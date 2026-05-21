Congreso de Intendentes analizará este viernes una regulación nacional para los monopatines eléctricos

El Congreso de Intendentes evaluará este viernes una normativa de alcance nacional para regular y fiscalizar el uso de monopatines eléctricos en Uruguay , en medio del aumento de su circulación en distintas ciudades del país.

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La reunión contará con la participación de directores de Tránsito y Movilidad de los gobiernos departamentales y buscará avanzar hacia un marco común para controlar este tipo de vehículos.

El director general del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Maldonado, Juan Pígola, calificó la situación como “ un tema delicado ” y sostuvo que la problemática se ha vuelto cada vez más visible en ese departamento.

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“Este 22 de mayo se hará una reunión en el Congreso de Intendentes con directores de Tránsito para poner a punto un marco normativo nacional ”, dijo Pígola en declaraciones al canal oficial de la Intendencia de Maldonado.

Embed - Monopatines eléctricos: Pígola anticipó que se busca lograr un marco normativo nacional

Según explicó, Maldonado realizó aportes desde la Junta Departamental para promover medidas de concientización y generar herramientas de control a nivel nacional.

“Tratar de poner a nivel nacional un marco normativo que nosotros podamos aplicar que dé protección a ese usuario que quizás sea el más vulnerable hoy después del peatón. Es un tema delicado y que está haciéndose muy presente en la ciudad de Maldonado”, afirmó.

A fines de abril, la Intendencia de Montevideo había anunciado que estudiaba implementar una regulación específica para los monopatines eléctricos que circulan en la capital.

El intendente Mario Bergara señaló en ese momento que la normativa podría incluir el cobro de patente y nuevas exigencias de seguridad.

Consultado sobre la posibilidad de aplicar patente a los monopatines, Pígola sostuvo que el tema está vinculado a la forma en que ingresan al país.

“Los monopatines han ingresado al país unos como vehículos y otros como juguetes. Entonces, tenemos que identificar desde la importación misma cuáles van a ser las medidas que se puedan llegar a tomar”, señaló.

“Esperemos que salga ese nuevo proyecto ya a nivel nacional, que tiene que ser aprobado por el plenario del Congreso de Intendentes, para la fiscalización de estos vehículos”, agregó el jerarca.