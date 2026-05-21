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Netflix continúa el rodaje de "El futuro es nuestro" y habrá nuevos cortes y desvíos en Montevideo: los detalles

Esta semana el rodaje de la serie internacional generará afectaciones en zonas del Centro, Ciudad Vieja, Parque Rodó y Melilla

21 de mayo de 2026 9:04 hs
futuronuestro
Info Capital

La Intendencia de Montevideo (IM) informó que desde este miércoles 20 y hasta el martes 26 de mayo habrá una nueva etapa de cortes de tránsito y desvíos por el rodaje de la serie internacional de Netflix “El futuro es nuestro”, que afectará zonas del Centro, Ciudad Vieja, Parque Rodó y Melilla.

Según detalló la comuna, esta será la tercera semana de filmación y habrá restricciones de circulación, reservas de estacionamiento y modificaciones en recorridos del transporte público.

Además, la Intendencia adelantó que en los próximos días se comunicarán nuevas afectaciones vinculadas al rodaje en Plaza Independencia.

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Las zonas afectadas por el rodaje

Las principales restricciones estarán concentradas en sectores de Ciudad Vieja y Centro, con cortes y reservas de estacionamiento en calles como Ciudadela, Florida, Paraná, Reconquista, Misiones, Buenos Aires, Treinta y Tres, Ituzaingó y Guaraní.

Entre las afectaciones previstas se encuentran cortes en:

  • Florida y Uruguay
  • Colonia y Florida
  • Ciudadela y Circunvalación Plaza Independencia
  • Buenos Aires y Misiones
  • Reconquista y Treinta y Tres
  • Circunvalación Plaza Independencia y Juncal, entre otros cruces.

También se anunció que algunos cortes serán intermitentes para permitir únicamente el paso de ómnibus urbanos.

Habrá retiro de vehículos

La comuna advirtió que los vehículos estacionados dentro de las zonas de rodaje podrán ser retirados.

Los traslados están previstos para el viernes 22 y el sábado 23 de mayo en distintos puntos de Ciudad Vieja y Centro. Los propietarios podrán consultar el lugar de reubicación llamando al 1950 4000 opción 1.

También habrá afectaciones en Parque Rodó y Melilla

En Parque Rodó habrá reservas de estacionamiento en las inmediaciones de Jackson y San Salvador entre el viernes 22 y el sábado 23 de mayo.

Por otra parte, en la zona de Melilla estará cortado el tránsito en Camino Melilla entre Francisco Azarola y Peixoto desde el lunes 25 hasta el martes 26 de mayo. Allí se desviará la circulación general, aunque se mantendrá el paso del transporte público urbano.

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