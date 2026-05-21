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Sebastián Coates tras la eliminación de Nacional de la Copa Libertadores: "Cometimos muchos errores y por eso terminamos de esta manera"

"Somos los primeros responsables del momento que estamos y lo tenemos que asumir", expresó el capitán de Nacional

21 de mayo de 2026 7:49 hs
Sebastián Coates de Nacional ante Lisandro Alzugaray de Universitario por Copa Libertadores

Sebastián Coates de Nacional ante Lisandro Alzugaray de Universitario por Copa Libertadores

FOTO: AFP

El capitán de Nacional, Sebastián Coates, habló tras el empate 0-0 ante Universitario que dejó afuera al Bolso de los octavos de final de la Copa Libertadores, y reconoció que los distintos "errores" cometidos por el equipo durante el torneo fueron los que llevaron a este resultado que "duele" dentro del plantel.

En una rueda de prensa realizada tras el encuentro, el zaguero indicó que más allá del dolor por no poder conseguir el "objetivo" de pasar de fase, ahora deberán "encarar el próximo partido por el Intermedio y después intentar pasar por lo menos a Copa Sudamericana".

Consultado sobre las declaraciones del entrenador Jorge Bava, que admitió que al equipo le faltó "profundidad" y crear "oportunidades", Coates marcó que el mal rendimiento "es parte de todo el equipo". "Creo que no estuvimos bien más que nada en el segundo tiempo donde nos desorganizamos y no llegamos con la claridad que teníamos que haber llegado, también el querer ganarlo y dejar espacios o empezar la locura para buscar el gol", explicó.

"Son partidos, se dan así, creo que esto no viene de este partido, cometimos muchos errores en los partidos anteriores y por eso terminamos de esta manera", agregó Coates, que lamentó que "este semestre no fue bueno" para Nacional, tanto en la Libertadores como en la Liga AUF Uruguaya.

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Al capitán tricolor le preguntaron qué ve el plantel de este momento, y explicó que han hablado de que "a veces hay partidos que estamos bien y cometemos errores que no son comunes y después lo pagamos caro", algo que "pasó mucho este semestre".

"Somos los primeros responsables del momento que estamos y lo tenemos que asumir. Al hincha agradecerle porque llenaron el Parque y nos alentaron, y entiendo la frustración de ellos que no le demos nosotros los resultados", sentenció el defensor.

En otras declaraciones, Coates también reconoció que "es normal" que la hinchada del Gran Parque Central los haya despedido con silbidos "porque es una frustración del hincha": "Nosotros no venimos bien, este semestre ha sido difícil en caso de resultados, es normal que estén así, sabemos que tenemos que mejorar mucho por el club que representamos y la camiseta que llevamos".

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