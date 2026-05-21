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Uruguay se quedó con el 63% de la cuota de arroz que la Unión Europea otorgó al Mercosur

“Porque hay funcionarios que trabajan en silencio y tienen la camiseta puesta, hoy podemos gritar un gol", celebró Yamandú Orsi

21 de mayo de 2026 7:47 hs
Producción del sector arrocero

Producción del sector arrocero

Diego Battiste

El gobierno celebró este jueves el impacto del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en el sector arrocero uruguayo, luego de que la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, confirmara que Uruguay absorbió el 63% de la cuota de arroz otorgada por el bloque europeo para todo 2026.

“Hoy podemos confirmar que la cuota de arroz otorgada por la UE al Mercosur para todo este año (6.667 toneladas) se acabó. Y Uruguay se quedó con el 63% del total. Uruguay no se duerme; y menos se duerme su sector productivo”, escribió la jerarca en su cuenta de X.

Csukasi destacó así el desempeño exportador del sector arrocero nacional en el marco de los beneficios comerciales derivados del vínculo entre ambos bloques.

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El mensaje fue rápidamente compartido por el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien vinculó el resultado con el trabajo de los funcionarios públicos y del sector agropecuario.

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Porque hay funcionarios que trabajan en silencio y tienen la camiseta puesta, hoy podemos gritar un gol. Y porque los uruguayos que trabajan y producen en el agro no aflojan, hoy podemos decir SE PUEDE”, escribió el mandatario.

Orsi agregó que “el acuerdo con Europa muestra sus frutos: hoy es el arroz. Seguimos!! Gracias”.

La cuota mencionada por Csukasi corresponde al cupo anual habilitado por la Unión Europea para importaciones de arroz desde países del Mercosur, un mecanismo que permite el ingreso del producto con condiciones preferenciales.

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