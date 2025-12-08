Consumo de carnes en Uruguay pasó la barrera de los 100 kilos y es el más elevado en los últimos 10 años

Carnes: aumenta el consumo en vacunas, aviar y porcinas.

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) , teniendo como marco su jornada "INAC 2025: cierre y perspectivas" , informó que en el mercado interno el consumo de proteínas animales está en niveles máximos históricos , con cambios en la estructura del mercado y desafíos de distribución.

La actividad se desarrolló este lunes 8 de diciembre en el rooftop de El Globo District, a sala llena y con la presencia de varias autoridades, entre ellas la vicecanciller, embajadora Valeria Csukasi, y el presidente del instituto cárnico, Gastón Scayola.

En ese ámbito, en un amplio conjunto de informaciones brindadas por Jorge Acosta -gerente de Información del instituto-, con base en el resumen informativo del INAC se reveló que en 2025 el mercado interno de proteínas animales mantuvo una demanda sostenida, alcanzando volúmenes superiores a los del año anterior.

Esta tendencia se observó en todas las especies, excepto en la carne ovina, que registró una retracción.

Entre enero y octubre, el volumen total comercializado acumuló un aumento de 1,5%, con variaciones de distinta magnitud según el tipo de carne.

La carne vacuna lideró el crecimiento

La carne bovina lidera el crecimiento, con un incremento de 2,6% en el volumen comercializado. Este aumento está impulsado por la mayor colocación de carne importada (+16%), mientras que la de origen nacional registró una disminución de 2,1%.

La carne aviar se consolida como la segunda proteína más consumida, con un crecimiento moderado. El volumen de origen nacional aumentó 0,9%, mientras que las importaciones mostraron un leve incremento de 0,2%.

La carne porcina también registró un avance en los volúmenes comercializados (+1,1%), con incrementos tanto en la producción local (+1,4%) como en las importaciones (+1,1%).

El volumen de carne ovina, en cambio, mostró una marcada reducción de 36,6%.

Consumo en Uruguay: 100,5 kilos de carne al año por habitante

Para el 2025, se proyecta un consumo total de 100,5 kg por habitante, lo que implica un aumento de 1,2 kg respecto a 2024 y constituye el nivel más alto registrado en la última década.

Por tipo de proteína, las estimaciones son:

Carne bovina: 49,4 kg/persona (+1,1 kg).

Carne aviar: 25,7 kg/persona (+0,2 kg).

Carne porcina: 23,1 kg/persona (+0,2 kg).

Carne ovina: 2,3 kg/persona (–0,3 kg).

pexels-cristian-rojas-8477358 Consumo de carnes bovinas quedó en casi 50 kilos por persona al año. Pexels (archivo)

La importación y los precios al público

El volumen de carne de origen importado mostró un incremento, mientras que la de origen nacional registró una disminución.

Como consecuencia, la participación de la carne nacional en la estructura de comercialización se redujo de 69,2% a 67,4%.

En cuanto a los precios al público, las variaciones acumuladas a noviembre (en términos nominales) muestran aumentos en todas las carnes: 9,1% en carne bovina, 11,3% en carne aviar, 7,2% en carne porcina y 27,1% en carne ovina.