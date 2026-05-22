Nueva emisión de acciones en la Bolsa de Valores de Montevideo permitirá invertir en empresas tecnológicas uruguayas a través de Zorzal: ¿cómo se compran y con cuánto dinero se puede empezar?

La mejor inversión que Jaime Miller hizo en su vida fue vender apartamentos para pasar a comprar acciones en la Bolsa de Valores de Montevideo . El socio de la firma de inversiones Capital Oriental confía sus ahorros a este instrumento que cada vez suma más adeptos y promete ir ganando dinamismo gracias al nuevo régimen simplificado implementado por el Banco Central del Uruguay . Este sistema tiene dentro de sus objetivos facilitar el procedimiento de emitir y que haya más acciones que coticen en la bolsa, dado que en la actualidad hay apenas siete opciones, incluyendo Zorzal.

En este escenario se presenta la segunda serie de la emisión de acciones que Zorzal Inversiones Tecnológicas hará en la Bolsa de Valores de Montevideo por hasta US$ 10 millones el próximo miércoles 29 de mayo . “Armamos un holding de empresas donde uno al comprar una acción de Zorzal indirectamente está siendo socio de un conjunto de empresas que tiene Zorzal abajo”, precisó Miller en la columna de Café y Negocios de Todo Un Tema.

Al abrirse este capital, cualquier inversor puede comprar acciones, incluso los pequeños. “Las acciones de Zorzal cotizan a $1 y se venden en paquetes de a $ 100”, explicó Miller y remarcó que los corredores de bolsa suelen abrir cuentas a partir de los US$ 1.000, por lo que con este capital inicial ya se podría participar en Zorzal Inversiones Tecnológicas.

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Los US$ 5,6 millones captados en la primera emisión realizada en junio de 2024, Zorzal los destinó a invertir en tres compañías: Spotter, empresa de videovigilancia y portería virtual; Security Advisor, firma de ciberseguridad y Arkano, implementador de Microsoft. “A esas empresas les pedimos como condición que nos paguen un dividendo preferente” que es el que permite que exista un flujo para repartir entre quienes compraron las acciones de Zorzal.

“Esto no es un fondo de startup, buscamos que las empresas tengan cierta consolidación”, subrayó Miller. Por lo tanto, Zorzal solo invierte en empresas que tengan más de US$ 3 millones de facturación y un 10% de rentabilidad sobre ventas, que no tengan prácticamente deuda financiera y que ninguno de sus clientes represente más de un tercio de su facturación.

Con esta nueva emisión Miller adelantó que hay opciones de compra adicionales previstas para las tres empresas en las que ya se invirtió y además se están estudiando seis empresas para poder cerrar tres nuevas inversiones, indicó Miller y destacó que el próximo objetivo es que “el portafolio de Zorzal tenga al menos seis empresas”.

Si bien se trata de un instrumento de renta variable- en función de cuál sea el desempeño de las empresas en las que se invirtió- “la expectativa de dividendos para los inversores ronda el 5%”, apuntó Miller.