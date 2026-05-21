Uruguay lidera en el acceso a Brasil e igual insiste en promover el cordero de la boutique de carnes del mundo

La promoción de las carnes uruguayas en Brasil , particularmente la de cordero , es uno de los emprendimientos del Instituto Nacional de Carnes (INAC) activos durante estos días , tratándose de una acción que se desarrolla en un mercado en el que Uruguay lidera y por lejos en la lista de proveedores de carne ovina .

En lo que va de 2026 Uruguay exportó 3.616 toneladas de carne ovina, un 30,6% menos con relación a lo colocado en igual período de 2025, con Brasil como mercado principal tras haber captado 1.120 toneladas (31% del total), en ese caso con un crecimiento de 4,9% en la demanda. Los ingresos totales por embarques de carne ovina alcanzaron los US$ 24 millones y de ese monto Brasil es reponsable del 37% con US$ 8,9 millones.

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Según se informó desde el instituto cárnico , hasta este jueves 21 de mayo Uruguay participa en la IV Feria APAS Show, en San Pablo.

Uno de cada cuatro dólares que ingresan a Uruguay por exportaciones de carnes corresponde a negocios con carne ovina.

En instalaciones de la Expo Center Norte el INAC instaló un stand en el que se hay pantallas digitales con informaciones, se realizan trivias, se otorgan premios, se atiende al público y hay además degustaciones de carnes al paso.

Con eso como marco, destaca la presencia de la chef Priscila Deus, reconocida como experta en carne de cordero, realizando demostraciones de elaboraciones para degustaciones.

Priscila, recordó el INAC, visitó Uruguay en 2025, con la posibilidad de experimentar la producción local, visitando un establecimiento productivo y restaurantes.

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Cordero y Tannat

El INAC señaló también que otra actividad realizada en Brasil fue el Festival Tannat y Cordeiro, organizado por en ese caso por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), en la antigua fábrica Deauahyba, en Porto Alegre.

Con el liderazgo de las marcas sectoriales de ambos institutos Uruguay Wine & Uruguay Lamb, la actividad puso el foco en el consumidor final, con más de 600 invitados degustando carnes de cordero y vinos.

Participaron 13 bodegas y hubo un área exclusiva para degustar diferentes cortes y preparaciones realizadas con cordero uruguayo con chefs de la parrilla 20BARRA9 – Manda Brasa.

Se probaron tres preparaciones:

Cordeiro na brasa com Purê de Abóbora na Brasa

Carreteiro de cordeiro

Chivito de cordeiro

Estas acciones, se indicó, se engloban en la campaña para consumidores con alta incidencia en el sector gastronómico de alta cocina, principalmente en las ciudades de San Pablo y Río de Janeiro, que tiene el objetivo de dar a conocer al producto y al sector ovino uruguayo, de modo de continuar valorizándolo.

El valor de Brasil como mercado

Brasil es un mercado muy relevante para Uruguay para la exportación de carne ovina por diversos motivos, entre ellos:

Cercanía

Similitud cultura

Habilitación a ingresar carne con y sin hueso

Aranceles 0%

Consumidores con alto consumo en carnes

Uruguay es el principal exportador de ovinos en Brasil: el 85% del cordero importado en ese mercado llega desde Uruguay, pero el reconocimiento de marca en torno al origen del cordero sigue siendo limitado, por lo cua lla estrategia de esta campaña se enfoca en esas dos ciudades de regiones clave tanto por su densidad poblacional como por su desarrollada oferta gastronómica.

Ambas ciudades cuentan con una alta concentración de restaurantes especializados y un mercado con demanda creciente de productos de alta calidad.

La campaña “Cordeiro Uruguaio: da boutique de carnes do mundo” refuerza el compromiso de Uruguay Lamb de seguir posicionando a Uruguay como productor de una de las mejores carnes del mundo, destacó el INAC.

Concluyó que se trata de una campaña que no solo abre las puertas a un mercado exigente, sino que también fortalece la presencia de 2un producto que combina calidad, tradición y sabor incomparable".