre 2021 y 2025 la facturación pasó de $ 6.966 millones a $ 11.480 millones (tasa anual compuesta del 13,3%). En tanto, el EBITDA creció a un ritmo anual del 14,9%, alcanzando los $ 1.252 millones en 2025, con un margen del 10,9% y un ratio de conversión a caja operativa del 93% promedio.

En los primeros nueve meses finalizados el 30 de junio de 2026, los ingresos sumaron $ 9.215 millones y el EBITDA alcanzó los $ 951 millones. De acuerdo con lo comunicado, tras completar su plan de inversiones por $ 5.527 millones, la firma reducirá sus necesidades de CAPEX para volcarse al reparto de utilidades, con beneficios fiscales de la COMAP vigentes hasta más allá de 2030.