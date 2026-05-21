El fundador de PayPal invirtió más de US$ 10 millones en cinco terrenos de Fasano en Punta del Este y construirá una casa de máxima seguridad diseñada por Viñoly

El empresario que ideó la gigante PayPal y potente inversor en Silicon Valley , Peter Thiel , adquirió cinco terrenos en el exclusivo complejo Fasano Las Piedras de Punta del Este .

La compraventa se cerró por US$ 10 millones , según informó en primera instancia el medio fernandino FM Gente y confirmó El Observador con fuentes cercanas a la operación.

En ese terreno Thiel, que reside en Los Angeles, desarrolla una propiedad de alta gama diseñada por el estudio Rafael Viñoly que será, además, de máxima seguridad -tendrá paredes de hormigón y espacios especialmente construidos para situaciones de emergencia-.

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El multimillonario había solicitado permiso para construir un desarrollo inmobiliario de lujo tipo búnker a orillas del lago en Wanaka, una región alpina en Nueva Zelanda distinguida por su entorno natural y aislamiento. Sin embargo, por tratarse de una zona protegida, su construcción fue resistida por grupos ecologistas que fueron respaldados por el gobierno neozelandés en 2022.

Ahora, el magnate se inclinó por Fasano Las Piedras en Punta del Este, un complejo de lujo que se encuentra a cinco minutos del centro de La Barra. En sus 480 hectáreas combina playa y campo en un paisaje enaltecido por la naturaleza y donde las propiedades se encuentran rodeadas por grandes extensiones de tierra.

El complejo de villas, concebido por el grupo brasileño JHSF, incluye un campo de golf diseñado por Arnold Palmer, un campo de polo diseñado por Nacho Figueras, un centro ecuestre, piscinas, spa y club infantil, pistas de tenis, un club fluvial con 150 metros de playa privada, jardines orgánicos y la infraestructura del hotel Fasano Punta del Este.

Fasano

¿Quién es Peter Thiel y por qué es un actor clave de la tecnología y de la geopolítica?

Con un patrimonio que supera los US$ 29.000 millones, según Forbes, Thiel dio el batacazo con PayPal en 1999, la exitosa compañía de procesamiento de pagos que cofundó con Elon Musk, luego fue el primer inversor externo de Facebook y también socio del fondo de capital de riesgo Founders Fund, una firma de capital riesgo. En la actualidad es uno de los referentes del ecosistema empresarial de Silicon Valley con su empresa Palantir Technologies.

Además de su amistad con Musk, Thiel es reconocido por ser cercano al presidente estadounidense Donald Trump y al vicepresidente J.D. Vance.

Su compañía, Palantir, ha adquirido especial relevancia recientemente por su propósito de analizar datos dispersos para encontrar patrones, predecir comportamientos y tomar decisiones en contextos críticos. Además de ser usada en el mundo corporativo, la compañía fue contratada por el gobierno nortemericano (en particular por la agencia de Inteligencia) y por otros Estados como Israel, Reino Unido, Ucrania, Francia, Canadá y Alemania.

La firma adoptó incluso una posición ideológica al afirmar que no vendería sus servicios a países que no estuviesen alineados con Estados Unidos, lo que les ha valido el mote de “guardianes de Occidente”.

Recientemente, Thiel, que se define políticamente como libertario, visitó Argentina, se reunió con autoridades de gobierno e incluso con el presidente del vecino país, Javier Milei. Además, adquirió una propiedad de US$ 12 millones en Barrio Parque, Buenos Aires.