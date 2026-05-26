Farmashop invierte US$ 18 millones en un nuevo centro de distribución, le pone fin a las tiendas Puntoshop y explora nuevas oportunidades en el negocio de la belleza

La cadena de farmacias Farmashop está cerca de su techo de crecimiento en cantidad de locales en el país. Con un plan ambicioso y arrasador la firma se expandió por los 19 departamentos y se posicionó como líder del mercado. Ahora, su expansión llega de la mano del desarrollo de nuevos segmentos.

En el paraguas de Farmashop ya están Bela- pañalera y perfumería, Om-centro de belleza- y Haven - tiendas de cosméticos-, al igual que Botiga con foco en pequeños electrodomésticos y hogar con venta online y dentro de los locales de Farmashop. En diálogo con Café y Negocios el CEO de la compañía, Martín Sorrosal, se refirió a los planes de crecimiento y a la posibilidad de expandirse, incluso, fuera de Uruguay.

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La marca tuvo una fuerte expansión en todo el país a través de la adquisición de farmacias de barrio. ¿Piensan seguir por este camino?

Sí, tenemos una meta de crecimiento. La realidad es que de a poco nos van quedando menos lugares en los que quisiéramos ir. Hay casos en los que nuestro crecimiento es vía adquisición de farmacias de barrio y todavía no hemos hecho la transformación de esa farmacia de barrio quizás chiquita, muy enfocada en ser exclusivamente farmacia, a esta tienda donde desarrollamos las otras categorías que trabajamos: belleza, cuidado personal, higiene.

No es que creemos que vamos a estar en muchísimos lugares más. Ya tenemos una muy buena presencia, pero es una combinación entre esos lugares donde nos faltan (locales) y quisiéramos estar y aquellas sucursales donde todavía nos queda pendiente la transformación al formato de retail moderno.

Por otra parte, vamos a entrar con Farmashop en centros comerciales que están en desarrollo como shopping Aventura, también en CarOne Maldonado y en Cala del Yacht.

¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta Farmashop hoy en día?

El mayor desafío que tenemos es llegar con la misma propuesta a todo el país. Es algo que nosotros hace tiempo nos pusimos como objetivo, que cualquier sucursal que instalemos en cualquier lugar del país apunte a lo mismo, con el mismo formato, sin importar donde esté.

Hoy estamos en los 19 departamentos y queremos seguir desarrollando esa red en todos los lugares donde podemos estar con el mismo servicio, entrega a domicilio, servicio de 24 horas, todo ese complemento y esa propuesta de valor que tenemos poder replicarla en todo el país.

Teniendo en cuenta el liderazgo de mercado que tiene Farmashop, ¿en los últimos años ha pasado que Defensa de la Competencia no les permita abrir sucursales en ciertos puntos?

Cuando empezamos esta última etapa del desarrollo tuvimos un decreto que nos tuvo parado el crecimiento por mucho tiempo. (N de R: el decreto que prohibía a una misma compañía concentrar más del 10% de los locales habilitados en el país fue impulsado en 2013 durante el gobierno de José Mujica y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo lo anuló en 2020).

El primer paso que se dio en Defensa de la Competencia fue la definición del mercado competitivo que en Montevideo y las grandes ciudades es 1.200 metros a la redonda.

Y la verdad es que nosotros, previo a cualquier adquisición que hacemos, estudiamos eso. No realizamos adquisiciones en mercados donde entendemos que podemos tener una posición relevante. No llegamos al punto de que nos rechazaran pero sí nos pasó de estar viendo la probabilidad de adquirir dos farmacias en un determinado mercado. Terminamos evaluando el tema, incluso en conversación con Defensa de la Competencia y desistimos de adquirir una, adquirimos una sola, para no llegar a ese punto.

Lo tenemos muy estudiado y hay lugares donde no vamos porque sabemos que tenemos una presencia demasiado importante y podría ser rechazada.

¿Cuánto de lo que factura un local de Farmashop corresponde a medicamentos y cuánto a otras categorías?

En promedio en la compañía es 50 y 50. 50% medicamentos y 50% todas las demás categorías. Depende el tipo de farmacia, en las que se encuentran en centros comerciales son más no pharma, pesa más la parte de perfumería, por ejemplo. Mientras que en las farmacias más pequeñas, sí es donde pharma tiene un porcentaje más alto.

¿Cómo es la performance de los locales de Puntoshop donde los medicamentos no están en juego?

Entre los otros formatos que fuimos desarrollando, Puntoshop fue uno que hicimos hace un tiempo y seguimos teniendo algo pero muy chiquito.

Hemos crecido bastante en el desarrollo de otros formatos como Bela, pañalera, y perfumería, ubicada en zonas periféricas con la que hemos crecido mucho también en el interior del país. No tiene medicamentos y ha encontrado una propuesta que en algún punto se combina con Farmashop. Ha sido muy exitosa, tenemos 25 locales abiertos y planificamos abrir cinco más de acá a fin de año.

Esa es la segunda unidad de negocio que tenemos. Concepto OM, que son los centros de belleza, hoy tenemos ocho locales y estamos también creciendo. El cliente de Farmashop es mayormente mujer y, en el mundo de la belleza, OM fue un complemento perfecto donde puedes usar el programa de fidelidad, los puntos. Es otra línea de negocio que anda muy bien y, de hecho, tenemos pensado seguir abriendo algunos locales más.

También tenemos otra unidad de negocio que se llama Botiga, que está concentrada en categorías que no son tan core de Farmashop, pero tiene pequeños electrodomésticos y hogar. Es un negocio que está creciendo a buen ritmo y tiene in stores, locales dentro de locales, en nuestras tiendas de Farmashop y eso ha generado que en los últimos dos años esté creciendo a muy buen ritmo y seguimos desarrollándonos en esa categoría.

¿Qué pasó con esas tiendas de Puntoshop?

Hoy no tenemos locales comerciales a la calle. De hecho, mudamos Farmashop a los locales donde teníamos Puntosshop, pero sí lo seguimos teniendo dentro de las plataformas como Mercado Libre, PedidosYa o Rappi.

Hoy si vas a una Farmashop no ves la preparación de pedidos de entrega a domicilio porque creamos atrás una especie de dark store, otra farmacia atrás, donde se crean los pedidos.

Entonces, en las plataformas los medicamentos se piden a Farmashop, pero determinados productos que se comparten con Puntoshop se pueden pedir ahi en la vertical de mercados. Y en esos dark store también se preparan los pedidos de Puntoshop que incluyen bebidas, snack o galletitas. Ese es el camino que le encontramos a Puntoshop.

¿Analizan nuevas unidades de negocio?

Farmashop es una compañía que está preparada para seguir creciendo. Apostamos mucho al crecimiento, de hecho, la inversión que hicimos en el centro de distribución tiene esa visión de futuro. Obviamente Farmashop particularmente está llegando a la parte final de su crecimiento, y ahí es donde entran estas nuevas unidades de negocio. Hace poquito abrimos un local en Punta Carretas que se llama Haven, un local de 800 metros cuadrados, donde adentro hay una especie de mercado de belleza donde tenés un Farmashop, tenés un OM, y un gran local orientado a perfumería, cosmética.

Tenemos ganas de seguir desarrollando ese formato y tenemos en el radar algunos formatos complementarios en donde entendemos que nosotros podemos aportar desde lo que mejor hacemos, que es operar tiendas de retail.

Tenemos esa expertise, tenemos mucho talento interno que va creciendo y con la capacidad de gestionar estas tiendas. Sí seguimos atentos a oportunidades.

No vamos a querer ir rápidamente a todo porque no queremos perder el foco de negocio en lo que hacemos, buscamos oportunidades dentro de segmentos complementarios o adyacentes a lo que hacemos, y no irnos a algo muy raro, pero sí tenemos en el radar algunos negocios que eventualmente en un futuro nos gustaría entrar, o al menos evaluar.

¿En qué segmentos crees que podrían tener buenas oportunidades?

Todo lo que esté relacionado, cercano a Farmashop. Dentro del mundo de la belleza, el maquillaje, creemos que también hay determinadas oportunidades y mirando formatos de otros lugares del mundo, diría que más por ese lado, por el lado de la belleza, es lo principal donde nosotros queremos enfocarnos. Es donde va a estar nuestro foco en el corto y mediano plazo.

Al tener una marca tan consolidada en el mercado local, ¿se plantean salir de Uruguay con Farmashop?

La realidad es que sí, es una pregunta que nos hacemos. La verdad es que creemos que tenemos una compañía con una madurez y un desarrollo súper interesante.

Es algo que hemos comprobado en viajes al exterior, en convenciones donde compartimos con cadenas de farmacias especialmente de la región, pero también del mundo. Enn algunas áreas tenemos un desarrollo que la verdad que es muy bueno, y hay muchas otras cadenas que vienen acá a ver lo que hacemos.

Es un paso relevante, que hay que estudiar bien y tomar bien la decisión, pero no descartamos para nada salir de Uruguay y llevar nuestro modelo, nuestro formato y nuestro desarrollo. Por ejemplo, nuestro sistema de entrega a domicilio tiene un sistema de asignación de pedidos, ruta de última milla, quees súper aplicable a cualquier país.

Es algo que tenemos en el radar, no en lo inmediato, pero es algo que no estaría mal que en algún momento que suceda.

Tecnología y más oportunidades de crecimiento en un nuevo centro de distribución

En los últimos días Farmashop inauguró un nuevo centro de distribución de US$ 18 millones y 10.000 metros cuadrados en Canelones. Este hito para la compañía que se cristaliza comenzó a gestarse hace aproximadamente cuatro años.

“Nosotros ya teníamos dos centros de distribución diferentes, más chicos y sin tecnología”, recuerda su CEO y apunta que en ese momento empezaron a planificar este cambio “porque sabíamos que con el ritmo de crecimiento que estábamos teniendo en algún momento nos iban a quedar chicos esos espacios”. Así fue como, hace dos años y medio, empezó el proceso de selección del lugar. La (ruta) 101 fue la decisión más rápida de todas porque se estaba convirtiendo en un eje logístico espectacular.

“Buscábamos a un socio en donde instalarnos e invitamos a varios grupos que estaban metidos en el rubro. Hicimos una especie de licitación o llamado para este proyecto. Y hace un año y medio tomamos la decisión de avanzar con Zentra”, subraya Sorrosal.

Además de permitir la consolidación de todas las operaciones, la tecnología que incorpora le da la velocidad de respuesta que la firma buscaba.

“La tecnología no se limita sólo al robot, que es la vedette, del centro”, apunta el referente de Farmashop. En este hub se integran dos tipos de operaciones logísticas, el reabastecimiento de sucursales, con pedidos más grandes de muchos productos que en el fondo no necesariamente son inmediatos y los de e-commerce, que son más pequeños pero buscan la inmediatez. “La velocidad de respuesta en todos esos pedidos tiene que ser muy rápida y por eso es que nosotros en el centro operamos 24 horas”, describe el CEO.

Desde su visión, además de la tecnología, un gran punto fuerte de este centro es la temperatura controlada en 4.000 metros cuadrados que permite asegurar la cadena de frio de los medicamentos que lo requieran.

“Nosotros teníamos zonas de temperatura controlada obviamente para mantener esto, pero tener esta facilidad de tener todo este gran espacio para temperatura controlada es un salto de calidad”.

Finalmente el acuerdo logrado les permitió construir ahora 10.000 metros, pero con la posibilidad de construir hasta 10.000 más en la misma zona con los mismos automatismos.